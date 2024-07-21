玩釜山必收藏寶藏店！絕美「韓服咖啡」飽覽甘川文化村可愛景色

美食狂熱者!志在發掘各種食物 一個天天喊著減肥卻吃個不停的小胖子 喜歡旅遊熱愛冒險，全世界都是我的遊樂園!

撰文攝影／周花花、整理／實習記者柯珮萱

到甘川洞文化村找小王子，幾乎已經成為很多人釜山旅行中的必去景點，這裡除了有小王子裝置藝術、可愛的彩色建築外，還有很多景觀極好、適合拍照的網美咖啡店，「Coffee It House」便是其中人氣很高的甘川洞文化村咖啡廳，窗邊座位超級美，還有提供韓服體驗。

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Coffee It House在哪裡

位在甘川洞文化村公車站、入口處旁邊，是在大馬路上不用走進去，獨特的粉紅色建築外觀相當吸睛，即使看不懂韓文，也能遠遠看到「韓服咖啡」四個大字，我覺得還蠻好找的。

雨天備案首選

這天的行程本來是要逛文化村，無奈風雨實在太大，稍微移動全身就會淋濕，快速拍完地標小王子後，一行人便決定找間咖啡店坐著，於是鎖定這家同行旅伴曾去過的咖啡廳－Coffee It House。

▲這是一家複合式咖啡廳，除了販售咖啡、甜點外，還有提供韓服租借服務。

▲店面位置實在很棒，能飽覽彩色房子沿著山坡建築的可愛景色。

▲這間咖啡廳高評價的主因是靠窗座位區有著的無敵景觀。

Coffee It House菜單

除了咖啡、茶飲外，還有提供色彩繽紛的果昔，飲料價格換算台幣大概100多元，和多數台灣景觀咖啡店的價格差不多，並不會因為開在熱鬧的觀光區（甘川洞文化村）而賣得特別貴。

▲內用每人低消一杯飲料。

用餐方式

先到櫃檯點餐，之後會叫號、需自行取餐，飲料會用可愛的粉紅色提籃裝著，方便客人拿取至座位上，不得不說韓國人在這種可愛的小細節真的很擅長，我點了一杯熱拿鐵，風味溫和、不會澀口，算是符合景觀咖啡廳的期待，同行夥伴點了起司蛋糕，表示味道還不錯。

Coffee It House心得

可以當作甘川洞文化村雨備方案，即使雨天景色還是不錯，但當然更推薦大家天氣好的時候來，有陽光照耀的藍天白雲版本，照片拍起來肯定會最美，希望之後再訪釜山能有好天氣，我才能好好補考這個釜山景點。

Coffee It House

地址：부산 사하구 옥천로 115 1,2층

營業時間：09：30－18：30

『周花花，甲飽沒』吃飽再減肥！

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