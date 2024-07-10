前身是座百年中藥行！香港九龍城古厝咖啡　重溫上世紀繁華記憶

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撰文攝影／黑皮的旅遊筆記、整理／實習記者黃亭詠

要去香港旅行之前，這一間香港咖啡廳就是我收進口袋名單已久，店家位於香港九龍咖啡廳的大和堂，前身可是一間百年歷史的中藥行。這棟建築歷經了日軍侵華，也見證了香港回歸的百年歲月，從2018開始轉為咖啡廳，保留了建築最原始的面貌。在這樣的中藥舖品嚐一杯咖啡真的別有一番風味。

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香港九龍咖啡廳大和堂前往方式

如果要前往大和堂咖啡廳的話，搭乘地鐵快速又方便：港鐵宋皇臺站B3出口，步行1分鐘，如果想要搭乘巴士：於「候王道 / 衙前塱道」站下車，步行3分鐘。

大和堂店家規則

1. 等待店員安排入座

2. 如果遇到假日或是客滿，用餐時間為75分鐘

3. 人員到齊才可以入座

4. 低消為一款食物跟一杯飲品

大和堂環境介紹

香港九龍城其實從宋朝時期就已經開始了，所以說是相當久遠的一個地方。在九龍城一代也有許多擁有超久歷史的店家，而大和堂就是其中最經典的古宅咖啡館。

歷史風華的展現

大和堂咖啡廳從1920年創立，至今已經有超過百年的歷史，更是超多電影的拍攝場景。這裡前身是大和堂蔘茸藥行，這裡保留了最原始的建築結構，就連裡頭的一些物件都還保留著，像是中藥櫃就擺放在櫃檯後方，上頭都還有斑駁的痕跡。

▲咖啡廳的牆面上掛滿了中藥行裡「中醫生開業執照」以及當年病人送給老醫師的感謝牌匾等，增添了濃厚的懷舊氣息。

大和堂精緻咖啡

▲咖啡也相當的精緻，連器皿也帶著懷舊氣息，玻璃瓶用完還可以帶走。

大和堂咖啡館

地址：香港九龍城衙前塱道24號

電話：+852 2623 2006

營業時間：8：00－18：00

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