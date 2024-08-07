開箱釜山必吃盲鰻！生炒蠕動過程超驚悚、鹽烤辣炒一次滿足

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撰文攝影／Mika、整理／實習記者柯珮萱

來釜山一定要吃盲鰻，只有這裡吃得到，這家已經經營三代，有鹽烤盲鰻跟辣炒盲鰻兩種料理可以選擇，當然如果敢吃辣的話，推薦辣炒才是首選，有些鰻魚料理是料理好直接上桌，這家是直接在你面前把盲鰻從生的炒到熟，所以可以看到盲鰻蠕動的過程。

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▲這家位於南浦洞商圈，光復路時裝街旁的巷弄內。

▲可能因為下雨，加上時間也晚了，店內沒什麼客人，但大姊非常熱情招待。

釜山烤盲鰻 부산꼼장어MENU

▲烤盲鰻有鹽烤、調味兩種口味，分大中小跟超大四種價格。

▲釜山蜆仔湯，感覺很補，鮮味十足。

▲搭配小菜一起吃更讚。

▲盲鰻魚皮凍可以直接吃，沒什麼魚腥味，大姊一直說這個對皮膚很好。

▲生菜用來包任何料理吃。

▲搭配魚皮凍一起吃也很可以。

▲盲鰻搭配洋蔥、青蔥、豆芽還有辣醬。

▲鰻魚雖然切了八段但還是活蹦活跳的，邊煮邊蠕動真的很驚悚。

▲大姐拌炒過後，盲鰻也漸漸不動了，逐漸熟透。

▲吃起來骨頭很脆，但還是咬的下去，其實談不上好吃，但就是很獨特。

▲以鰻魚來說，盲鰻肉比較少一點，偏骨感。

▲搭配生菜跟沾醬後還算可以。





▲我覺得後面加點的炒飯比較好吃。

▲甜甜辣辣還有鹹香，超喜歡。

▲這家真的超多明星來過，很有名的餐廳。

▲兩個人吃的價格給大家參考。

▲吃完還可以步行到南浦商圈電影街、光復路時尚街逛逛玩玩。

釜山烤盲鰻 부산꼼장어

地址：南韓 Busan, Jung-gu, 남포동 2街30－1

時間：11：30－22：00

交通地鐵：111南浦站1號口，不到5分鐘的路程

出走是為了更深刻回到原來的位置

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