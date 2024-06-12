台南44年榕樹下碗粿！口感綿密Q彈、一咬下融入香菇蛋黃香氣超香

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撰文攝影／美熊很愛吃、整理／實習記者邵筱鈞

台南東區的「南都碗粿」自1980年以來在地飄香44年，位於東門路上的南都碗粿菜單提供肉燥飯、碗粿、粄條等餐點，鄰近崇學路商圈、南紡購物中心的南都碗粿口味道地、品項多樣，近東門老榕樹，是不少人的台南碗粿、台南東區碗粿、東門路小吃好選擇。

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大榕樹下南都碗粿 評價

生意好到兩間店開在對面，40年碗粿老店藏身大榕樹下，據傳與對面老店系出同源，台南的黑碗粿最是經典，蛋黃、豬肉、香菇通通有。

大榕樹下南都碗粿 位置環境

南都碗粿位於台南市東區東門路二段303號，距離台南市公車站—富強市場（東門路）走路2分鐘，同時鄰近崇學路商圈、南紡購物中心、德光中學、崇德市場，店家週邊有滇緬小吃、香香小吃、胖媽媽炒飯、魁虱目魚、陝西辣妹子、三姐妹火雞飯、品味米糕當歸鴨、薛榮居岡山羊肉店、炒鱔魚專家、黑記鮮魚湯、志明炒鱔魚、老主顧滷味等餐飲場所。

大榕樹下南都碗粿 價目表

南都碗粿菜單提供碗粿、肉燥飯、粄條、乾麵、米粉、魚羹、油條等人氣餐點，提供主菜、麵食、小菜、湯品等種類。價格以現場為主，這些年來物價飆漲，蠻多小吃、餐廳常常拍完不到2、3個月就上漲了，營業時間、公休時間、電話地址以現場為主，資訊僅供參考，如果有異動歡迎留言分享。

大榕樹下南都碗粿 支付方式

南都碗粿提供現金支付與行動支付，可使用第三方支付－LinePay，並提供發票。

大榕樹下南都碗粿 製作過程

南都碗粿的師傅們熟練地料理出餐，主要是碗粿從碗中挖出，其他麵食與米食則是另外製作。

▲據傳南都碗粿與古都碗粿是同個經營團隊，因為開發票的關係而改名。

大榕樹下南都碗粿 內用環境

南都碗粿的用餐環境提供空調、紙巾與廁所、發票，算是簡單的小餐館，內用區相當舒適，也有半開放的半室外座席。

大榕樹下南都碗粿 調味料

南都碗粿的調味料品項眾多，芥末、辣油、蒜泥、烏醋、醬油等通通有。

大榕樹下南都碗粿 推薦餐點

這次來到了台南東區找美食，在南都碗粿吃午餐，點了一個碗粿、肉燥飯與粄條。

南都碗粿

南都碗粿招牌的碗粿是店內的人氣品項，相比於中部的白碗粿顏色偏黑口感更飽滿，綿密帶些微Q彈感，搭配上鹹甜感的醬汁好涮嘴，裡頭還能吃到鹹蛋黃、豬肉與香菇等豐富配料，一旁還有蒜泥與辣椒可以自行搭配。

肉燥飯

肉燥飯是台南經典的肥肉肉燥飯，店內這麼多香菜，可惜肉燥飯上頭沒有，肥肉感大於瘦肉，帶皮豬肉丁帶些微Q感，鹹甜與油脂香氣搭配白飯好涮嘴。

粄條

除了碗粿這裡還吃得到麵食類，還點了乾粄條，簡單佐以油蔥酥、香菜來做提味，上頭還有豆芽菜與小魚板，相比於肉燥飯與碗粿比較沒有那麼有特色，不過口味上還不錯。

大榕樹下南都碗粿



地址：台南市東區東門路二段303號

電話：06 274 4324

營業時間：09：30－14：00、16：30－19：00（周日公休、周五六晚上公休）

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