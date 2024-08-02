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午餐吃滿4小時！宜蘭飯店自助餐推台菜美食節　30道經典吃到飽

▲礁溪寒沐酒店MU TABLE自助餐廳即日起至10月15日推出「沐饗童玩．寶島時光」台菜美食節。（圖／礁溪寒沐酒店提供）

▲礁溪寒沐酒店MU TABLE自助餐廳即日起至10月15日推出「沐饗童玩．寶島時光」台菜美食節。（圖／礁溪寒沐酒店提供）

記者黃士原／台北報導

搶攻夏日餐飲商機，礁溪寒沐酒店MU TABLE自助餐廳即日起至10月15日推出「沐饗童玩．寶島時光」台菜美食節，餐檯菜色升級不加價，府城蝦捲、蚵仔煎、現沖牛肉湯等30道經典菜色吃到飽，而且午餐可以從12點一路吃到下午4點。

▲礁溪寒沐酒店MU TABLE自助餐廳即日起至10月15日推出「沐饗童玩．寶島時光」台菜美食節。（圖／礁溪寒沐酒店提供）

▲鮮鮑扁魚燒白菜。（圖／礁溪寒沐酒店提供）

MU TABLE「沐饗童玩．寶島時光」台菜美食節期間，餐廳除了營造出濃厚的復古氛圍，主廚也設計一系列經典台式料理與各地街頭小吃，總鋪師的手路菜「鮮鮑扁魚燒白菜」，將香炒過的蒜頭加入鮑魚片、白菜、肉絲、香菇絲、木耳及紅蘿蔔等豐富餡料燉煮入味，再豪邁撒上炸過的扁魚與蛋酥。阿嬤的古早味「鹹冬瓜破布子蒸鮮魚」，以靈魂元素的鹹冬瓜、破布子及魚高湯熬煮而出的醬汁，鹹香滋味最下飯。

▲礁溪寒沐酒店MU TABLE自助餐廳即日起至10月15日推出「沐饗童玩．寶島時光」台菜美食節。（圖／礁溪寒沐酒店提供）

▲蒜香鹹酥蟹身。（圖／礁溪寒沐酒店提供）

▲礁溪寒沐酒店MU TABLE自助餐廳即日起至10月15日推出「沐饗童玩．寶島時光」台菜美食節。（圖／礁溪寒沐酒店提供）

▲府城蝦捲。（圖／礁溪寒沐酒店提供）

其他還有酸甜開胃的「烏梅燒子排」、以麻油烏魚膘為發想的「麻油鮮菇花枝膘」、熱炒店必點菜「蒜香鹹酥蟹身」、奶香濃郁的「焗烤東石鮮蠔」、Q彈有勁的「窯烤布袋小卷」，以及「金門炒泡麵」、「現煎蚵仔煎」、「宜蘭蒜味肉羹」、「寒沐牛肉麵」、「台南擔仔麵」、「台南棺材板」、「台南現沖牛肉湯」等小吃，全都無限供應。

MU TABLE自助餐廳的「沐饗童玩．寶島時光」活動即日起至10月15日，午餐每位880元起+10%，晚餐每位1,380元起+10%，午餐特別開放4小時吃飽吃滿，晚餐加碼自助拉霸生啤酒與DIY調酒暢飲。此外，寒舍生活App會員天天用餐95折，逢周三直接享85折，新會員立即送100元抵用金。

▲台北六福萬怡酒店敘日Buffet於8月平日午餐餐期推出「與父同行」餐飲優惠。（圖／六福提供）

父親節將至，台北六福萬怡酒店敘日Buffet於8月平日午餐餐期推出「與父同行」餐飲優惠，凡與爸爸一起用餐，即享第2位餐費888元，相當於8折，可暢吃全新主題餐檯「漁獲豐收祭」數十道海鮮料理，包含清爽鮮甜「鮪魚尼斯沙拉」、繽紛鮮美「鮪魚酪梨壽司卷」與生食干貝、燒烤牡蠣吃到飽。

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