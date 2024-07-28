客家胃大滿足！苗栗60年「無菜單」家常菜　嗆酸薑絲炒大腸讓人上癮

撰文攝影／Mika、整理／實習記者張宜樺
想吃傳統客家料理就得來到客家村，公館除了是客家村以外還是陶藝重鎮！陶藝可以是藝術，也可以是生活，將陶藝融合在日常與美食中，這家更是最經典的代表。至今傳承三代，經營了60幾年，是在地評價很好、也很知名的無菜單家常客家料理。
陶藝融合餐飲
陶之鄉老闆本身就是一個陶藝家，擅長將傳統古老的柴窯燒陶結合現代的陶藝技術，打造陶瓷藝術的美感。創作以花器、生活陶和景觀陶等器具為主。融入日常生活中的工藝，餐廳內使用的餐具都是當地訂做陶製品。這家主打的就是無菜單料理，但放心！都是家常客家菜。雖是以合菜料理為主，但一般散客也可以根據人數去配餐。
▲是在地的人氣餐廳，平日中午也是高朋滿座。
白斬雞
客家料理少不了白斬雞，比較特別的是這裡是沾桔醬。
紅燒肉
傳統的控肉料理，其實就是樸實家常味，也都是我家餐桌常出現的，瘦肉比例偏高。
客家燜筍
真的好久沒吃燜筍料理了！來這裡才能吃到這麼道地的客家燜筍，好好吃。
客家小炒
本日最好吃，請劃重點！真的是炒的很入味又不死鹹，而且魷魚跟豆干也不會炒太老，鹹香入味超下飯。
菜圃蛋
被煎到有點焦的菜圃蛋也是一種特色，吃起來倒是不覺得有什麼，一樣很好吃就是了，只是賣相比較焦而已。
鮮魚燒
直接將生魚送上桌蒸煮到熟，加點蔥、辣椒、薑絲調味即可，鮮甜嫩口，很好吃。
薑絲炒大腸
這個很嗆酸喔，不過是會讓人上癮的味道，很好吃。
肉絲炒龍鬚菜
這些都是熱炒或客家料理經常吃到的料理，龍鬚菜也是久違了。
福菜肉片湯
天氣很熱，福菜湯就先跳過，不過這道很受好評喔。多虧了這家，讓我久違的客家胃有被滿足到。
陶之飲
地址：苗栗縣公館鄉成功路23號
電話：037－222－408
營業時間：11：00－20：00 周二公休
出走是為了更深刻回到原來的位置
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