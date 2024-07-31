美食狂熱者!志在發掘各種食物 一個天天喊著減肥卻吃個不停的小胖子 喜歡旅遊熱愛冒險，全世界都是我的遊樂園!

撰文攝影／周花花、整理／實習記者柯珮萱

說到東京上野美食、上野拉麵店，很多人直覺上野御徒町的超人氣排隊名店「拉麵鴨to蔥」，在日本美食網站tabelog上擁有3.75高分，生意好到已經在新宿、巢鴨開了分店，上野本店營業時間非常長、全天都有開，讓你可以從早餐吃到午餐晚餐，甚至是凌晨4點的宵夜場。

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▲排隊人潮很多，得做好排隊至少一小時的心理準備。

拉麵鴨to蔥位置

本店在上野御徒町，目前在新宿、巢鴨還有兩家分店，前往本店的交通方式，可以搭JR至「御徒町站」、地下鐵都營大江戶線至「上野御徒町站」、metro地下鐵至「上野廣小路站」，出口出來後均是步行3分鐘左右的路程即可抵達。

早上9點賣到凌晨4點

後來調整的營業時間相當長，也就是說可以從早餐吃到午餐、下午茶、晚餐、宵夜，我們來的時候是周日晚上8點多，前面大概排了20個人左右，等待時間約一個小時；後來某天平日下午經過，發現沒什麼人在排隊，建議大家可以挑個離峰時段來碰碰運氣，或許有機會不用排太久。

▲店內就只有11席座位，空間不大才會總是在排隊。

拉麵僅使用「鴨、蔥、水」做成

開業於2017年，屬於東京拉麵後起之秀，雖然還未獲得米其林推薦，但在日本美食網站tabelog上擁有極佳的3.75分，非常受到台灣人喜愛，強調拉麵使用「鴨、蔥、水」做成，完全不使用化學調味料，對所有食材的選擇都很講究。

拉麵鴨to蔥菜單

每人低消一碗麵是對店家的基本禮貌，鴨肉拉麵、鴨肉雲吞拉麵、鴨肉叉燒麵、鴨湯沾麵4種品項，可再點鴨肉親子蓋飯、鮪魚泥蓋飯做成套餐，怎麼點都一定能吃飽。

▲特別的是可以任選兩種喜歡的蔥，每個月的蔥品項可能都不太一樣，請依照現場菜單為主。

▲桌上的調味料可自由取用，加點柚子胡椒可提升鴨肉的美味度。

鮪魚泥蓋飯－320円

這天剛跑完富士山一日遊的行程，回到上野肚子超餓什麼都想吃，便先點了一碗鮪魚泥蓋飯，做成的是適合搭配拉麵吃的大小，所以份量比較精緻，不用擔心會吃太飽。

▲選用的是來自靜岡清水的鮪魚，新鮮度實在棒的沒話說。

▲簡單淋上些許醬油就非常好吃，拉麵還未上桌我們就已整碗完食，推薦愛吃鮪魚泥的人可以點套餐。

鴨肉拉麵－980円

拉麵賣相非常有記憶點，在網路上一看到就知道是哪家了，畢竟以蔥、鴨肉為主打的拉麵店並不多，加上還可以自己選蔥這點很特別，也就是為什麼生意評價都這麼好的原因。

▲拉麵湯頭喝來十分甘甜，可以喝到鴨肉獨特的香甜感，與醬油組合的比例近乎完美。

▲蔥用的也很好，不會有太過辛辣、搶味的問題，反而能發揮兩倍以上的美味。

▲麵條是以國產全粒粉小麥製作，帶有麵香與討喜的彈脆口感，確實是好吃又有記憶點，難怪世界各地的觀光客甘願排隊也要吃了。

鴨湯沾麵－1,050円

另一碗決定試試鴨湯沾麵，這個似乎比較少人會點的品項，鴨湯味道也相當不錯，如果你是喜歡吃沾麵的人，推薦你可以點這碗，濃厚的沾麵醬汁，能吃到更厚實的鴨油香氣，甜感表現十分出色，大塊厚切的鴨腿肉口感更棒。

▲沾麵麵條也使用比較粗的麵條，口感更為Q彈，只是吸收湯汁的能力沒那麼好，我推薦可以拿著湯匙、舀著湯吃更夠味。

食後心得

無疑是好吃的，也是很多人心中的上野必吃美食、上野必吃拉麵，但值不值得排這麼久，這點就見仁見智了，但建議大家可以挑離峰時段來吃，或許不用等到一小時。

拉麵鴨to蔥 （らーめん 鴨 to 葱 上野御徒町本店）

地址：東京都台東区上野6－4－15

電話：＋81－3－6803－2334

營業時間：09：00－04：00

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