綠島最美泳池酒吧喝一杯！露天空間席地而坐　抬頭就是美麗星空

一位不受拘束嚮往自由的男孩 喜歡美食、喜歡旅遊 更喜歡把眼前的最美的人事物 撰寫成有溫度的故事

撰文攝影／黑皮的旅遊筆記、整理／實習記者柯珮萱

一間酒吧的靈魂人物絕對是酒保！來到了綠島的最後一晚，在眾多的酒吧中，選擇了這間露天戲水池酒吧，這應該是這次的旅行中最正確的選擇，兩位熱情的女孩讓我在這趟旅行中感受到了綠島的美好，也讓這趟旅行中有了最完美的Ending，夜晚的繁星點點、愜意的池畔，還有那微醺的時刻，這間絕對是我來到綠島酒吧中的首選。

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Ocean’s Bistro 餐酒館外觀

這次前往綠島三天兩夜，其實綠島真的不大，所以當晚上騎機車探險的時候，這一間綠島酒吧「Ocean’s Bistro 餐酒館」的建築卻始終牢牢抓住了我的目光，就在道路旁，是沒有屋頂的露天風格，完全可以感受到綠島最愜意的大自然，當晚上燈泡亮起時，整個夜晚的氛圍感就是不一樣，非常的愜意。

Ocean’s Bistro 餐酒館環境介紹

來到這裡請一定要注意一件事情，就是請帶一件可以替換的衣物（如果不在乎的話也可以不帶直接下水），因為這裡有三座階梯式的戲水池，原本以為只是景觀池所以就沒有帶沙灘褲，結果到了現場的時候才發現，是真的可以下水的。







▲這裡整體的度假氛圍感很濃烈，除了吧台的座位區以外，其他的空間都屬於席地而坐，就算是想要躺著也可以。

Ocean’s Bistro 餐酒館酒單推薦

總共點了兩杯調酒，其中的五行酒真的非常推薦，每一款都有獨特的層次感，從入口的瞬間到後味的變化，都能讓人感受到不同的風味，這種漸變的滋味都像是在品味一段奇妙的旅程，如果來到這裡，千萬不要錯過這道特別的調酒，在這個遠離喧囂的地方享受一個微醺的夜晚。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

Ocean’s Bistro 餐酒館

地址：台東縣綠島鄉公館村柴口75之1, Taitung 951

營業時間：17：30－00：30

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