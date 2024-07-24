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台北日料控解饞選這！黑鮪魚一片10元　還吃得到「地獄海鮮」藤壺

『周花花，甲飽沒』吃飽再減肥！

『周花花，甲飽沒』吃飽再減肥！ 周花花

美食狂熱者!志在發掘各種食物 一個天天喊著減肥卻吃個不停的小胖子 喜歡旅遊熱愛冒險，全世界都是我的遊樂園!

▲▼喜歡吃生魚片的人，請收藏這家捷運忠孝新生站、三創光華商場附近美食「今日魚市」。（圖／部落客周花花授權提供，勿擅自翻攝）

撰文攝影／周花花、整理／實習記者張宜樺

喜歡吃生魚片的人，請收藏這家捷運忠孝新生站、三創光華商場附近美食「今日魚市」。菜單主打超澎湃海鮮丼飯，用料實在、CP值極高，黑鮪魚生魚片一片居然只要10元。「今日魚市」是台北超人氣日本料理「丼賞和食」的分店，有著更多元的季節海鮮，還吃得到藤壺唷！

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今日魚市在哪裡
今日魚市地址位在台北市中正區八德路一段39號，緊鄰光華商場、三創、唐吉軻德忠孝新生店。從捷運忠孝新生站1號出口出來，約步行300公尺、4分鐘左右即可抵達，這一帶路邊停車不是那麼好找，建議開車來的話直接停收費停車場比較快。

▲▼喜歡吃生魚片的人，請收藏這家捷運忠孝新生站、三創光華商場附近美食「今日魚市」。（圖／部落客周花花授權提供，勿擅自翻攝）

今日魚市介紹
今日魚市為「丼賞和食」分店，比較不同的是這裡只能現場候位，暫無提供訂位預約服務，且只能付現金、不能刷卡。要內用的人，記得先掃門口的QRCode完成候位，外帶的話則是依序排隊，店員會再出來叫號，接著再入內點餐、選購想要的海鮮。

我們這天是為了藤壺而來
這裡藤壺售價為一斤280元，代客料理費380元，也就是說現場一盒都是380元在賣。已經處理好了可以直接吃，要在現場內用也可以，但價格不算在低消內，還需再點其他餐點達成每人低消300元的規定。

▲▼喜歡吃生魚片的人，請收藏這家捷運忠孝新生站、三創光華商場附近美食「今日魚市」。（圖／部落客周花花授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼喜歡吃生魚片的人，請收藏這家捷運忠孝新生站、三創光華商場附近美食「今日魚市」。（圖／部落客周花花授權提供，勿擅自翻攝）

黑鮪魚生魚片價格超佛心
從店家臉書粉絲團上看來，老闆是直接買好幾隻黑鮪魚，所以價格會比別人賣得便宜。黑鮪魚腹肉、黑鮪魚赤身、黑鮪魚拼盤全都有，這價格真的是比在東港華僑市場吃到的還便宜。

以最划算的「超大份量黑鮪魚綜合」來說
內容物有赤身、大腹、皮油、中腹等隨機部位，一大盒48－50片只賣580元，加入LINE群組還有優惠價兩盒1000元，等於黑鮪魚一片只要10元，超級划算啊！

▲▼喜歡吃生魚片的人，請收藏這家捷運忠孝新生站、三創光華商場附近美食「今日魚市」。（圖／部落客周花花授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼喜歡吃生魚片的人，請收藏這家捷運忠孝新生站、三創光華商場附近美食「今日魚市」。（圖／部落客周花花授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼喜歡吃生魚片的人，請收藏這家捷運忠孝新生站、三創光華商場附近美食「今日魚市」。（圖／部落客周花花授權提供，勿擅自翻攝）

▲因為店內擺放大量海鮮的緣故，空氣中瀰漫著海鮮的味道，有點像是來到魚市場的感覺。

▲▼喜歡吃生魚片的人，請收藏這家捷運忠孝新生站、三創光華商場附近美食「今日魚市」。（圖／部落客周花花授權提供，勿擅自翻攝）

黑鮪魚丼冰火兩吃490元
冰火兩吃黑鮪魚丼飯總計有20片黑鮪魚，一半做炙燒、一半做生魚片，這售價真的是便宜。黑鮪魚赤肉、腹邊肉隨機分佈，雖然說外帶的「超大份量黑鮪魚綜合」更划算，但能現場坐著內用，還多了醋飯、溫泉蛋、鮭魚卵，490元的價格在台北依舊非常有競爭力。

