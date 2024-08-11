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東京迪士尼交通攻略！開箱「直達巴士」免擠電車省時省力又方便

『周花花，甲飽沒』吃飽再減肥！

『周花花，甲飽沒』吃飽再減肥！ 周花花

美食狂熱者!志在發掘各種食物 一個天天喊著減肥卻吃個不停的小胖子 喜歡旅遊熱愛冒險，全世界都是我的遊樂園!

▲▼東京迪士尼交通攻略，地鐵電車到JR舞濱車站，上野淺草出發推薦預約直達巴士。（圖／周花花提供）

▲東京迪士尼交通攻略，地鐵電車到JR舞濱車站，上野淺草出發推薦預約直達巴士。

撰文攝影／周花花、整理／實習記者黃亭詠

大家要去東京迪士尼玩，很重要的一個功課，就是搞懂如何前往的交通方式，除了最多人使用搭乘電車至JR舞濱車站外，預約直達巴士真的省時省力又方便，尤其是住在上野、淺草的人，出發前往迪士尼單趟車程時間最快僅30分鐘，不用擠電車就是舒服。

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東京迪士尼交通方式
從東京市區出發前往東京迪士尼的交通方式，大約分成三種：開車自駕、JR電車、直達巴士。

▲▼東京迪士尼交通攻略，地鐵電車到JR舞濱車站，上野淺草出發推薦預約直達巴士。（圖／周花花提供）

東京迪士尼地鐵電車
預計搭乘電車前往迪士尼，從JR東京車站搭乘京葉線／武藏野線，約15分鐘車程即可抵達「JR舞濱車站」，出站後步行5分鐘左右即可抵達園區門口，要前往迪士尼海洋園區的話，再轉乘單軌電車迪士尼度假區線即可。也就是說，不管你是住在東京的哪一區，都可以先搭地下鐵、JR到東京車站，再轉乘京葉線／武藏野線就能抵達迪士尼。

▲▼東京迪士尼交通攻略，地鐵電車到JR舞濱車站，上野淺草出發推薦預約直達巴士。（圖／周花花提供）

電車優缺點
搭JR電車是最省錢的交通方式，缺點就是東京車站很大，轉車會需要花上較多時間，也很容易在東京車站迷路；從迪士尼離開時人潮非常多，玩了一整天很累又提著大包小包戰利品，還要擠電車的話真的是有點辛苦。

▲▼東京迪士尼交通攻略，地鐵電車到JR舞濱車站，上野淺草出發推薦預約直達巴士。（圖／周花花提供）

東京迪士尼直達巴士
如果願意多花一點錢，或是帶著小朋友、老人家的話，很推薦直接預約東京迪士尼直達巴士，專車直達《東京迪士尼陸地》、《東京迪士尼海洋》，指定地點接送、車上一定有座位坐，單趟車程最快僅需30分鐘就到。

▲▼東京迪士尼交通攻略，地鐵電車到JR舞濱車站，上野淺草出發推薦預約直達巴士。（圖／周花花提供）

東京迪士尼交通上野淺草出發
迪士尼直達巴士可以單獨預約去程、回程，或是去回程都預約也行 （來回票價格會比較便宜），指定的上下車地點有淺草、上野兩個地方，兩個地點的價格是一樣的，以住在淺草為例，上車地點為「淺草文化觀光中心大樓」，也就是淺草雷門對面那棟，集合時間為8：00，建議可以提早10至15分抵達，向舉著KKday旗幟的工作人員報到，就會被引導至巴士停靠地；若是選擇上野搭車的話，集合時間地點為8：10「三井花園飯店上野」。

▲▼東京迪士尼交通攻略，地鐵電車到JR舞濱車站，上野淺草出發推薦預約直達巴士。（圖／周花花提供）

▲有員工進行引導。

▲▼東京迪士尼交通攻略，地鐵電車到JR舞濱車站，上野淺草出發推薦預約直達巴士。（圖／周花花提供）

▲雖然官方寫的車程時間為1至2小時，但基本上一小時內都會到，絕對比搭JR電車再轉車舒適很多。

東京迪士尼巴士上下車地點
直達巴士上下車地點不一樣，大家一定要先確認好，才不會因為趕車而迷路。

▲▼東京迪士尼交通攻略，地鐵電車到JR舞濱車站，上野淺草出發推薦預約直達巴士。（圖／周花花提供）

東京迪士尼陸地

集合時間：20：50
集合地點：大型巴士停車場入口處旁的Storage Lockers （東京迪士尼大門出來往「左」走）

▲▼東京迪士尼交通攻略，地鐵電車到JR舞濱車站，上野淺草出發推薦預約直達巴士。（圖／周花花提供）

東京迪士尼海洋
集合時間：21：10、集合地點：南口巴士停靠站的13號站牌附近，集合地點特別說明一下，是在「南口」、不是下車位置的「北口」，南北口剛好在大對角。

心得
在東京迪士尼玩一天，累積步數都是兩萬步起跳，離開時真的有夠累，能夠直接跳上直達巴士，不用再擠JR電車、或到東京車站轉車，多花一點錢非常值得。

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