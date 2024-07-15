桃園科技風Motel開箱！獨享巨無霸SPA衛浴　看電影配BOSE音響超爽

一位不受拘束嚮往自由的男孩 喜歡美食、喜歡旅遊 更喜歡把眼前的最美的人事物 撰寫成有溫度的故事

撰文攝影／黑皮的旅遊筆記、整理／實習記者張宜樺

過去跑過許多台中跟台北的汽車旅館，殊不知，桃園汽車旅館也算是一級戰區，不管是開趴、慶生，都有超多選擇可以前往。這次所入住的是桃園市的汽車旅館「IF音樂商務汽旅」，這裡的房型打造一個電競般的燈光視覺效果，與其他間的Motel樣貌截然不同，享受一個未來科技感的住宿體驗。

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IF音樂商務汽旅介紹

IF音樂商務汽旅就在桃園藝文特區的旁邊，開車僅需要五分鐘即可到達。不管各大節慶或是演唱會，文藝特區總會有許多大大小小的活動，自然IF音樂商務汽旅就成了非常方便的桃園住宿選擇。重點是離交流道也同樣只需要五分鐘的車程。

尊爵C房型

尊爵C房型是這次所入住的房型，一把燈打開，房間內的燈光與線條感讓視覺上帶來了未來科技感的感受，在空間上在寬敞中，還有隔出一個開放式的小客廳還有一個小小中島設計，看上去非常有質感。空間中整體的動線都非常的流暢，現代時尚感也完全符合年輕人會喜歡的網美感，不管哪一個角度都很適合拍照打卡。在中島的下方抽屜一拉開，還有泡麵、餅乾跟簡易的茶包可以享用。

▲房間內還有非常完善的電競電腦設備，而且最棒的是還選用Bose音響喇叭。

▲未來科技的視覺感延伸到衛浴空間，而這裡同時也是這間房型的一大亮點。

▲無處不在的燈條還有玻璃元素，讓整個空間流淌著夢幻的氣息，衛浴備品也非常的齊全。

▲這裡的浴缸就像是小型的游泳池，以浴缸而言算非常的深。

▲有SPA可以按摩穴道。

精品B房型

這次入住的時候剛好隔壁剛打掃完，詢問過後有得到同意進去看看，精品房與尊爵房整體的空間還有格局都差不多，但在燈光的線條與顏色上有所不同。房間裡同樣也有中島的設計。這間房型的浴缸設計雖然沒有尊爵C來的大，但卻相當的有質感。

早餐介紹

IF音樂商務汽旅的早餐在桃園可以說是相當的有名，甚至有在地人沒有來住但早上的時段還是會特地花錢來享用這邊的精緻早餐。早餐的用餐區有大片落地窗的設計，所以採光特別的明亮。以汽車旅館來說，這裡的餐點相當的多樣化，一點也不會輸飯店的早餐。

周邊景點

住在這邊完全不需要擔心沒地方去或是沒有東西吃，到了桃園一定要吃的南平鵝肉車程只需要兩分鐘就到了，甚至可以步行前往，除了文藝特區以外，還可以順遊台茂或是林口三井。

IF音樂商務汽旅

地址：桃園市桃園區莊敬路一段150號

電話：03－356－3939

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