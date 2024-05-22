爆量水果堆疊出誘人蛋糕！東京車站螞蟻人愛店　開箱必吃經典系列

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撰文攝影／飛天璇的口袋、整理／實習記者黃亭詠

喜歡甜點的人一定都知道果實園，目前果實園在東京就有15間分店，看了報導之後才知道，原來水果都是老闆每天早上到市場自己挑選購買的，果實園的甜點都是以當季新鮮水果為主，號稱每份甜點中水果和奶油的比例都是2比8，每一口都吃得到水果，就連日本人自己也愛。

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果實園東京店位置

果實園在東京澀谷、池袋、吉祥寺、橫濱和原宿等地都有分店，每間分店特色都是交通很容易抵達的地方，果實園東京店就位於東京車站八重北食堂裡。（查詢更多分店資訊：請按我）

▲看到櫃子裡的甜點一字排開，馬上選擇性困難症發作。

▲果實園甜點都是以水果為主，使用日本在地高級水果，光看切面就覺得很有誠意。

果實園東京店環境

▲位於東京車站內，所以店面並不大，桌距也有點小。

MENU菜單



▲果實園其實除了甜點之外也有賣正餐，正餐以輕食義大利麵為主，不過我們是為了甜點而來的。

果實園東京店甜點

綜合水果鬆餅

▲這季節的水果是葡萄、香蕉、草莓、藍莓等，還有兩片鬆餅，旁邊還附了楓漿。

▲鬆餅看起來好像比較像銅鑼燒，口感還不錯，吃起來軟綿蓬鬆。

▲可以看到滿滿的水果，比鬆餅的份量還要多很多，而且都很新鮮大顆。

水果蛋糕

▲果實園的招牌甜點，蛋糕體其實很薄裡面是滿滿的水果，有葡萄、桑椹、草莓、藍莓、蔓越莓。

▲雖然裡面都是鮮奶油和水果但吃起來不會甜膩，水果真的很新鮮脆口

▲熱茶。

▲果汁、飲料部份相對就比較中規中矩

果實園東京店評論





以日本的甜點店來說，果實園的價格並不是特別便宜，不過可以吃到這樣滿滿水果的蛋糕就覺得很過癮。

飛天璇

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