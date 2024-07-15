ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

桃園科技風Motel開箱！獨享巨無霸SPA衛浴　看電影配BOSE音響超爽

黑皮的旅遊筆記

黑皮的旅遊筆記 黑皮的旅遊筆記

一位不受拘束嚮往自由的男孩 喜歡美食、喜歡旅遊 更喜歡把眼前的最美的人事物 撰寫成有溫度的故事

▲▼桃園市的汽車旅館「IF音樂商務汽旅」，這裡的房型打造一個電競般的燈光視覺效果。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供，勿擅自翻攝）

撰文攝影／黑皮的旅遊筆記、整理／實習記者張宜樺

過去跑過許多台中跟台北的汽車旅館，殊不知，桃園汽車旅館也算是一級戰區，不管是開趴、慶生，都有超多選擇可以前往。這次所入住的是桃園市的汽車旅館「IF音樂商務汽旅」，這裡的房型打造一個電競般的燈光視覺效果，與其他間的Motel樣貌截然不同，享受一個未來科技感的住宿體驗。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

IF音樂商務汽旅介紹
IF音樂商務汽旅就在桃園藝文特區的旁邊，開車僅需要五分鐘即可到達。不管各大節慶或是演唱會，文藝特區總會有許多大大小小的活動，自然IF音樂商務汽旅就成了非常方便的桃園住宿選擇。重點是離交流道也同樣只需要五分鐘的車程。

▲▼桃園市的汽車旅館「IF音樂商務汽旅」，這裡的房型打造一個電競般的燈光視覺效果。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼桃園市的汽車旅館「IF音樂商務汽旅」，這裡的房型打造一個電競般的燈光視覺效果。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼桃園市的汽車旅館「IF音樂商務汽旅」，這裡的房型打造一個電競般的燈光視覺效果。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供，勿擅自翻攝）

尊爵C房型
尊爵C房型是這次所入住的房型，一把燈打開，房間內的燈光與線條感讓視覺上帶來了未來科技感的感受，在空間上在寬敞中，還有隔出一個開放式的小客廳還有一個小小中島設計，看上去非常有質感。空間中整體的動線都非常的流暢，現代時尚感也完全符合年輕人會喜歡的網美感，不管哪一個角度都很適合拍照打卡。在中島的下方抽屜一拉開，還有泡麵、餅乾跟簡易的茶包可以享用。

▲▼桃園市的汽車旅館「IF音樂商務汽旅」，這裡的房型打造一個電競般的燈光視覺效果。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼桃園市的汽車旅館「IF音樂商務汽旅」，這裡的房型打造一個電競般的燈光視覺效果。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼桃園市的汽車旅館「IF音樂商務汽旅」，這裡的房型打造一個電競般的燈光視覺效果。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼桃園市的汽車旅館「IF音樂商務汽旅」，這裡的房型打造一個電競般的燈光視覺效果。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼桃園市的汽車旅館「IF音樂商務汽旅」，這裡的房型打造一個電競般的燈光視覺效果。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供，勿擅自翻攝）

▲房間內還有非常完善的電競電腦設備，而且最棒的是還選用Bose音響喇叭。

▲▼桃園市的汽車旅館「IF音樂商務汽旅」，這裡的房型打造一個電競般的燈光視覺效果。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼桃園市的汽車旅館「IF音樂商務汽旅」，這裡的房型打造一個電競般的燈光視覺效果。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供，勿擅自翻攝）

▲未來科技的視覺感延伸到衛浴空間，而這裡同時也是這間房型的一大亮點。

▲▼桃園市的汽車旅館「IF音樂商務汽旅」，這裡的房型打造一個電競般的燈光視覺效果。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供，勿擅自翻攝）

▲無處不在的燈條還有玻璃元素，讓整個空間流淌著夢幻的氣息，衛浴備品也非常的齊全。

▲▼桃園市的汽車旅館「IF音樂商務汽旅」，這裡的房型打造一個電競般的燈光視覺效果。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼桃園市的汽車旅館「IF音樂商務汽旅」，這裡的房型打造一個電競般的燈光視覺效果。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼桃園市的汽車旅館「IF音樂商務汽旅」，這裡的房型打造一個電競般的燈光視覺效果。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供，勿擅自翻攝）

▲這裡的浴缸就像是小型的游泳池，以浴缸而言算非常的深。

▲▼桃園市的汽車旅館「IF音樂商務汽旅」，這裡的房型打造一個電競般的燈光視覺效果。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供，勿擅自翻攝）

▲有SPA可以按摩穴道。

▲▼桃園市的汽車旅館「IF音樂商務汽旅」，這裡的房型打造一個電競般的燈光視覺效果。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供，勿擅自翻攝）

精品B房型
這次入住的時候剛好隔壁剛打掃完，詢問過後有得到同意進去看看，精品房與尊爵房整體的空間還有格局都差不多，但在燈光的線條與顏色上有所不同。房間裡同樣也有中島的設計。這間房型的浴缸設計雖然沒有尊爵C來的大，但卻相當的有質感。

