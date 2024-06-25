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撰文攝影／美熊很愛吃、整理／實習記者張宜樺

台南永康區的大頭關東煮／永大夜市關東煮在地飄香20多年，位於永大夜市的大頭關東煮菜單提供炒麵、關東煮、骨肉湯、香腸等餐點，學甲、六甲皆有擺攤的大頭關東煮是不少人的永大夜市美食、永康關東煮、永康小吃、永康香腸好選擇。

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大頭關東煮／永大夜市關東煮在哪裡

位於台南市永康區永大路二段／大同街740巷口，距離台南市公車站永大夜市走路30秒，鄰近台南市永康區圖書館、永康區公所、南大附中、台南貨櫃公園、探索教育公園；周邊有禾家小吃、永康岡山羊肉店、阿銘牛肉湯等餐飲場所。

大頭關東煮／永大夜市關東煮吃什麼

這次來到了台南永康找美食，我們前往永大夜市吃晚餐，在大頭關東煮點了炒麵、香腸。被關東煮耽誤的炒麵攤，飄香20年學甲、六甲也吃得到，湯頭免費續湯好暖心，本體是秘製辣油有夠香。

大頭關東煮－炒麵

大頭關東煮的炒麵看似經典卻一點也不平凡，是中部流派的大鍋燙炒麵，黃麵條吸附上醬汁十足，加上秘製辣油好不過癮，豆芽菜與肉燥給得不少欸，還能吃到蔥段、紅蘿蔔絲。

大頭關東煮－香腸

吃肉不吃蒜香氣少一半，吃香腸就是要配蒜頭不然要幹嘛，碳烤的香腸最香啦！切成片狀一口一片好滿足，鹹甜滋味帶油脂香氣，搭配蒜片的辛香感好不過癮。

大頭關東煮－清湯

這邊的清湯就是店內台式關東煮的湯頭，有甘美也有鹹香感，但是沒有連鎖超商關東煮那麼明顯的甜感與鹹度。

價目表

菜單提供關東煮、炒麵、炒米粉、香腸糯、米腸、骨肉湯等餐點，沒有固定的價目表，以詢價為主，價格單價不高，多在台幣60元以下。價格以現場為主，這些年來物價飆漲，蠻多小吃、餐廳常常拍完不到兩三個月就上漲了，營業時間、公休時間、電話地址以現場為主，資訊僅供參考，如果有異動歡迎留言分享。

大頭關東煮／永大夜市關東煮

地址：台南市永康區永大路二段／大同街740巷口、周三學甲夜市／周六六甲夜市

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