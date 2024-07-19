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龍潭山中「活魚餐廳」就蓋在魚池上！鮮甜水嫩無土味、沒預約可吃不到

Mika出走美食日誌

Mika出走美食日誌 Mika

喜歡旅遊、喜歡美食、喜歡迎接生命中種種不期而遇的感動，希望跟大家一起分享更多生命中各種不期而遇的美好︿︿

▲▼就蓋在魚池上，現釣現殺的活魚餐廳！（圖／部落客Mika授權提供，勿擅自翻攝）

撰文攝影／Mika、整理／實習記者張宜樺

就蓋在魚池上，現釣現殺的活魚餐廳！位於山裡面的魚池旁，風景秀麗還有鴨群悠遊，是釣客最愛的休閒釣魚池，不管平假日生意都非常火爆，強烈提醒需事先預約，尤其是活魚與主廚嚴選料理部分。

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▲▼就蓋在魚池上，現釣現殺的活魚餐廳！（圖／部落客Mika授權提供，勿擅自翻攝）

三步五食魚池餐廳景色秀麗
這裡是三和青創基地，周邊景點有三步五食、青山桔田、繞山花等。其中最顯目的就是這座三步五食休閒魚池，是非常寬敞的釣魚池，中間還有一座可愛的小島，是鴨鴨休息站。三步五食魚池餐廳就在後方，是一座魚池上的鐵皮屋餐廳，主打一個現釣現殺活魚餐廳，不過部分餐點一定要事先預約。

魚池旁有免費停車場，假日的話很有可能會停滿，因為光周一這人潮就已經滿了。別看這只是一座鐵皮屋活魚餐廳，人家生意好到炸，周一中午每一桌都有人預訂！逼得我們只好坐外面跟蜜蜂、小黑蚊相處，溫馨提醒來這裡一定要帶防蚊液。

▲▼就蓋在魚池上，現釣現殺的活魚餐廳！（圖／部落客Mika授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼就蓋在魚池上，現釣現殺的活魚餐廳！（圖／部落客Mika授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼就蓋在魚池上，現釣現殺的活魚餐廳！（圖／部落客Mika授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼就蓋在魚池上，現釣現殺的活魚餐廳！（圖／部落客Mika授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼就蓋在魚池上，現釣現殺的活魚餐廳！（圖／部落客Mika授權提供，勿擅自翻攝）

▲夏天這裡也有提供冰品。

▲▼就蓋在魚池上，現釣現殺的活魚餐廳！（圖／部落客Mika授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼就蓋在魚池上，現釣現殺的活魚餐廳！（圖／部落客Mika授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼就蓋在魚池上，現釣現殺的活魚餐廳！（圖／部落客Mika授權提供，勿擅自翻攝）

▲隔壁真的是釣魚池，而且釣客很多。

▲▼就蓋在魚池上，現釣現殺的活魚餐廳！（圖／部落客Mika授權提供，勿擅自翻攝）

▲原則上只要避開周二公休都可以預約。

▲▼就蓋在魚池上，現釣現殺的活魚餐廳！（圖／部落客Mika授權提供，勿擅自翻攝）

▲室內空間預約全滿！還好戶外還有座位，不然就沒得吃了。真的建議大家先預約啊，這可是人氣餐廳。

平價景觀餐廳
我們點的是中型鹽烤魚，價格約480元，應該是秤重的。其他還點了快炒、牛肉麵、打拋豬乾麵等。這裡以景觀餐廳來說，不會很貴，而且份量也很夠，算經濟實惠，難怪生意很好。

▲▼就蓋在魚池上，現釣現殺的活魚餐廳！（圖／部落客Mika授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼就蓋在魚池上，現釣現殺的活魚餐廳！（圖／部落客Mika授權提供，勿擅自翻攝）

客家燜筍
這家快炒偏客家料理居多，熟悉的客家燜筍很好吃，沒有太多調味，吃得到筍的清甜爽脆。其實份量挺多的，四個人吃的很飽。

▲▼就蓋在魚池上，現釣現殺的活魚餐廳！（圖／部落客Mika授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼就蓋在魚池上，現釣現殺的活魚餐廳！（圖／部落客Mika授權提供，勿擅自翻攝）