▲▼桃園市的汽車旅館「IF音樂商務汽旅」，這裡的房型打造一個電競般的燈光視覺效果。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼桃園市的汽車旅館「IF音樂商務汽旅」，這裡的房型打造一個電競般的燈光視覺效果。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼桃園市的汽車旅館「IF音樂商務汽旅」，這裡的房型打造一個電競般的燈光視覺效果。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼桃園市的汽車旅館「IF音樂商務汽旅」，這裡的房型打造一個電競般的燈光視覺效果。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供，勿擅自翻攝）

早餐介紹
IF音樂商務汽旅的早餐在桃園可以說是相當的有名，甚至有在地人沒有來住但早上的時段還是會特地花錢來享用這邊的精緻早餐。早餐的用餐區有大片落地窗的設計，所以採光特別的明亮。以汽車旅館來說，這裡的餐點相當的多樣化，一點也不會輸飯店的早餐。

▲▼桃園市的汽車旅館「IF音樂商務汽旅」，這裡的房型打造一個電競般的燈光視覺效果。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼桃園市的汽車旅館「IF音樂商務汽旅」，這裡的房型打造一個電競般的燈光視覺效果。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼桃園市的汽車旅館「IF音樂商務汽旅」，這裡的房型打造一個電競般的燈光視覺效果。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼桃園市的汽車旅館「IF音樂商務汽旅」，這裡的房型打造一個電競般的燈光視覺效果。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼桃園市的汽車旅館「IF音樂商務汽旅」，這裡的房型打造一個電競般的燈光視覺效果。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供，勿擅自翻攝）

周邊景點
住在這邊完全不需要擔心沒地方去或是沒有東西吃，到了桃園一定要吃的南平鵝肉車程只需要兩分鐘就到了，甚至可以步行前往，除了文藝特區以外，還可以順遊台茂或是林口三井。

▲▼桃園市的汽車旅館「IF音樂商務汽旅」，這裡的房型打造一個電競般的燈光視覺效果。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供，勿擅自翻攝）

IF音樂商務汽旅

地址：桃園市桃園區莊敬路一段150號
電話：03－356－3939

＊部落客《黑皮的旅遊筆記》現有經營：粉絲團部落格

【你可能也想看】

開箱／機能性超高尖沙咀CP值飯店！出發維多利亞港步行僅10分鐘
每人1300入住臨海質感民宿！恆春新開幕CP值民宿、享受漁村慢步調
玩香港必備「交通攻略」！這5大交通工具先搞懂、八達通卡最方便

關鍵字： IF音樂商務汽旅 桃園旅遊 達人旅遊 旅遊情報 台灣特色系列 黑皮的旅遊筆記 桃園汽車旅館 設計旅館 未來科技

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

一坨「方正扁扁貓」黏在路中！　暖女嚇哭以為車禍...近看秒傻眼

推薦閱讀

六福莊「非洲探險島」7／1開幕！住房含門票早餐　1人最低1925起

六福莊「非洲探險島」7／1開幕！住房含門票早餐　1人最低1925起

高貴不貴！7間桃園優質「親子住宿」名單　公設＆房型介紹一次看

高貴不貴！7間桃園優質「親子住宿」名單　公設＆房型介紹一次看

端午桃園2免費活動！台茂400秒無人機秀　穿越巨型茅之輪淨化身心

端午桃園2免費活動！台茂400秒無人機秀　穿越巨型茅之輪淨化身心

羅浮溫泉也能泡冷泉！每周五「穿比基尼」免費入場　4大優惠曝

羅浮溫泉也能泡冷泉！每周五「穿比基尼」免費入場　4大優惠曝

台灣選手奧運奪牌　金色三麥請喝啤酒

台灣選手奧運奪牌　金色三麥請喝啤酒

獨／高雄變追星之都！藝人下榻房型曝光

獨／高雄變追星之都！藝人下榻房型曝光

台中燒肉本氣喬遷7/19重新開幕

台中燒肉本氣喬遷7/19重新開幕

全家最新7大甜品開吃了！

全家最新7大甜品開吃了！

澎湖最新！切半「哈密瓜候車亭」吸睛

澎湖最新！切半「哈密瓜候車亭」吸睛

航空業搶布局美國航點　華航評估直飛東北角「華府列入考慮」

航空業搶布局美國航點　華航評估直飛東北角「華府列入考慮」

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

獨家／唐宮蒙古烤肉即將復活

排隊要半年　宜蘭70年老字號的米其林一星蔬食之旅

台中新開幕！宜蘭爆紅吃到飽火鍋

新北第7家！壽司郎首度插旗板橋

營業到深夜！置高點坐看高雄最美夜景

負債上億翻轉成高雄南霸天　「不二緻果」不讓老招牌蒙塵！

台中百年糕餅店陳允寶泉　5代製餅傳奇

新北第3家！松屋「永和首店」籌備中

比發票中獎機率還高！ETtoday x 9家聯名鳳梨酥禮盒買了超旺

無名路邊攤賣「油飯飯糰」中和隱藏美食

熱門行程

最新新聞更多

台灣選手奧運奪牌　金色三麥請喝啤酒

獨／高雄變追星之都！藝人下榻房型曝光

台中燒肉本氣喬遷7/19重新開幕

全家最新7大甜品開吃了！

澎湖最新！切半「哈密瓜候車亭」吸睛

航空業搶布局美國航點　華航評估直飛東北角「華府列入考慮」

桃園科技風Motel！獨享巨無霸SPA衛浴

京都任天堂博物館今年秋天開幕

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366