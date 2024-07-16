ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

療癒翠綠隱世小木屋！宜蘭鐵道咖啡　慢步調放鬆身心理想地

黑皮的旅遊筆記

黑皮的旅遊筆記 黑皮的旅遊筆記

一位不受拘束嚮往自由的男孩 喜歡美食、喜歡旅遊 更喜歡把眼前的最美的人事物 撰寫成有溫度的故事

▲▼宜蘭頭城捌㡯珈琲　昭和森林風格的咖啡廳，一邊品味咖啡一邊欣賞火車在眼前經過。（圖／部落客黑皮提供）

撰文攝影／黑皮的旅遊筆記、整理／實習記者邵筱鈞

這次前往宜蘭頭城的這間鬧中取靜的林中頭份咖啡廳「捌㡯珈琲」，在品嘗咖啡的時候時不時會有火車就在窗戶旁經過，在這棟日式氛圍的建築裡，每一個座位都有不同的巧思，坐在這裡感受著宜蘭的樸實與慢步調，靜靜享受著下午茶時光。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

▲▼宜蘭頭城捌㡯珈琲　昭和森林風格的咖啡廳，一邊品味咖啡一邊欣賞火車在眼前經過。（圖／部落客黑皮提供）

捌㡯珈琲　停車資訊
這一次是特地前往蘇澳民宿—好佇Villa，在抵達頭城的第一件事情就是先到頭城咖啡廳「捌㡯珈琲」來朝聖一下，這裡位於青雲路二段，在馬路旁都會有白線可以停車，相當的方便。

▲▼宜蘭頭城捌㡯珈琲　昭和森林風格的咖啡廳，一邊品味咖啡一邊欣賞火車在眼前經過。（圖／部落客黑皮提供）

▲▼宜蘭頭城捌㡯珈琲　昭和森林風格的咖啡廳，一邊品味咖啡一邊欣賞火車在眼前經過。（圖／部落客黑皮提供）

捌㡯珈琲　環境介紹
捌㡯珈琲雖然位於大馬路邊，但由於整個建築都被綠林給環繞著，所以如果沒有導航的話，肉眼看上去真的會很容易擦肩而過，從外觀開始就被那古樸的日式建築給吸引著，一踏進捌㡯咖啡內，裡頭的裝潢都是木質的元素，搭配著柔和的光線，給人一種放慢的步調。

▲▼宜蘭頭城捌㡯珈琲　昭和森林風格的咖啡廳，一邊品味咖啡一邊欣賞火車在眼前經過。（圖／部落客黑皮提供）

▲▼宜蘭頭城捌㡯珈琲　昭和森林風格的咖啡廳，一邊品味咖啡一邊欣賞火車在眼前經過。（圖／部落客黑皮提供）

▲▼宜蘭頭城捌㡯珈琲　昭和森林風格的咖啡廳，一邊品味咖啡一邊欣賞火車在眼前經過。（圖／部落客黑皮提供）

▲▼宜蘭頭城捌㡯珈琲　昭和森林風格的咖啡廳，一邊品味咖啡一邊欣賞火車在眼前經過。（圖／部落客黑皮提供）

捌㡯珈琲　用餐體驗
這裡的每一個角落都洋溢著溫馨的氣息，讓人感到仿佛回到了過去的美好時光。柔和的燈光和精心挑選的裝飾品，讓整個空間充滿了獨特的魅力。坐在這裡，獨自享受一杯咖啡，完全可以感受到一場愜意的下午茶時光。

▲▼宜蘭頭城捌㡯珈琲　昭和森林風格的咖啡廳，一邊品味咖啡一邊欣賞火車在眼前經過。（圖／部落客黑皮提供）

▲▼宜蘭頭城捌㡯珈琲　昭和森林風格的咖啡廳，一邊品味咖啡一邊欣賞火車在眼前經過。（圖／部落客黑皮提供）

▲▼宜蘭頭城捌㡯珈琲　昭和森林風格的咖啡廳，一邊品味咖啡一邊欣賞火車在眼前經過。（圖／部落客黑皮提供）

捌㡯珈琲　空間取材
空間中不僅充滿了大量的木質家具，還巧妙地融入了許多玻璃元素，讓整個咖啡館顯得更加通透明亮。建築外圍被茂密的綠林環繞，因此，坐在室內的座位區，彷彿置身於森林之中。透過大面積的玻璃窗，可以欣賞到外面綠意盎然的自然景觀，享有林中的視覺饗宴。

