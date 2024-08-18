玩新竹城隍廟必吃百年肉燥飯！肥肉派重口味會愛　滷超透入口即化

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撰文攝影／Mika、整理／實習記者張宜樺

很多百年老店Google評價都很差，通常都是態度跟環境問題，但因為是在地老店，觀光客的我通常還是會去吃吃看，畢竟能開這麼久屹立不搖，一定有他的道理存在，而通常都驗證過是真的好吃。態度也不錯，而柳家肉燥飯是真的很傳統古早味，肥肉偏多，燉煮到軟嫩入口即化，滿滿膠質。

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柳家肉燥飯介紹

這裡的滷汁感覺顏色都超深的，很入味的樣子。店內有分半露天區跟冷氣開放區，現在是夏天，當然是往冷氣房鑽啊！

▲看看這一鍋肉燥，看起來就很厲害。

▲台式小吃滷豆腐、白菜魯、筍絲等更是不可少。

▲我們最喜歡的控肉飯跟肉燥飯，光看這成色真的口水都快流出來。

▲點了肉燥飯＋控肉飯＋白菜魯＋福州丸湯。

▲肉燥飯加了酸菜跟香菜比較解膩，控肉飯真的好大一塊，而且瘦肉比例偏高。

肉燥飯

傳統古早味的肉燥飯就是肥肉比例比較多一點，但滷得很透，幾乎入口即化，所以吃起來只覺得軟滑鹹香，滿嘴的膠質很滿足。我是覺得調味上偏鹹一點，比較重口味，但真的肉燥香氣很濃郁，還好有酸菜可以解膩，不然肥肉偏多確實比較容易膩口，但古早味肉燥飯真的都是肥肉居多，吃不慣的話，可以點控肉飯。

控肉飯

一樣是滷到很入味，而且瘦肉比例比較高，咬下去很鹹香軟嫩，滷汁也是偏鹹一點，但整體來說是好吃的。

MENU

價格也不算貴，畢竟城隍廟這裡的地價也是寸土寸金。

柳家肉燥飯

地址：新竹市北區中山路75號

營業時間：10：30－22：00

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