打拋豬乾麵
一份80元真的不貴，打拋豬給超多的！但千萬別讓麵冷掉，一上桌就要先拌勻，不然麵體跟人生一樣很糾結。

▲▼就蓋在魚池上，現釣現殺的活魚餐廳！（圖／部落客Mika授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼就蓋在魚池上，現釣現殺的活魚餐廳！（圖／部落客Mika授權提供，勿擅自翻攝）

▲這荷包蛋大加分。

▲▼就蓋在魚池上，現釣現殺的活魚餐廳！（圖／部落客Mika授權提供，勿擅自翻攝）

▲攪拌過後鹹香帶點辣口，很喜歡。

牛肉麵
一碗150元，湯濃肉多，是紅燒湯頭。我覺得牛肉口味偏重，有點鹹口，湯頭有濃郁牛肉香氣，真材實料。雖然牛肉沒很大塊，但給的多，麵體是白麵，吸飽湯汁都變色了，很入味。

▲▼就蓋在魚池上，現釣現殺的活魚餐廳！（圖／部落客Mika授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼就蓋在魚池上，現釣現殺的活魚餐廳！（圖／部落客Mika授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼就蓋在魚池上，現釣現殺的活魚餐廳！（圖／部落客Mika授權提供，勿擅自翻攝）

梅干扣肉
一片70元，但非常大片！而且梅干獨特的鹹香滷的非常入味，有夠下飯。

▲▼就蓋在魚池上，現釣現殺的活魚餐廳！（圖／部落客Mika授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼就蓋在魚池上，現釣現殺的活魚餐廳！（圖／部落客Mika授權提供，勿擅自翻攝）

酥炸鮮蚵
這桌裡面價格偏高的一道，大概因為這裡靠山不靠海吧。可惜拍照拍太久，皮冷掉不夠酥脆，不然這賣相滿分，而且鮮蚵也夠肥美。

▲▼就蓋在魚池上，現釣現殺的活魚餐廳！（圖／部落客Mika授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼就蓋在魚池上，現釣現殺的活魚餐廳！（圖／部落客Mika授權提供，勿擅自翻攝）

龍鬚菜
終於不是點水蓮了！這裡有龍鬚菜可以點，而且老闆還有加酒下去拌炒，多了特殊的清香。

▲▼就蓋在魚池上，現釣現殺的活魚餐廳！（圖／部落客Mika授權提供，勿擅自翻攝）

中型鹽烤魚
真的是魚池現抓的，我們有看到過程但沒拍下來。中型魚價格約480元，鹽沒有塗很厚，但肉質特別鮮嫩不死鹹，灑上點胡椒即可，水嫩嫩肉質還有胡椒香氣。魚裡面塞了大量蒜頭燜熟去腥提鮮，煮熟的蒜頭少了嗆辣味，口感吃起來像馬鈴薯。

▲▼就蓋在魚池上，現釣現殺的活魚餐廳！（圖／部落客Mika授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼就蓋在魚池上，現釣現殺的活魚餐廳！（圖／部落客Mika授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼就蓋在魚池上，現釣現殺的活魚餐廳！（圖／部落客Mika授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼就蓋在魚池上，現釣現殺的活魚餐廳！（圖／部落客Mika授權提供，勿擅自翻攝）

▲每一片都還能看到水光，好好吃！真的是完全沒有土味的吳郭魚，好厲害。

▲▼就蓋在魚池上，現釣現殺的活魚餐廳！（圖／部落客Mika授權提供，勿擅自翻攝）

▲加點胡椒更好吃！這家活魚料理真的很推薦，只是需事先預約。

▲▼就蓋在魚池上，現釣現殺的活魚餐廳！（圖／部落客Mika授權提供，勿擅自翻攝）

MENU
魚類料理跟主廚嚴選都需要提早預訂，其他的話就沒這種限制，怕是怕沒事先預約沒位子坐就是了。聽說主廚嚴選的白斬雞很厲害，還有魚類料理都是現釣現殺，當然新鮮好吃。其他快炒類就是很熟悉的台式熱炒居多。

▲▼就蓋在魚池上，現釣現殺的活魚餐廳！（圖／部落客Mika授權提供，勿擅自翻攝）

三步五食

地址：桃園市龍潭區龍新路三和段1369巷60弄15號
電話：0932－166－998
營業時間：06：00－18：00（周二公休）

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