隱身小漁村！金門最美海景牛排館採預約制　和牛橫隔膜份量超誠意

美食狂熱者!志在發掘各種食物 一個天天喊著減肥卻吃個不停的小胖子 喜歡旅遊熱愛冒險，全世界都是我的遊樂園!

撰文攝影／周花花、整理／實習記者邵筱鈞

金門美食餐廳推薦這家位在金湖鎮復國墩的「海角之東36」，有著很好吃的直火燒烤料理，店家基本上採預約制，想吃一定要提前預約訂位，隱身小漁村的海景景觀也非常漂亮，來到金門旅遊想要品嚐高級牛排料理的話，推薦可以來海角之東36吃晚餐，享受不一樣的金門美食。

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海角之東36 位置

位在金門縣金湖鎮復國墩36號，位置剛好就在整個金門縣的最東邊，附近金門金湖景點有復國墩觀海台、金門縣畜產試驗所，大家可以順路玩過來，再來這裡吃晚餐，距離較熱鬧的金城鎮約18公里，開車騎車約30分鐘左右的路程時間即可抵達，海角之東36有設置停車場，不用擔心找不到地方停車的問題。

海角之東36 用餐規則／環境介紹

位在小漁村內的海角之東36，是金門唯一一家高級牛排專賣店，二樓為餐廳區、三樓則是觀景台，建議大家可以提前一點抵達，先上三樓看看海、拍拍照，接著再下來二樓品嚐美味料理，海角之東36的晚餐時段採用預約制，暫時不接受現場候位，大家請務必提前訂位，才能吃到美味的牛排大餐。

▲用餐空間有著極高質感，稱之為金門最高級的餐廳都不為過。

▲來的這天是多雲的陰天，若是艷陽天的話，天空和海水肯定會更藍更漂亮。

▲整體裝潢甚至比很多台北餐廳都還要講究，窗邊座位還能欣賞無敵海景，同時也是景色很美的金門景觀餐廳。

海角之東36 菜色

如果平常有在吃高級牛排的人，就知道海角之東36價格真的是便宜，在台北要吃到同等級的肉品，餐點內容還如此豐盛，可能會需要雙倍的價格，何況這裡還有美麗的海景可看，我們都覺得CP值相當高。

店家主打700度的直火烹調，很多料理都運用了這個手法，高溫燒烤能把食材精華瞬間鎖住，能呈現更多汁、鮮甜的風味，這也是餐點之所以美味的關鍵所在。平日只營業晚餐時段，且僅供應排餐，經典套餐、兒童餐只在周末午餐供應，周末晚餐時段一樣僅供排餐套餐。

▲菜單如下，menu價格需加收一成服務費，支付方式有現金、台灣Pay，未有刷卡服務。

▲海角之東36的肉品等級都拿得很夠，直接展示出來不怕客人檢視。

經典手作麵包：松露麵包、和風沙拉

海角之東36連擺盤都很講究，襯底的高粱、花被都有著濃濃金門意象，未來餐點的設計上，也會加入更多金門元素，讓大家可以吃到不同於台灣本島的金門特色料理，烤的香酥的麵包與松露醬的組合十分合拍，和風沙拉清爽開胃，光是第一道就讓我們開始期待接下來的餐點。

主廚例湯

這次的湯品為時蔬雞湯，湯頭看似清淡，喝起來卻是鹹香夠味，娃娃菜有經過炭烤，帶有迷人炭香，與松茸菇交織成多層次口感，是一碗好喝又講究的湯品。

主廚嚴選小品

鹽烤大蝦的熟度控制的恰到好處，完全不用多餘調味，單純品嚐海鮮原味就很好吃，一旁附上綜合海藻，讓你可以自由搭配著吃，同時達到轉換味蕾、去油解膩的功效。

澳洲M9和牛橫隔膜 1580元

選用最高等級的澳洲M9和牛橫隔膜，還有經過精修，僅留下最精華的部分，單看照片不知道看不看得出來，海角之東36份量給得相當多，對應價格展現著極高誠意，正常食量的人都不用擔心會吃不飽的問題，除了主餐份量很足夠以外，套餐還有很多道菜，絕對會讓你吃得飽飽再離開。

▲700度直火烹調的優勢，在排餐部份完全發揮出來，高溫鎖住肉汁，肉質吃來軟嫩又多汁，帶有迷人的炭燒香氣。

▲約五分的熟度保留了澳洲和牛最高級的口感，搭配黑蒜醬、鹽之花一起享用。

澳洲M9和牛紐約客 1780元

澳洲M9和牛紐約客同樣是份量十足，真的很少吃到oz數給這麼足的高級牛排，肯定能滿足你想大口吃肉的欲望，對應這個價格CP值超高！紐約客有多可口，大家應該自己看照片就知道了，肉質軟嫩、滋味鮮甜，不自覺邊吃邊稱讚起來，原來在金門也能吃到如此高水準的牛排料理。

酒糟厚切牛舌 280元

酒糟厚切牛舌是晚餐限定的單點，來到金門還是要試試金門酒糟牛料理，牛舌厚度切的很厚，讓人聯想起在仙台吃到的仙台牛舌，口感更加彈脆、美味度更是加分。

當令海鮮

午仔魚一夜干經過風乾熟成，吃起來有著似味噌的甜感，一餐中不僅可以吃到好牛排，還有幾道海鮮料理，可說是海陸精華一次滿足。

主廚手路菜 （澱粉主食）

排餐套餐還會包含午仔魚炒飯，所以說怎麼可能吃不飽，炒飯炒得鹹香夠味，讓已經吃得很飽的我還是全部吃光光，可見滋味有多涮嘴！

甜點／飲料

這天的飯後甜點為巧克力蛋糕，飲料則有咖啡、熱茶、果汁可供選擇，甜蜜的滿足了另一個甜點胃，替這場金門牛排饗宴劃下完美且飽足的句點。

海角之東36 用餐心得

初訪「海角之東36」讓我們都留下不錯印象，尤其牛排做的真的是不錯，排餐套餐的豐盛度、份量、食材選擇上都很到位，美美的海景景觀同樣是一大加分，期待未來老闆會在餐點中加入更多金門元素，推薦這家金門美食，大家記得提前預約訂位再來。

海角之東36

地址：金門縣金湖鎮復國墩36號

電話：0963－555－588

營業時間：周二至周五18：00－21：00、周末11：30－14：30、18：00－21：00（周一公休）

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