▲▼宜蘭頭城捌㡯珈琲　昭和森林風格的咖啡廳，一邊品味咖啡一邊欣賞火車在眼前經過。（圖／部落客黑皮提供）

▲▼宜蘭頭城捌㡯珈琲　昭和森林風格的咖啡廳，一邊品味咖啡一邊欣賞火車在眼前經過。（圖／部落客黑皮提供）

裝潢融合自然與人造氛圍
這種設計使得自然與人造空間完美結合，不僅讓人感受到木質家具帶來的溫暖和舒適，還能在享受咖啡的同時，沉浸在大自然的懷抱中。無論是晴天時的明亮光線，還是雨天時的靜謐氛圍，捌㡯咖啡都為顧客提供了一處放鬆心情的理想之地。這裡的每一個細節都經過精心設計，讓人無論何時來訪，都能感受到那份與眾不同的寧靜與愜意。

▲▼宜蘭頭城捌㡯珈琲　昭和森林風格的咖啡廳，一邊品味咖啡一邊欣賞火車在眼前經過。（圖／部落客黑皮提供）

▲最棒的就是這裡處處都可以看到可愛的角落。

▲▼宜蘭頭城捌㡯珈琲　昭和森林風格的咖啡廳，一邊品味咖啡一邊欣賞火車在眼前經過。（圖／部落客黑皮提供）

▲▼宜蘭頭城捌㡯珈琲　昭和森林風格的咖啡廳，一邊品味咖啡一邊欣賞火車在眼前經過。（圖／部落客黑皮提供）

空間設計有型
捌㡯珈琲的空間真的非常的大，往後走還有另一個空間，相當的寬敞，與其說這裡是一間咖啡廳，倒不如說這更像是一間藝術空間。不僅僅有大量的書籍可以借閱，還擺放著許多木藝品跟陶藝品。

▲▼宜蘭頭城捌㡯珈琲　昭和森林風格的咖啡廳，一邊品味咖啡一邊欣賞火車在眼前經過。（圖／部落客黑皮提供）

▲▼宜蘭頭城捌㡯珈琲　昭和森林風格的咖啡廳，一邊品味咖啡一邊欣賞火車在眼前經過。（圖／部落客黑皮提供）

▲▼宜蘭頭城捌㡯珈琲　昭和森林風格的咖啡廳，一邊品味咖啡一邊欣賞火車在眼前經過。（圖／部落客黑皮提供）

▲這裡的空間又比第一個空間更加的寬敞。

▲▼宜蘭頭城捌㡯珈琲　昭和森林風格的咖啡廳，一邊品味咖啡一邊欣賞火車在眼前經過。（圖／部落客黑皮提供）

▲▼宜蘭頭城捌㡯珈琲　昭和森林風格的咖啡廳，一邊品味咖啡一邊欣賞火車在眼前經過。（圖／部落客黑皮提供）

▲▼宜蘭頭城捌㡯珈琲　昭和森林風格的咖啡廳，一邊品味咖啡一邊欣賞火車在眼前經過。（圖／部落客黑皮提供）

▲▼宜蘭頭城捌㡯珈琲　昭和森林風格的咖啡廳，一邊品味咖啡一邊欣賞火車在眼前經過。（圖／部落客黑皮提供）

捌㡯珈琲　餐點介紹

肉桂拿鐵
身為肉桂控到了咖啡廳中只要有肉桂的選項，一定會點，而捌㡯珈琲中的肉桂拿鐵，整體來說還算不錯，喝起來特別的滑順可口，但肉桂的味道如果可以更濃郁的話，會更討人喜歡。

▲▼宜蘭頭城捌㡯珈琲　昭和森林風格的咖啡廳，一邊品味咖啡一邊欣賞火車在眼前經過。（圖／部落客黑皮提供）

▲▼宜蘭頭城捌㡯珈琲　昭和森林風格的咖啡廳，一邊品味咖啡一邊欣賞火車在眼前經過。（圖／部落客黑皮提供）

▲▼宜蘭頭城捌㡯珈琲　昭和森林風格的咖啡廳，一邊品味咖啡一邊欣賞火車在眼前經過。（圖／部落客黑皮提供）

白蘭地芒果巧克力戚風捲
這裡的甜點可是非常有人氣的，除了布丁以外，這一款「白蘭地芒果巧克力戚風捲」相當的好吃。口感上算蠻濕潤的，尤其是中間的內餡溼滑不甜膩，搭配新鮮的芒果一起享用，真的是一絕。

