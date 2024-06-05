體驗東京人下班後的居酒屋時光！吉祥寺人氣美食串燒只要100円起

美食狂熱者!志在發掘各種食物 一個天天喊著減肥卻吃個不停的小胖子 喜歡旅遊熱愛冒險，全世界都是我的遊樂園!

撰文攝影／周花花、整理／實習記者柯珮萱

東京吉祥寺美食推薦這家，我吃好幾年的超平價居酒屋「いせや 總本店」，菜單串燒一串只要100円起，便宜又好吃還有很多燒烤料理都很夠水準，吉祥寺晚餐很推薦大家可以來這吃，吃串燒、配啤酒感受東京人下班後的居酒屋時光！

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▲生意一直都很好，平日晚餐時間一到門口就有人在排隊了。

又叫做伊勢屋串燒、Iseya kichijoji

你搜尋哪個指得都是同一家，目前在吉祥寺有三間店，分別是井之頭公園附近的總本店，和吉祥寺JR站附近的公園店、北口店，三家店的營業時間不太一樣。建議大家可以挑離峰時段來吃，不然就是早一點過來，否則就得做好現場候位的心理準備。

▲提醒大家店內都是燒烤的味道，吃完離開時身上一定是臭的，如果會在意又很想吃的話，可以選擇戶外立吞區。

▲店內氣氛相當不錯，可以感受濃濃日本居酒屋氛圍，很適合下班小酌喝一杯。

いせや 總本店菜單

可以跟店家索取中文菜單，我從一串80円吃到現在100円還是很平價，換成台幣一串只要20元出頭的串燒，完全可以不用思考的點爆，也有一些價格稍微高一點的品項，但和其他東京居酒屋比還是很便宜，叫人怎能不大力推薦這家吉祥寺美食。

▲酒類選擇不少，但並未像很多居酒屋一樣，會有低消一杯飲料的規定，像我們沒點啤酒，單純就是來吃飯的也可以。

炭烤雞肉串拼盤—400円

我每次都會點一組炭烤雞肉串拼盤，每種好料全吃得到，雖然不太清楚到底是什麼，而且每次來都會有些許不同，但其實也無所謂，好吃就行！

▲食材新鮮、烤得恰到好處，調味也控制的十分剛好，這樣一盤不用台幣100元，便宜到不可思議，重點是好吃的。

豬舌、豬心－100円

豬肉類的串燒味道也不錯，基本上串燒沒什麼雷，加上又這麼便宜，想吃什麼點下去就對了。

炭烤玉米－350円

▲炭烤玉米超級甜，非常好吃、推薦必點。

自家製燒賣－390円

燒賣是菜單上人氣很高的品項，幾乎每桌都會點，燒賣個頭很大一顆，但大家印象中的港式燒賣點心不太一樣，第一次吃的人可能會覺得有點怪。

▲我在日本很常會點燒賣來吃，沒吃過、愛嚐鮮的人，不妨也點一份試試。

結語

時隔多年再訪，依舊留下極佳印象，同行朋友也相當滿意，在日本美食網站tabelog上的分數為3.49，可見美味真實力有受到日本網友肯定，推薦大家想找吉祥寺晚餐、吉祥寺居酒屋，可以來好吃又便宜的「いせや 總本店」。



『周花花，甲飽沒』吃飽再減肥！

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