而且生魚片都切的很厚、也蠻大片的
這個價格完全無法挑剔。無論生魚片赤身或是炙燒黑鮪魚，新鮮度都還算不錯，黑鮪魚該有的甜感也有出來，雖然有些地方的筋沒有處理得很乾淨，對依舊瑕不掩瑜，CP值真的很高。

▲▼喜歡吃生魚片的人，請收藏這家捷運忠孝新生站、三創光華商場附近美食「今日魚市」。（圖／部落客周花花授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼喜歡吃生魚片的人，請收藏這家捷運忠孝新生站、三創光華商場附近美食「今日魚市」。（圖／部落客周花花授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼喜歡吃生魚片的人，請收藏這家捷運忠孝新生站、三創光華商場附近美食「今日魚市」。（圖／部落客周花花授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼喜歡吃生魚片的人，請收藏這家捷運忠孝新生站、三創光華商場附近美食「今日魚市」。（圖／部落客周花花授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼喜歡吃生魚片的人，請收藏這家捷運忠孝新生站、三創光華商場附近美食「今日魚市」。（圖／部落客周花花授權提供，勿擅自翻攝）

▲醋飯和溫泉蛋會另外附上，可以再自己和黑鮪魚自由排列著吃。

鮭魚生魚片200元
鮭魚生魚片的油花相當漂亮，這樣七大片200元以台北來說也是平價。新鮮度沒什麼問題，喜歡吃鮭魚的人可以安心點下去，海鮮丼飯也有很多包含鮭魚生魚片的組合。

▲▼喜歡吃生魚片的人，請收藏這家捷運忠孝新生站、三創光華商場附近美食「今日魚市」。（圖／部落客周花花授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼喜歡吃生魚片的人，請收藏這家捷運忠孝新生站、三創光華商場附近美食「今日魚市」。（圖／部落客周花花授權提供，勿擅自翻攝）

藤壺380元
有著奇特造型的藤壺，又有人戲稱他為地獄海鮮。但這個可是每年五六月才有的珍貴海鮮，通常要去馬祖、東北角、宜蘭大溪漁港才買得到，之前一直在關注台北哪裡有在賣，沒想到終於等到今日魚市的開賣資訊，才會選擇這天過來吃晚餐。

今日魚市的藤壺都已經處理好
吃的時候直接把肉拿出來即可食用。內用還會另外附一盆水讓你清洗碎殼，想要沾哇沙米吃的話，店員也會提供給你。藤壺又有著「窮人的龍蝦」的稱號，所以吃起來會有龍蝦、蟹膏的味道，沒吃過想嚐鮮還是推薦可以試試看。

▲▼喜歡吃生魚片的人，請收藏這家捷運忠孝新生站、三創光華商場附近美食「今日魚市」。（圖／部落客周花花授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼喜歡吃生魚片的人，請收藏這家捷運忠孝新生站、三創光華商場附近美食「今日魚市」。（圖／部落客周花花授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼喜歡吃生魚片的人，請收藏這家捷運忠孝新生站、三創光華商場附近美食「今日魚市」。（圖／部落客周花花授權提供，勿擅自翻攝）

食用心得
今日魚市生魚片真的是便宜，各式海鮮丼飯不僅視覺效果十足，份量也很澎湃，相對的不能太要求細緻度啦，是個不想花太多錢，又想狂吃生食、生魚片的推薦選擇，能讓你吃個過癮。位在台北市中心的地理位置也很加分，搭捷運到忠孝新生站就能抵達，吃完還能逛逛唐吉軻德或三創唷。

菜單
菜單如下，內用需加收一成清潔費，每人低消300元。生食丼飯、熟食丼飯都主打浮誇系的大份量擺盤，我有觀察其他幾桌的餐點，還真的都是滿滿一碗，份量相當夠誠意。內用的自助區，有檸檬水、鮮魚味噌湯喝到飽。

▲▼喜歡吃生魚片的人，請收藏這家捷運忠孝新生站、三創光華商場附近美食「今日魚市」。（圖／部落客周花花授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼喜歡吃生魚片的人，請收藏這家捷運忠孝新生站、三創光華商場附近美食「今日魚市」。（圖／部落客周花花授權提供，勿擅自翻攝）

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今日魚市 光華三創店

地址：台北市中正區八德路一段39號
電話：02－2322－3477
營業時間：12：00－14：30、16：30－21：00

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