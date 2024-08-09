宜蘭大學附近50年老店！古早花生綿綿冰必點　香濃滋味一吃上癮

美食狂熱者!志在發掘各種食物 一個天天喊著減肥卻吃個不停的小胖子 喜歡旅遊熱愛冒險，全世界都是我的遊樂園!

撰文攝影／周花花、整理／實習記者張宜樺

宜蘭大學附近這家黑秀冰店，是我很愛的宜蘭冰店涼心冰店（綽號：黑店）的分店，在地開業超過50年老店，古早味綿綿冰真的超級好吃，秤重計費、用盤子裝的方式也很特別。黑秀冰店口味最推薦花生、花豆，尤其是超濃郁花生綿綿冰，好吃到吃完直接外帶一盒回家！

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黑秀冰店在哪裡

地址位在宜蘭縣宜蘭市擺厘路16－1號，靠近宜蘭大學、蘭陽女中，距離宜蘭火車站、宜蘭轉運站有約1.6公里的距離，若是搭乘大眾運輸工具玩宜蘭，沒有開車騎車的話，可以去本店「涼心冰店（綽號：黑店）」交通會比較方便。

之前和家人們去過涼心冰店，當時就非常喜歡，我爸媽愛到吃完直接外帶兩盒冰回台北。兩間冰店賣的東西是一樣的，大家選擇交通方便的那家吃即可，我們這天會來分店黑秀冰店，主要是因為擺盤方式不一樣，擺在塑膠盤上出餐，更有吃古早味冰品的感覺。

▲我覺得黑秀冰店很酷的一點是，會用傳統塑膠盤裝冰，這點現在已經很少見了。

▲裝好冰後會再秤重確認重量，連擺盤都很古早味就是讚！

花生花豆桂圓綿綿冰55元

而我點的花生冰、花豆冰、桂圓冰的組合，都是黑秀冰店很熱銷的口味。我心中的必點口味就是花生，還吃得到綿綿細細似花生粉的口感，超級濃郁有夠好吃！花豆冰裡頭可以吃到大顆花豆，綿綿冰本體則有淡淡豆香；桂圓冰走的是清爽路線，和其他口味搭配著吃也是不錯。

▲花生冰絕對必點啦！香濃到讓人一秒愛上，帶沒吃過的朋友來，她也非常喜歡。

結論

雖然現在新型態的宜蘭冰店很多，黑秀冰店生意還能這麼好，就知道肯定厲害。交通比較方便的是本店涼心冰店（綽號：黑店），如果想要用盤子裝的話就要來分店黑秀冰店才吃得到唷！

菜單價錢

黑秀冰店菜單如下，之前吃是50元，現在已漲成55元。綿綿冰共有花生、花豆、牛奶、鳳梨、桂圓五種常態口味，一份均一價都是55元，可以任選1至3種口味，價格都是一樣的。若是要外帶的話，則是一斤袋裝110元、一斤保麗龍盒裝140元，有提供全台宅配服務，運費可參考下圖。

黑秀冰店

地址：宜蘭縣宜蘭市擺厘路16－1號

電話：03－936－1864

營業時間：13：00－22：00 周四公休

『周花花，甲飽沒』吃飽再減肥！

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