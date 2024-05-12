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彰化人兒時記憶！木瓜牛乳＋美國冰賣了一甲子　超過30種古早味冰

飛天璇的口袋

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▲▼彰化美食，小木屋木瓜牛乳美國冰，賣了一甲子的老店，超過30種古早味冰品。（圖／飛天璇的口袋提供）

▲彰化美食小木屋木瓜牛乳美國冰，賣了一甲子的老店，超過30種古早味冰品。

撰文攝影／飛天璇的口袋、整理／實習記者黃亭詠

這間小木屋木瓜牛乳美國冰賣了有一甲子了，店裡最特別的就是木瓜牛奶和美國冰，是很多彰化人從小吃到大的古早味冰店，彰化似乎是冰店的天下，除了小木屋木瓜牛乳美國冰之外，還有水利冰屋和彰化木瓜牛乳大王，而且光是彰化木瓜牛乳大王就有三間。

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小木屋冰店地址

▲▼彰化美食，小木屋木瓜牛乳美國冰，賣了一甲子的老店，超過30種古早味冰品。（圖／飛天璇的口袋提供）

▲小木屋木瓜牛乳美國冰位於彰化市成功路上，這裡算是彰化小吃最密集的地方，附近還有大元麻糬和肉包明。

小木屋冰店環境

▲▼彰化美食，小木屋木瓜牛乳美國冰，賣了一甲子的老店，超過30種古早味冰品。（圖／飛天璇的口袋提供）

▲平日來幾乎每次都只有1至2組客人。

小木屋冰店菜單

▲▼彰化美食，小木屋木瓜牛乳美國冰，賣了一甲子的老店，超過30種古早味冰品。（圖／飛天璇的口袋提供）

▲▼彰化美食，小木屋木瓜牛乳美國冰，賣了一甲子的老店，超過30種古早味冰品。（圖／飛天璇的口袋提供）

▲▼彰化美食，小木屋木瓜牛乳美國冰，賣了一甲子的老店，超過30種古早味冰品。（圖／飛天璇的口袋提供）

特色美國冰
牆上有小木屋木瓜牛乳美國冰的報導原來美國冰的由來是因為當年有30多位傳教士經常來店裡吃冰，而且固定點水果和配料，所以就被稱為美國冰，後來很多客人上門也指定要吃美國冰，從此成為店家的特色。

▲▼彰化美食，小木屋木瓜牛乳美國冰，賣了一甲子的老店，超過30種古早味冰品。（圖／飛天璇的口袋提供）

▲小木屋木瓜牛乳美國冰菜單如上，林林總總加起來至少有30種，而且居然還有木瓜牛乳汁加蛋和月見冰。

小木屋冰店推薦

▲▼彰化美食，小木屋木瓜牛乳美國冰，賣了一甲子的老店，超過30種古早味冰品。（圖／飛天璇的口袋提供）

▲▼彰化美食，小木屋木瓜牛乳美國冰，賣了一甲子的老店，超過30種古早味冰品。（圖／飛天璇的口袋提供）

▲這個就是美國冰，冰的下面有放冰果，上面放上剉冰之後還加了煉乳、烏梅醬和草莓醬，然後還有花生。

▲▼彰化美食，小木屋木瓜牛乳美國冰，賣了一甲子的老店，超過30種古早味冰品。（圖／飛天璇的口袋提供）

▲水果以季節水果為主，鳳梨、西瓜、蓮霧和香蕉等。

紅豆布丁牛乳冰

▲▼彰化美食，小木屋木瓜牛乳美國冰，賣了一甲子的老店，超過30種古早味冰品。（圖／飛天璇的口袋提供）

▲紅豆真的是綿綿鬆鬆，煉乳甜到懷疑人生但是又非常過癮，布丁使用的是這種古早味布丁，蛋香氣比較足的。

小木屋冰店評論
以這個價格來說我覺得還滿佛心的，因為剉冰的料都很多，感覺就是吃一個古早味。

小木屋木瓜牛乳美國冰

所在地址：臺灣彰化縣彰化市成功路121號
營業時間：11：50－21：30
店家電話：（04）723－0778

飛天璇
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