ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

桃園忘憂系下午茶！小民宅藏森林花園　必點舒芙蕾鬆餅網友好評最多

『周花花，甲飽沒』吃飽再減肥！

『周花花，甲飽沒』吃飽再減肥！ 周花花

美食狂熱者!志在發掘各種食物 一個天天喊著減肥卻吃個不停的小胖子 喜歡旅遊熱愛冒險，全世界都是我的遊樂園!

▲▼福森院子 超美森林花園咖啡廳！菜單推薦早午餐舒芙蕾鬆餅可訂位。（圖／部落客周花花提供）

撰文攝影／周花花、整理／實習記者柯珮萱

桃園藝文特區美食推薦咖啡廳「福森院子」，早午餐、舒芙蕾鬆餅評價都很高，隱身民宅區內將庭院打造成超美森林系花園，非常適合吃飯喜歡拍照打卡的人，一秒變身IG網美，這家咖啡廳生意非常好，強烈建議一定要先打電話預約訂位，不然有高機率需要在現場候位排隊。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

▲▼福森院子 超美森林花園咖啡廳！菜單推薦早午餐舒芙蕾鬆餅可訂位。（圖／部落客周花花提供）

▲這帶巷弄較小、不易路邊停車，建議大家還是把車子停在遠一點的大馬路上，或是收費停車場，再走進來吃美食比較方便。

環境介紹
光從外觀就能看出環境非常漂亮，一走進來更是不得了，滿滿的綠色植物密度超高，戶外庭院區有設置桌椅，但大多數客人還是選擇坐在室內吹冷氣，所以這區就成為網美拍照打卡熱點，稍微等一下就能拍到空景照。

▲▼福森院子 超美森林花園咖啡廳！菜單推薦早午餐舒芙蕾鬆餅可訂位。（圖／部落客周花花提供）

▲▼福森院子 超美森林花園咖啡廳！菜單推薦早午餐舒芙蕾鬆餅可訂位。（圖／部落客周花花提供）

▲最多人會拍照的角度，是窗邊這個和式座位區。

▲▼福森院子 超美森林花園咖啡廳！菜單推薦早午餐舒芙蕾鬆餅可訂位。（圖／部落客周花花提供）

▲▼福森院子 超美森林花園咖啡廳！菜單推薦早午餐舒芙蕾鬆餅可訂位。（圖／部落客周花花提供）

▲店內裝潢同樣美美的，走的是溫馨舒適的暖色調路線。

熱門時段電話預約比較保險
平日生意就不錯，周末假日更是一位難求，建議大家還是先打電話訂位，預約好再來，我們是周末下午前往有事先訂位，到現場還是稍微等了一下才入座，因為營業時間只到下午五點的關係，三點過後人潮會比較少，如果沒預約的人，可以晚一點過來碰碰運氣。

▲▼福森院子 超美森林花園咖啡廳！菜單推薦早午餐舒芙蕾鬆餅可訂位。（圖／部落客周花花提供）

菜單介紹
不用加收一成服務費，每人低消一份餐點或是一杯飲料，餐點有全日供應早午餐、本日米食、舒芙蕾熱鬆餅、平日限定早餐盤、沙拉、小點，和咖啡、茶飲、氣泡飲、果汁果昔等飲料，早午餐皆不包含飲料，想喝點東西的話需要額外加點，客單價一人大約落在400－500元左右，以桃園早午餐來說中間偏高的價位。

▲▼福森院子 超美森林花園咖啡廳！菜單推薦早午餐舒芙蕾鬆餅可訂位。（圖／部落客周花花提供）

▲▼福森院子 超美森林花園咖啡廳！菜單推薦早午餐舒芙蕾鬆餅可訂位。（圖／部落客周花花提供）

▲▼福森院子 超美森林花園咖啡廳！菜單推薦早午餐舒芙蕾鬆餅可訂位。（圖／部落客周花花提供）

鮮奶茶＋40元、黑咖啡＋70元
加購的飲料都很大一杯，在份量上相當有誠意，鮮奶茶稍微偏稀一些，茶香與奶香的融合似乎可以再更好，黑咖啡則是早午餐店的正常發揮，沒有複雜躁感就已過關。

▲▼福森院子 超美森林花園咖啡廳！菜單推薦早午餐舒芙蕾鬆餅可訂位。（圖／部落客周花花提供）

維尼早午餐－360元
菜單上人氣最高的早午餐，觀察這天好幾桌都有點它，特製烤雞腿、招牌歐蕾法國麵包、鮮菇炒蛋、野菜豆腐沙拉的組合，份量適中吃完約是剛好不餓的飽度。

▲▼福森院子 超美森林花園咖啡廳！菜單推薦早午餐舒芙蕾鬆餅可訂位。（圖／部落客周花花提供）

▲特製烤雞腿帶點辛香料香氣，有點像是紐奧良烤雞的調味，切開後的內裡是多汁的，雞皮的油膩感稍重，如果烤焦一點應該更美味。

▲▼福森院子 超美森林花園咖啡廳！菜單推薦早午餐舒芙蕾鬆餅可訂位。（圖／部落客周花花提供）

▲主食為招牌歐蕾法國麵包，也就是法棍麵包沾上牛奶蛋液，做成法式吐司的作法。

▲▼福森院子 超美森林花園咖啡廳！菜單推薦早午餐舒芙蕾鬆餅可訂位。（圖／部落客周花花提供）

▲▼福森院子 超美森林花園咖啡廳！菜單推薦早午餐舒芙蕾鬆餅可訂位。（圖／部落客周花花提供）

▲法棍麵包Q彈有嚼勁，扎實口感在口中越嚼越香，直接吃或是配其他配料都很可以。

▲▼福森院子 超美森林花園咖啡廳！菜單推薦早午餐舒芙蕾鬆餅可訂位。（圖／部落客周花花提供）

▲其餘副餐還有鮮菇炒蛋、野菜豆腐沙拉，多是以原型食物製作，吃完不會有什麼多餘負擔。

▲▼福森院子 超美森林花園咖啡廳！菜單推薦早午餐舒芙蕾鬆餅可訂位。（圖／部落客周花花提供）

夏艷芒果舒芙蕾鬆餅－360元
舒芙蕾鬆餅現點現做，等待時間約20－40分鐘，如果趕時間的人記得先向櫃檯登記，我們來的時候是五月中，此時已推出季節限定的芒果口味，喜歡芒果的人當然馬上點下去。

