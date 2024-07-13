桃園忘憂系下午茶！小民宅藏森林花園　必點舒芙蕾鬆餅網友好評最多

美食狂熱者!志在發掘各種食物 一個天天喊著減肥卻吃個不停的小胖子 喜歡旅遊熱愛冒險，全世界都是我的遊樂園!

撰文攝影／周花花、整理／實習記者柯珮萱

桃園藝文特區美食推薦咖啡廳「福森院子」，早午餐、舒芙蕾鬆餅評價都很高，隱身民宅區內將庭院打造成超美森林系花園，非常適合吃飯喜歡拍照打卡的人，一秒變身IG網美，這家咖啡廳生意非常好，強烈建議一定要先打電話預約訂位，不然有高機率需要在現場候位排隊。

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▲這帶巷弄較小、不易路邊停車，建議大家還是把車子停在遠一點的大馬路上，或是收費停車場，再走進來吃美食比較方便。

環境介紹

光從外觀就能看出環境非常漂亮，一走進來更是不得了，滿滿的綠色植物密度超高，戶外庭院區有設置桌椅，但大多數客人還是選擇坐在室內吹冷氣，所以這區就成為網美拍照打卡熱點，稍微等一下就能拍到空景照。



▲最多人會拍照的角度，是窗邊這個和式座位區。

▲店內裝潢同樣美美的，走的是溫馨舒適的暖色調路線。

熱門時段電話預約比較保險

平日生意就不錯，周末假日更是一位難求，建議大家還是先打電話訂位，預約好再來，我們是周末下午前往有事先訂位，到現場還是稍微等了一下才入座，因為營業時間只到下午五點的關係，三點過後人潮會比較少，如果沒預約的人，可以晚一點過來碰碰運氣。

菜單介紹

不用加收一成服務費，每人低消一份餐點或是一杯飲料，餐點有全日供應早午餐、本日米食、舒芙蕾熱鬆餅、平日限定早餐盤、沙拉、小點，和咖啡、茶飲、氣泡飲、果汁果昔等飲料，早午餐皆不包含飲料，想喝點東西的話需要額外加點，客單價一人大約落在400－500元左右，以桃園早午餐來說中間偏高的價位。

鮮奶茶＋40元、黑咖啡＋70元

加購的飲料都很大一杯，在份量上相當有誠意，鮮奶茶稍微偏稀一些，茶香與奶香的融合似乎可以再更好，黑咖啡則是早午餐店的正常發揮，沒有複雜躁感就已過關。

維尼早午餐－360元

菜單上人氣最高的早午餐，觀察這天好幾桌都有點它，特製烤雞腿、招牌歐蕾法國麵包、鮮菇炒蛋、野菜豆腐沙拉的組合，份量適中吃完約是剛好不餓的飽度。

▲特製烤雞腿帶點辛香料香氣，有點像是紐奧良烤雞的調味，切開後的內裡是多汁的，雞皮的油膩感稍重，如果烤焦一點應該更美味。

▲主食為招牌歐蕾法國麵包，也就是法棍麵包沾上牛奶蛋液，做成法式吐司的作法。

▲法棍麵包Q彈有嚼勁，扎實口感在口中越嚼越香，直接吃或是配其他配料都很可以。





▲其餘副餐還有鮮菇炒蛋、野菜豆腐沙拉，多是以原型食物製作，吃完不會有什麼多餘負擔。

夏艷芒果舒芙蕾鬆餅－360元

舒芙蕾鬆餅現點現做，等待時間約20－40分鐘，如果趕時間的人記得先向櫃檯登記，我們來的時候是五月中，此時已推出季節限定的芒果口味，喜歡芒果的人當然馬上點下去。

▲芒果口味配置的是三片鬆餅，份量較大適合兩人分食著吃，隨舒芙蕾鬆餅附上新鮮愛文芒果、鮮奶油、自製芒果醬，讓你可以自由搭配著吃。

▲熱舒芙蕾鬆餅口感細緻軟綿，吃得出清新淡香，甜度控制的也不錯，和芒果醬、鮮奶油加在一起都蠻搭的，是人氣最高的舒芙蕾鬆餅之一。

食後心得

庭院環境真的被打造得很漂亮，就是走進小森林一樣，美的讓人猛按快門，早午餐、舒芙蕾熱鬆餅的水準也不錯，雖然價格稍高一點， 仍然讓桃園人願意買單，否則生意不會這麼好，再次提醒大家，來之前記得要先打電話訂位，尤其周末假日早午餐時段生意非常好，如果沒有訂位，有很高的機率會客滿。

福森院子早午餐咖啡 Fussen Coffee

地址：桃園市桃園區中寧街12巷16號

電話：03－358－3113

營業時間：09：00－17：00

『周花花，甲飽沒』吃飽再減肥！

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