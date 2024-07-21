全台必吃「千層蛋塔」Top 10排行榜出爐　來看你吃過幾間

▲Libreadry巢屋義式蛋塔備受網友喜愛。（圖／業者提供）

記者蔡玟君／綜合報導

從香港紅到台灣的「千層蛋塔」你吃過了嗎？2024年上半年，許多烘焙坊紛紛搭上這股風潮，推出各式口味的千層蛋塔，《網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》分析系統，調查出網友最推薦的10家在台的千層蛋塔店，甜點控們趕快把這個名單收藏起來吧！

▲Supranormal Bakery Café的超正常蛋塔。（圖／翻攝自Supranormal Bakery Café臉書專頁）



NO.10 Supranormal Bakery Café

位於天母的人氣澳洲早午餐店「Supranormal Bakery Café」近期在一級戰區的赤峰街設立二店，隨之推出的「超正常蛋塔」每天限量販售，外皮製作出層次分明的厚酥皮，內餡則是水嫩細緻的燉奶口感，整體口感輕盈且不膩，讓許多饕客都讚不絕口，還曾因為賣太好一度停賣。



NO.9 Mélanger Bakery 麥嵐綺麵包

台中名店「麥嵐綺麵包Mélanger Bakery」，是由日本麵包師野上智寬師傅凝淬數十年來的職人經驗所創立的烘焙品牌，現在店家與台北名店Libreadry巢屋聯名販售「焦糖千層酥皮蛋塔」，被網友評比為台中第一名的蛋塔，咬下的每一口都結合著香、酥、脆的口感，外皮帶有一點焦香且厚實堅挺，內餡先襲來一股蛋香再衝出濃郁的奶香，非常有水準。



NO.8 巴蕾麵包

巴蕾麵包是台中知名麵包店，經營逾十年，從今年4月起推出「酥皮千層蛋塔」試賣，經過多次測試終於試出最佳的酥皮層數、內餡口感，特別使用蒙太古奶油、日本中澤鮮奶油，讓內餡清爽度提升，且香濃不膩，塔皮不僅層次分明也非常酥脆，真材實料完全對得起價格。



NO.7 屋優烘焙WUYO

屋優烘焙WUYO為高雄在地麵包店，老闆嚴選日本昭和麵粉製作，堅持低油、低糖，且不使用奶油，每日當天新鮮出爐。店家近期推出了原味、生巧、榴槤3個口味的千層蛋塔，榴槤口味的內餡又臭又香，卻能完美融合蛋塔，酥脆的外皮也與別家不相上下。

▲奧瑪烘焙的千層可頌蛋塔。（圖／業者提供）



NO.6 奧瑪烘焙

奧瑪烘焙是從高雄起家的平價麵包店，奧瑪烘焙曾靠爆餡羅馬生乳包紅遍全台，創立超過20年間保持著好口碑。今年5月開始，店內推出花邊千層可頌蛋塔，一開賣就聚集了排隊的人潮。蛋塔使用法國發酵奶油、北海道十勝奶霜、法國鮮奶油、人道飼養雞蛋製作，外層的酥皮酥脆又充滿焦香，蛋奶內餡則滑嫩綿密，奶香十足卻不過於甜膩，高雄限定口味「茶韻黑糖麻糬」不僅有濃濃的觀音茶香，內餡包裹著QQ的黑糖麻糬，咬開來還會牽絲，讓茶控們都超級驚豔。

▲陳耀訓·麵包埠5月初也推出新品「布蕾千層酥。（圖／取自陳耀訓·麵包埠Yoshi Bakery臉書）

NO.5 陳耀訓．麵包埠

每年中秋節一推出蛋黃酥就能被馬上秒殺的陳耀訓．麵包埠，可說是目前全台最具盛名的麵包店之一。業者今年推出「布蕾千層酥」，有多層烤至金黃酥脆的花瓣酥皮，撥開後還能聽到超輕脆的喀滋聲，內餡則是像卡士達的口感，滑嫩Q彈且蛋香濃郁，吸引許多人搶買。



NO.4 傑里麵包

被稱為新竹最強麵包店的傑里麵包，在社群一直有著很高的討論度，店家今年與Libreadry 巢屋合作聯名，讓竹科人也能吃到傳說中的千層蛋塔，主打擁有36層的塔皮，吃起來厚實酥香，內餡飽滿且奶香十足，還有淡淡的蜂蜜香，讓人一口接一口。



NO.3 莎士比亞烘焙坊

2010年於高雄成立的莎士比亞烘焙坊，由吳寶春師傅的弟子，也是台灣第二位世界麵包冠軍王鵬傑師傅所創辦。今年烘焙坊與Libreadry巢屋聯名推出「最強千層蛋塔」，讓南台灣民眾也吃得到。蛋塔由兩方共同研發，標榜採用法國蒙太古AOP發酵奶油、日本中沢奶霜、北海道牛乳等進口原物料，有著酥脆外皮與入口即化的香濃內餡，3月開賣至今，每天依舊能造成排隊人潮。

▲Libreadry巢屋義式蛋塔。（圖／業者提供）



NO.2 Libreadry 巢屋

許多明星都推薦過的東區知名烘焙坊Libreadry 巢屋，炒熱今年在台灣掀起的千層蛋塔風潮，從上述許多店家都與他聯名開發商品就可知道品牌的受歡迎程度。店家以激似香港名店「Hashtag B」花花造型的千層酥皮蛋塔而爆紅，選用法國蒙太古AOP發酵奶油並丹麥千層派皮所製作，一層層堆疊的花邊外皮酥到掉渣，搭配奶香味超濃郁的滑嫩蛋奶餡，一入口就有著豐富的層次感。

▲COMEME的千層蛋塔。（圖／業者提供）



NO.1 COMEME 康蜜

讓領全台掀起蛋塔風潮的非COMEME莫屬！品牌靠著各種「半熟乳酪」、「開心果」、「阿華田」等特殊口味千層蛋塔洗版各大社群。

COMEME的千層蛋塔特選法國T55冠軍比賽專用粉、法國愛樂薇動物性鮮奶油，打造出極其酥脆的口感，不會過油或過乾且層層分明，內餡則使用了日本三井製糖以及台灣瑰寶土鷄紅蛋，口感綿密香濃，讓人忍不住一口接一口。