中了化骨綿掌的銷魂滷排骨！霧峰10年老店　爌肉飽吸精華超入味

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撰文攝影／美熊很愛吃、整理／實習記者邵筱鈞

台中霧峰區的「頭獎飯店」在地飄香近10年，位於樹仁路上，菜單提供排骨飯、爌肉飯、麵食等餐點，鄰近亞洲大學、省議會、霧峰農會的頭獎飯店價格親民、口味實在，同時位於樹仁商圈，是不少人的台中排骨飯、霧峰麵食、小吃好選擇。

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頭獎飯店 位置

頭獎飯店位於台中市霧峰區樹仁路109號，距離台中市公車站「霧峰郵局」走路3分鐘，鄰近省議會、霧峰農會、霧峰郵局、亞州大學、樹仁商圈。週邊店家有霧峰無名炸粿炸蚵嗲、霧峰山東水餃、阿發海產、早點兒、口福牛肉麵、肉圓婆、好味炸物、阿姨蛋餅、霧峰坑口賴家包子等餐飲場所。

頭獎飯店 價目表

頭獎飯店菜單提供麵食、湯品、便當、飯食、小菜等餐點，麵食提供皮蛋麵、綜合湯麵、餛飩麵、榨菜肉絲麵等，湯品提供綜合湯、餛飩湯、蛋包湯等，便當提供滷排骨便當、麻油滷雞腿便當、爌肉便當、滷肉飯便當、豬腳便當，飯食提供滷排骨飯、麻油滷雞腿飯、爌肉飯、滷肉飯、豬腳飯，小菜提供滷排骨、滷雞腿、豬腳、爌肉、筍乾、燙青菜、油豆腐、白飯、魯蛋等。

▲頭獎飯店2020年菜單。

頭獎飯店 推薦菜色

這次來到台中霧峰找美食，在頭獎飯店點了一碗排骨飯與皮蛋麵、綜合湯、單點爌肉、滷蛋。

排骨飯

頭獎飯店的排骨飯也滷得太入味！肉感相當軟嫩入口即化，鹹甜醬汁有夠涮嘴，搭配上特製辣油更是過癮，附有小菜好滿足，筍乾、青菜挺下飯。

爌肉、滷蛋

點了排骨飯，看了隔壁桌的頭獎飯店爌肉飯令人口水直流，索性又單點了爌肉與滷蛋，肥爌肉燉得入味香氣十足，帶皮肥肉香Q嚼起來好不過癮，瘦肉吸飽醬汁精華肉感飽滿，滷蛋也是相當入味。

皮蛋麵

最近很流行的皮蛋麵，在霧峰的頭獎飯店就能吃到，這裡的皮蛋醬汁算是甜了一點的風味，皮蛋量給得不少，搗碎之後加入麵裡頭，醬汁吸附上碎皮蛋與醬汁香氣十足，如果能香麻一點會更過癮。

綜合湯

小朋友才做選擇，頭獎飯店的綜合湯全都要，蛋包、貢丸、餛飩一次滿足，經典的餛飩湯與貢丸湯都能吃到，還多了一顆半熟水波蛋，不得不說手工餛飩挺不賴了，皮薄餡香肉感飽滿不鬆散，貢丸香Q帶點咬感，半熟蛋一口咬下蛋黃炸開在口中，濃郁蛋香更襯托出湯頭香氣，裡頭還可以吃到不少青菜。

頭獎飯店



地址：台中市霧峰區樹仁路109號

電話：04－2339－7081

營業時間：10：30－23：15（周日公休）

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