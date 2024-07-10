ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

前身是座百年中藥行！香港九龍城古厝咖啡　重溫上世紀繁華記憶

黑皮的旅遊筆記

黑皮的旅遊筆記 黑皮的旅遊筆記

一位不受拘束嚮往自由的男孩 喜歡美食、喜歡旅遊 更喜歡把眼前的最美的人事物 撰寫成有溫度的故事

香港九龍城咖啡廳大和堂，走進百年古厝的中藥行咖啡廳。

撰文攝影／黑皮的旅遊筆記、整理／實習記者黃亭詠

要去香港旅行之前，這一間香港咖啡廳就是我收進口袋名單已久，店家位於香港九龍咖啡廳的大和堂，前身可是一間百年歷史的中藥行。這棟建築歷經了日軍侵華，也見證了香港回歸的百年歲月，從2018開始轉為咖啡廳，保留了建築最原始的面貌。在這樣的中藥舖品嚐一杯咖啡真的別有一番風味。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

香港九龍城咖啡廳大和堂，走進百年古厝的中藥行咖啡廳。

香港九龍咖啡廳大和堂前往方式
如果要前往大和堂咖啡廳的話，搭乘地鐵快速又方便：港鐵宋皇臺站B3出口，步行1分鐘，如果想要搭乘巴士：於「候王道 / 衙前塱道」站下車，步行3分鐘。

香港九龍城咖啡廳大和堂，走進百年古厝的中藥行咖啡廳。

香港九龍城咖啡廳大和堂，走進百年古厝的中藥行咖啡廳。

大和堂店家規則
1. 等待店員安排入座
2. 如果遇到假日或是客滿，用餐時間為75分鐘
3. 人員到齊才可以入座
4. 低消為一款食物跟一杯飲品

香港九龍城咖啡廳大和堂，走進百年古厝的中藥行咖啡廳。

大和堂環境介紹
香港九龍城其實從宋朝時期就已經開始了，所以說是相當久遠的一個地方。在九龍城一代也有許多擁有超久歷史的店家，而大和堂就是其中最經典的古宅咖啡館。

香港九龍城咖啡廳大和堂，走進百年古厝的中藥行咖啡廳。

香港九龍城咖啡廳大和堂，走進百年古厝的中藥行咖啡廳。

香港九龍城咖啡廳大和堂，走進百年古厝的中藥行咖啡廳。

歷史風華的展現
大和堂咖啡廳從1920年創立，至今已經有超過百年的歷史，更是超多電影的拍攝場景。這裡前身是大和堂蔘茸藥行，這裡保留了最原始的建築結構，就連裡頭的一些物件都還保留著，像是中藥櫃就擺放在櫃檯後方，上頭都還有斑駁的痕跡。

香港九龍城咖啡廳大和堂，走進百年古厝的中藥行咖啡廳。

▲咖啡廳的牆面上掛滿了中藥行裡「中醫生開業執照」以及當年病人送給老醫師的感謝牌匾等，增添了濃厚的懷舊氣息。

香港九龍城咖啡廳大和堂，走進百年古厝的中藥行咖啡廳。

香港九龍城咖啡廳大和堂，走進百年古厝的中藥行咖啡廳。

大和堂精緻咖啡

香港九龍城咖啡廳大和堂，走進百年古厝的中藥行咖啡廳。

▲咖啡也相當的精緻，連器皿也帶著懷舊氣息，玻璃瓶用完還可以帶走。

香港九龍城咖啡廳大和堂，走進百年古厝的中藥行咖啡廳。

香港九龍城咖啡廳大和堂，走進百年古厝的中藥行咖啡廳。

大和堂咖啡館

地址：香港九龍城衙前塱道24號
電話：+852 2623 2006
營業時間：8：00－18：00

＊部落客《黑皮的旅遊筆記》現有經營：粉絲團部落格

►曼谷遊激推的必訪咖啡廳！綠洲玻璃屋太夢幻　遠離人潮往這走
►開往墾丁路上的必吃美食！超人氣茶壺雞　專人扒雞＋雞汁飯吃到飽
►自己決定價格！台中神秘植物咖啡開箱　溫室內享受360度綠意環繞

關鍵字： 大和堂咖啡館 美食雲 美食情報 達人美食 香港美食 九龍美食 台灣特色系列 黑皮的旅遊筆記

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

峮峮「29秒狂扭片」曝光！　「甜美笑容+好身材」吸28萬人

推薦閱讀

限時「免費戶外滑冰場」在台北！冰鞋護具租借不收費、入場方式看這

限時「免費戶外滑冰場」在台北！冰鞋護具租借不收費、入場方式看這

苗栗「幼幼版」觀海步道親民好走！遠眺大風車、賞落日最佳景點

苗栗「幼幼版」觀海步道親民好走！遠眺大風車、賞落日最佳景點

盤點台北7處「花海」親子公園！遊樂設施＆景觀特色一次看

盤點台北7處「花海」親子公園！遊樂設施＆景觀特色一次看

土城一日遊11處景點推薦！看水豚吃美食玩樂園、親子旅行首選

土城一日遊11處景點推薦！看水豚吃美食玩樂園、親子旅行首選

台鐵「仲夏寶島號」周六啟程　剝皮辣椒雞便當限量開賣

台鐵「仲夏寶島號」周六啟程　剝皮辣椒雞便當限量開賣

一沐日開賣鐵盒便當！

一沐日開賣鐵盒便當！

大阪最新飯店有世界最高露天風呂

大阪最新飯店有世界最高露天風呂

直擊／香港「百年中藥行」咖啡！

直擊／香港「百年中藥行」咖啡！

汐止「星光橋」換紅藍新鋪面！

汐止「星光橋」換紅藍新鋪面！

昔原為寒冬吃的冷麵今化身為夏天開胃美食

昔原為寒冬吃的冷麵今化身為夏天開胃美食

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

每人每晚504元住飯店！暑假也適用

7-11「史努比19款限量福袋」今開賣！

北車五星Buffet推早鳥優惠

老爺酒店線上旅展住宿券2688起

北橫納涼去！「2戲水勝地」加碼旅宿

法朋蛋黃酥禮盒中午12點開賣

生日有「生食摩天輪shots」免費吃！

與爸爸身分證任一數字相同免費吃龍蝦

木須炒麵必點！板橋人激推北方麵食館

雀客飯店買1送1免費享早、晚餐

熱門行程

最新新聞更多

台鐵「仲夏寶島號」周六啟程　剝皮辣椒雞便當限量開賣

一沐日開賣鐵盒便當！

大阪最新飯店有世界最高露天風呂

直擊／香港「百年中藥行」咖啡！

汐止「星光橋」換紅藍新鋪面！

昔原為寒冬吃的冷麵今化身為夏天開胃美食

騎「最涼隧道」到海景第一排咖啡廳！

2萬人同時上線搶購！法朋蛋黃酥5分鐘完售

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366