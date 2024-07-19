喜歡旅遊、喜歡美食、喜歡迎接生命中種種不期而遇的感動，希望跟大家一起分享更多生命中各種不期而遇的美好︿︿

撰文攝影／Mika、整理／實習記者張宜樺

就蓋在魚池上，現釣現殺的活魚餐廳！位於山裡面的魚池旁，風景秀麗還有鴨群悠遊，是釣客最愛的休閒釣魚池，不管平假日生意都非常火爆，強烈提醒需事先預約，尤其是活魚與主廚嚴選料理部分。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

三步五食魚池餐廳景色秀麗

這裡是三和青創基地，周邊景點有三步五食、青山桔田、繞山花等。其中最顯目的就是這座三步五食休閒魚池，是非常寬敞的釣魚池，中間還有一座可愛的小島，是鴨鴨休息站。三步五食魚池餐廳就在後方，是一座魚池上的鐵皮屋餐廳，主打一個現釣現殺活魚餐廳，不過部分餐點一定要事先預約。

魚池旁有免費停車場，假日的話很有可能會停滿，因為光周一這人潮就已經滿了。別看這只是一座鐵皮屋活魚餐廳，人家生意好到炸，周一中午每一桌都有人預訂！逼得我們只好坐外面跟蜜蜂、小黑蚊相處，溫馨提醒來這裡一定要帶防蚊液。

▲夏天這裡也有提供冰品。

▲隔壁真的是釣魚池，而且釣客很多。

▲原則上只要避開周二公休都可以預約。

▲室內空間預約全滿！還好戶外還有座位，不然就沒得吃了。真的建議大家先預約啊，這可是人氣餐廳。

平價景觀餐廳

我們點的是中型鹽烤魚，價格約480元，應該是秤重的。其他還點了快炒、牛肉麵、打拋豬乾麵等。這裡以景觀餐廳來說，不會很貴，而且份量也很夠，算經濟實惠，難怪生意很好。

客家燜筍

這家快炒偏客家料理居多，熟悉的客家燜筍很好吃，沒有太多調味，吃得到筍的清甜爽脆。其實份量挺多的，四個人吃的很飽。

打拋豬乾麵

一份80元真的不貴，打拋豬給超多的！但千萬別讓麵冷掉，一上桌就要先拌勻，不然麵體跟人生一樣很糾結。

▲這荷包蛋大加分。

▲攪拌過後鹹香帶點辣口，很喜歡。

牛肉麵

一碗150元，湯濃肉多，是紅燒湯頭。我覺得牛肉口味偏重，有點鹹口，湯頭有濃郁牛肉香氣，真材實料。雖然牛肉沒很大塊，但給的多，麵體是白麵，吸飽湯汁都變色了，很入味。

梅干扣肉

一片70元，但非常大片！而且梅干獨特的鹹香滷的非常入味，有夠下飯。

酥炸鮮蚵

這桌裡面價格偏高的一道，大概因為這裡靠山不靠海吧。可惜拍照拍太久，皮冷掉不夠酥脆，不然這賣相滿分，而且鮮蚵也夠肥美。

龍鬚菜

終於不是點水蓮了！這裡有龍鬚菜可以點，而且老闆還有加酒下去拌炒，多了特殊的清香。

中型鹽烤魚

真的是魚池現抓的，我們有看到過程但沒拍下來。中型魚價格約480元，鹽沒有塗很厚，但肉質特別鮮嫩不死鹹，灑上點胡椒即可，水嫩嫩肉質還有胡椒香氣。魚裡面塞了大量蒜頭燜熟去腥提鮮，煮熟的蒜頭少了嗆辣味，口感吃起來像馬鈴薯。

▲每一片都還能看到水光，好好吃！真的是完全沒有土味的吳郭魚，好厲害。

▲加點胡椒更好吃！這家活魚料理真的很推薦，只是需事先預約。

MENU

魚類料理跟主廚嚴選都需要提早預訂，其他的話就沒這種限制，怕是怕沒事先預約沒位子坐就是了。聽說主廚嚴選的白斬雞很厲害，還有魚類料理都是現釣現殺，當然新鮮好吃。其他快炒類就是很熟悉的台式熱炒居多。

三步五食

地址：桃園市龍潭區龍新路三和段1369巷60弄15號

電話：0932－166－998

營業時間：06：00－18：00（周二公休）

出走是為了更深刻回到原來的位置

MIKA出走美食日誌部落格、粉絲團

【你可能也想看】

►風雨中依然排滿人！直擊首爾烤腸一條街人氣王 桌邊秀免動手爽吃

►首爾必吃蘇志燮代言炸雞！營業到深夜超方便 外酥內嫩辣度滿分

►每一口都是新鮮甘甜！首爾明洞超夯醬蟹料理 肉多不死鹹口感飽滿