▲▼宜蘭頭城捌㡯珈琲　昭和森林風格的咖啡廳，一邊品味咖啡一邊欣賞火車在眼前經過。（圖／部落客黑皮提供）

▲▼宜蘭頭城捌㡯珈琲　昭和森林風格的咖啡廳，一邊品味咖啡一邊欣賞火車在眼前經過。（圖／部落客黑皮提供）

捌㡯珈琲

地址：宜蘭縣頭城鎮青雲路二段650號
電話： 0966 750 448
營業時間：周二至周五11：30－17：00、周末10：00－18：00

＊部落客《黑皮的旅遊筆記》現有經營：粉絲團部落格

【你可能也想看】

►士林人的放空秘境！河堤旁純白歐風小屋喝咖啡　也是寵物友善空間
►遊艇上享受無菜單日料！芭達雅必安排行程　一定要提前預訂才有ok
►電動天窗泡澡看星星！宜蘭五結「南洋風Villa」開箱　6人就能包棟

關鍵字： 捌㡯珈琲香港旅遊 達人旅遊 旅遊情報 宜蘭美食 台灣特色系列 黑皮的旅遊筆記

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

買22包送22包 萬歲牌補鈣超值組 少量現貨到

推薦閱讀

台北優質餐酒館+1！開箱9道創新料理　微醺秘境大巨蛋走路10分鐘到

台北優質餐酒館+1！開箱9道創新料理　微醺秘境大巨蛋走路10分鐘到

百年皇宮裡喝咖啡！開箱泰國首間咖啡館　龍眼燉豬肉湯饕客極推薦

百年皇宮裡喝咖啡！開箱泰國首間咖啡館　龍眼燉豬肉湯饕客極推薦

台北9家下班小酌酒吧！東區最頂蔬食餐酒館　精釀啤酒300款任挑

台北9家下班小酌酒吧！東區最頂蔬食餐酒館　精釀啤酒300款任挑

台南44年榕樹下碗粿！口感綿密Q彈、一咬下融入香菇蛋黃香氣超香

台南44年榕樹下碗粿！口感綿密Q彈、一咬下融入香菇蛋黃香氣超香

7-11買早餐「加20元爽喝美式」

7-11買早餐「加20元爽喝美式」

全新「粉紅水樂園」！只要499元爽玩

全新「粉紅水樂園」！只要499元爽玩

填滿綠意的隱世小木屋！宜蘭鐵道咖啡

填滿綠意的隱世小木屋！宜蘭鐵道咖啡

疫後機票價格飆高　航空業嘆「飛機缺工缺料」：6年內恐難降價

疫後機票價格飆高　航空業嘆「飛機缺工缺料」：6年內恐難降價

珍煮丹matsui第2波聯名　推台灣限定「狗狗悠遊卡、環保杯」

珍煮丹matsui第2波聯名　推台灣限定「狗狗悠遊卡、環保杯」

必勝客2款日韓新口味限時開賣

必勝客2款日韓新口味限時開賣

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

外帶鰻魚飯買一送一「連推17天」

台中勤美洲際酒店即日起開放訂房

台中新開幕！宜蘭爆紅吃到飽火鍋

三重人推薦前3名好吃臭豆腐有這間！

獨家／唐宮蒙古烤肉即將復活

無名路邊攤賣「油飯飯糰」中和隱藏美食

排隊要半年　宜蘭70年老字號的米其林一星蔬食之旅

吃到蛀牙！甜點自助吧吃到飽只要320元

台中百年糕餅店陳允寶泉　5代製餅傳奇

新北第3家！松屋「永和首店」籌備中

熱門行程

最新新聞更多

7-11買早餐「加20元爽喝美式」

全新「粉紅水樂園」！只要499元爽玩

填滿綠意的隱世小木屋！宜蘭鐵道咖啡

疫後機票價格飆高　航空業嘆「飛機缺工缺料」：6年內恐難降價

珍煮丹matsui第2波聯名　推台灣限定「狗狗悠遊卡、環保杯」

必勝客2款日韓新口味限時開賣

桃園接地氣小平房吃「客家牛汶水」

日出茶太「3款葡萄手搖飲」新上市！

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366