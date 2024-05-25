周末專屬的深夜咖啡廳！台中北區復古小店　還有可愛鬆獅犬陪吃

我用輕鬆的筆調紀錄我生活中的吃喝玩樂與喜怒哀樂⋯

撰文攝影／飛天璇的口袋、整理／實習記者黃亭詠

KroX Coffee HQ是Krox Coffee系列的第三家了，去過KroX Coffee梅川店和KroX Coffee Warehouse都很喜歡，這天和朋友吃完午餐之後來KroX Coffee HQ續下午茶，我們來得比較晚，店裡的客人不多，不過短暫的停留也讓我們留下很不錯的印象，甜點和飲品都很有水準。

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KroX Coffee HQ停車場

▲店家位於北區健行路上，咖啡館本身就有一個停車場，不過大概只能停放3至4輛車。

KroX Coffee HQ外觀

▲環境滿特別是一棟透天民宅的設計，有點像是住在豪宅的朋友家作客的。

▲門口也有露天用餐區。

KroX Coffee HQ環境

▲一走進來才發現裡面的環境好有復古氛圍，有一種張曼玉電影花樣年華的感覺。

▲吧檯前也有用餐區，如果是一個人來的話，也不怕覺得尷尬。

▲最後方就是烘豆區，KroX Coffee HQ的豆子是自家烘的。

KroX Coffee HQ菜單

店家菜單

除了菜單上的甜點和飲料之外，吧檯上的小立牌也有註明今日甜點，另外除了咖啡甜點之外還有提供鹹食，豬肉飯、咖哩飯和麻婆豆腐飯感覺都很好吃。

KroX Coffee HQ餐點

▲提拉米蘇120元，口感還不錯，馬斯卡彭起司吃起來很滑順，有點苦甜苦甜帶有奶香以及咖啡香。

▲焙茶芒果200元，以焙茶口味蛋糕為基底搭配新鮮的芒果，蛋糕體本身蓬鬆綿密，芒果也很鮮甜、奶油也清爽。

▲可麗露90元，點了桂花口味的，覺得吃起來比較中規中矩。

▲烤布蕾120元。

▲草莓冰棒拿鐵180元，這款是季節限定，底層有草莓醬，上面還加了冰棒。

▲鴛鴦王180元，茶與咖啡的混合，喝起來相當順口不甜膩，茶香咖啡香取得平衡。

▲美式咖啡120元。

KroX Coffee HQ店狗

▲可愛的鬆獅犬，一開始以為是客人帶來的狗，後來才知道是店狗。

KroX Coffee HQ評論

如果以這三間KroX Coffee系列來說，我覺得KroX Coffee HQ的環境是比較特別的，而且甜點的選擇性也豐富許多，整體感受很不錯。

KroX Coffee HQ

所在地址：臺灣台中市北區健行路656號

營業時間：日 一 二 三 四 五 六 11：00至19：00

備註資訊：星期五、六、日11：00至00：00

飛天璇

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