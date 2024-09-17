黎民新村超獨特「日式屋瓦」咖啡屋！融合侘寂風與金屬感設計超美

我用輕鬆的筆調紀錄我生活中的吃喝玩樂與喜怒哀樂⋯

撰文攝影／飛天璇的口袋、整理／實習記者柯珮萱

台中黎明新村裡新開幕的咖啡館，記得「TOMORROW COFFEE」剛開幕的時候就在IG引起一陣打卡風潮，我也是這樣被燒到的，其實我是開幕的時候就來了，不過那天只拿了手機隨便拍了幾張所以就沒寫文了，結果隔一陣子朋友在揪要來，所以我又跟了一次。

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TOMORROW COFFEE地址

位於黎明新村巷弄裡，其實平日來的話這周邊都還滿好停車的，而且這附近環境也很棒，傍晚散散步也很舒服，附近還有花毛、黎明福利餐廳、桴汌咖啡、山色和Fooki Coffee Roasters等，真的是很悠閒放鬆的地方。

TOMORROW COFFEE在哪裡

▲從巷子走進來一小段路就可以看到了，外觀是一間黑色系兩層樓建築，而且還有日式屋簷，質感很好。

▲門口打造成一個日式小庭院，白石子、石步道，還有一棵松樹盆栽，很有現代感。

TOMORROW COFFEE環境

▲一樓只有吧台的用餐區，大概可以坐四個人，一邊喝咖啡還可以一邊跟老闆聊天。

▲一樓滿了，我只好上二樓，因為懶得再下樓所以我還直接就在一樓點好餐才上樓。

二樓是一張桌子

大概可以坐十個人，我來的時候上面其實有其他客人了，所以要跟其他客人併桌，老實說有點小尷尬，因為聊天的話會被其他人聽到，不聊天的話就會一直聽到別人的聊天，這張空景是要離開的時候才拍的，都已經快到打烊時間了。

▲右手邊就是廁所。

▲很具現代感的設計，可以當成網美牆拍拍照。

▲開水要自取。

TOMORROW COFFEE菜單／餐點

▲除了咖啡之外還有氣泡飲和康普茶，左下角就是點心，種類並不是很多就是了。

提拉米蘇

▲這個吃起來還不錯，口感很細緻滑順，而且帶有酒香氣。

可麗露

▲這個我們覺得比較吃不慣，可麗露的外殼不夠脆，內餡也有點生生的口感。

琥珀配方拿鐵

明日單品美式

▲我點的是熱拿鐵，我覺得還滿好喝的，喝起來很順口，咖啡的香氣也有出來，牛奶比例也很剛好。

TOMORROW COFFEE評論

來了兩次點了兩種不同的咖啡，我覺得表現都不錯，甜點雖然沒有咖啡來得有記憶點，不過也不至於會雷，環境還滿有特色的，只是需要和別人共桌這點比較不能習慣，也可能我比較害羞的關係，不過雖然Google上面寫營業到5點，但是這天打烊時間快到了還陸續有人進來，店家也都有收客，覺得態度滿好的。

TOMORROW COFFEE

地址：台中市南屯區干城街198巷20號

營業時間：10：00－17：00

店家電話：04－2251－7386

飛天璇

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部落格、FB

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