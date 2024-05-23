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雞湯拉麵「濟善老麵萬華店」5月底熄燈　全台僅剩小碧潭店

▲▼濟善老麵。（圖／泰國劉德華的美食案內帖提供）

▲濟善老麵萬華店營業到5/31。（圖／泰國劉德華的美食案內帖提供）

記者黃士原／台北報導

位於萬華艋舺大道巷弄中的「濟善老麵」，主打淡麗系雞湯拉麵，不過店家日前宣布，因為合約期滿，5月31日是最後一天營業，6月1日起，老客人只能前往新店的小碧潭店享用拉麵。

「濟善老麵」是老貳樓集團旗下品牌，主打口感清爽的雞清湯拉麵，麵條選用台南老麵廠製作的老麵，口感Q彈又容易吸附湯汁。湯底以老母雞熬煮，加上雞油炒過的甘甜大白菜。菜單包括老雞湯麵、老雞拌麵、極黑羽2.0，加上一個隱藏版拉麵共4種，價格260元至420元。

▲招牌老雞湯麵可以吃到3種風味。（圖／周花花）

招牌老雞湯麵可以吃到3種風味。第1種是品嚐雞湯清甜的原味，接著倒入附上的荔枝酒，讓湯頭更加甜美，最後則是把拉麵碗邊緣的柚子胡椒拌進湯裡，整碗拉麵馬上轉換成辛香風味。

濟善老麵的清爽雞清湯拉麵深受老饕的喜歡，Google上有1000多則評論，平均分數在4.3顆星。不過店家日前宣布，萬華店因為合約期滿，5月31日是最後一天營業，6月1日請大家前往小碧潭店繼續與他們共享美食時光。

▲銀座篝將在5月底重新登台。（圖／資料照／飛天璇提供）

另外，2023年初撤出台灣的「銀座篝」，即將捲土重來，近期已經在人力銀行召募員工，開店地點不在台中，而是在台北市的中山區，預計6月上旬開幕。同時業者也提到，高湯及醬汁會在日本急速冷凍後出口，因此在台灣也能100%重現品牌道地的美味。

關鍵字： 雞湯拉麵 濟善老麵 濟善老麵萬華店 熄燈 結束營業

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