▲▼福森院子 超美森林花園咖啡廳！菜單推薦早午餐舒芙蕾鬆餅可訂位。（圖／部落客周花花提供）

▲芒果口味配置的是三片鬆餅，份量較大適合兩人分食著吃，隨舒芙蕾鬆餅附上新鮮愛文芒果、鮮奶油、自製芒果醬，讓你可以自由搭配著吃。

▲▼福森院子 超美森林花園咖啡廳！菜單推薦早午餐舒芙蕾鬆餅可訂位。（圖／部落客周花花提供）

▲熱舒芙蕾鬆餅口感細緻軟綿，吃得出清新淡香，甜度控制的也不錯，和芒果醬、鮮奶油加在一起都蠻搭的，是人氣最高的舒芙蕾鬆餅之一。

▲▼福森院子 超美森林花園咖啡廳！菜單推薦早午餐舒芙蕾鬆餅可訂位。（圖／部落客周花花提供）

食後心得
庭院環境真的被打造得很漂亮，就是走進小森林一樣，美的讓人猛按快門，早午餐、舒芙蕾熱鬆餅的水準也不錯，雖然價格稍高一點， 仍然讓桃園人願意買單，否則生意不會這麼好，再次提醒大家，來之前記得要先打電話訂位，尤其周末假日早午餐時段生意非常好，如果沒有訂位，有很高的機率會客滿。

福森院子早午餐咖啡 Fussen Coffee

地址：桃園市桃園區中寧街12巷16號
電話：03－358－3113
營業時間：09：00－17：00

『周花花，甲飽沒』吃飽再減肥！
部落格粉絲專頁

【你可能也想看】

►體驗東京人下班後居酒屋時光！吉祥寺人氣美食串燒只要100円起
►隱身小漁村！金門最美海景牛排館採預約制　和牛橫隔膜份量超誠意
►老舊鐵捲門藏入口！民權西路上「不限時」寶藏咖啡　甜點咖啡高水準

關鍵字： 福森院子早午餐咖啡 桃園美食 達人美食 美食情報 台灣特色系列 美食雲 周花花

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

市價5折 帶回6大罐 手工48小時醃製黃金泡菜

推薦閱讀

常常賣完提早收攤！台南南區王牌臭豆腐　黃金比例醬油蒜泥超涮嘴

常常賣完提早收攤！台南南區王牌臭豆腐　黃金比例醬油蒜泥超涮嘴

騎腳踏車漫遊宛如韓劇主角！韓國最大油菜花田＆地鐵直達輕鬆逛

騎腳踏車漫遊宛如韓劇主角！韓國最大油菜花田＆地鐵直達輕鬆逛

老靈魂請留步！紅磚老屋藏實力派咖啡甜點　藏身板橋樹林交界區

老靈魂請留步！紅磚老屋藏實力派咖啡甜點　藏身板橋樹林交界區

超美釜山海景咖啡！階梯式座位視野零死角　享受被藍海環繞的感覺

超美釜山海景咖啡！階梯式座位視野零死角　享受被藍海環繞的感覺

A餐廳夏季菜單「海陸總動員」

A餐廳夏季菜單「海陸總動員」

外國人行李「塞爆京都公車」！　日教授發文怨

外國人行李「塞爆京都公車」！　日教授發文怨

桃園忘憂系下午茶！小民宅藏森林花園

桃園忘憂系下午茶！小民宅藏森林花園

京都最新觀光特急巴士10分鐘到清水寺

京都最新觀光特急巴士10分鐘到清水寺

花蓮必吃「豐春冰菓店」恢復營業

花蓮必吃「豐春冰菓店」恢復營業

精選台東30家永續友善旅宿！山海景任挑

精選台東30家永續友善旅宿！山海景任挑

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

騎「最涼隧道」到海景第一排咖啡廳！

快訊／「110萬刷手」現身台北旅展！

捷運象山站旁「運將認證」百元牛肉麵

珍煮丹「紅茶拿鐵買1送1」爽喝3天

延一周！「野柳夜訪女王」展至7／21

順億鮪魚專賣店7月再降價

開箱花蓮潔西艾美酒店　4亮點一次看

手搖飲「2大飲品買1送1」開喝

萬客什鍋永和店今日試營運

7-11「史努比19款限量福袋」今開賣！

熱門行程

最新新聞更多

A餐廳夏季菜單「海陸總動員」

外國人行李「塞爆京都公車」！　日教授發文怨

桃園忘憂系下午茶！小民宅藏森林花園

京都最新觀光特急巴士10分鐘到清水寺

花蓮必吃「豐春冰菓店」恢復營業

精選台東30家永續友善旅宿！山海景任挑

吃到蛀牙！甜點自助吧吃到飽只要320元

高雄最美「旗津風箏節」7/20登場

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366