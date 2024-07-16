療癒翠綠隱世小木屋！宜蘭鐵道咖啡　慢步調放鬆身心理想地

一位不受拘束嚮往自由的男孩 喜歡美食、喜歡旅遊 更喜歡把眼前的最美的人事物 撰寫成有溫度的故事

撰文攝影／黑皮的旅遊筆記、整理／實習記者邵筱鈞

這次前往宜蘭頭城的這間鬧中取靜的林中頭份咖啡廳「捌㡯珈琲」，在品嘗咖啡的時候時不時會有火車就在窗戶旁經過，在這棟日式氛圍的建築裡，每一個座位都有不同的巧思，坐在這裡感受著宜蘭的樸實與慢步調，靜靜享受著下午茶時光。

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捌㡯珈琲 停車資訊

這一次是特地前往蘇澳民宿—好佇Villa，在抵達頭城的第一件事情就是先到頭城咖啡廳「捌㡯珈琲」來朝聖一下，這裡位於青雲路二段，在馬路旁都會有白線可以停車，相當的方便。

捌㡯珈琲 環境介紹

捌㡯珈琲雖然位於大馬路邊，但由於整個建築都被綠林給環繞著，所以如果沒有導航的話，肉眼看上去真的會很容易擦肩而過，從外觀開始就被那古樸的日式建築給吸引著，一踏進捌㡯咖啡內，裡頭的裝潢都是木質的元素，搭配著柔和的光線，給人一種放慢的步調。

捌㡯珈琲 用餐體驗

這裡的每一個角落都洋溢著溫馨的氣息，讓人感到仿佛回到了過去的美好時光。柔和的燈光和精心挑選的裝飾品，讓整個空間充滿了獨特的魅力。坐在這裡，獨自享受一杯咖啡，完全可以感受到一場愜意的下午茶時光。

捌㡯珈琲 空間取材

空間中不僅充滿了大量的木質家具，還巧妙地融入了許多玻璃元素，讓整個咖啡館顯得更加通透明亮。建築外圍被茂密的綠林環繞，因此，坐在室內的座位區，彷彿置身於森林之中。透過大面積的玻璃窗，可以欣賞到外面綠意盎然的自然景觀，享有林中的視覺饗宴。

裝潢融合自然與人造氛圍

這種設計使得自然與人造空間完美結合，不僅讓人感受到木質家具帶來的溫暖和舒適，還能在享受咖啡的同時，沉浸在大自然的懷抱中。無論是晴天時的明亮光線，還是雨天時的靜謐氛圍，捌㡯咖啡都為顧客提供了一處放鬆心情的理想之地。這裡的每一個細節都經過精心設計，讓人無論何時來訪，都能感受到那份與眾不同的寧靜與愜意。

▲最棒的就是這裡處處都可以看到可愛的角落。

空間設計有型

捌㡯珈琲的空間真的非常的大，往後走還有另一個空間，相當的寬敞，與其說這裡是一間咖啡廳，倒不如說這更像是一間藝術空間。不僅僅有大量的書籍可以借閱，還擺放著許多木藝品跟陶藝品。

▲這裡的空間又比第一個空間更加的寬敞。

捌㡯珈琲 餐點介紹

肉桂拿鐵

身為肉桂控到了咖啡廳中只要有肉桂的選項，一定會點，而捌㡯珈琲中的肉桂拿鐵，整體來說還算不錯，喝起來特別的滑順可口，但肉桂的味道如果可以更濃郁的話，會更討人喜歡。

白蘭地芒果巧克力戚風捲

這裡的甜點可是非常有人氣的，除了布丁以外，這一款「白蘭地芒果巧克力戚風捲」相當的好吃。口感上算蠻濕潤的，尤其是中間的內餡溼滑不甜膩，搭配新鮮的芒果一起享用，真的是一絕。

捌㡯珈琲

地址：宜蘭縣頭城鎮青雲路二段650號

電話： 0966 750 448

營業時間：周二至周五11：30－17：00、周末10：00－18：00

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