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台南40多年隱藏版下午茶！古早味甜甜圈手工麵團酥炸出誘人金黃色

美熊很愛吃

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嗨大家好，我們是美熊很愛吃，世界上不缺少小吃美食美景，而是缺少發現，享受美食、觀光的同時，能夠從中發現在地深厚的文化底蘊，讓我們一起探尋土地的溫度，美食的餐食體驗。

▲▼ 台南飄香40年早點 在地味的甜甜圈＆饅頭價格超親民。（圖／美熊很愛吃攝）

撰文攝影／美熊很愛吃、整理／實習記者黃是瑀

台南佳里區的「直興早點」在地飄香40多年，地點就位在進學路上，鄰近中油佳里忠孝東路站，菜單提供甜甜圈、營養三明治、饅頭等餐點，價格親民、口味道地，蕭壠文化園區週邊的直興早點是不少人的佳里甜甜圈、饅頭、下午茶好選擇。

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直興早點 位置
直興早點位於台南市佳里區進學路120號，距離台南市公車站－更寮走路一分鐘，鄰近蕭壠文化園區、花旗木步道、佳里金唐殿，周邊有佳里阿彌專業臭豆腐、佳里中山路妯娌蚵嗲、順福土產牛肉湯、萬林牛肉湯、四季石頭火鍋、鬍鬚現炸香雞排、嚴家水餃、品香心肝湯、外省麵、小莊越南河粉、佳里宜肉圓、真好味米糕枝佳里老朋友簡餐、小火鍋、等餐飲場所。

▲▼ 台南飄香40年早點 在地味的甜甜圈＆饅頭價格超親民。（圖／美熊很愛吃攝）

直興早點 菜單

▲▼ 台南飄香40年早點 在地味的甜甜圈＆饅頭價格超親民。（圖／美熊很愛吃攝）

▲直興早點提供甜甜圈、營養三明治、饅頭、包子等餐點。

直興早點 推薦菜色
這次來到了台南佳里的直興早點吃下午茶，我們點了兩個古早味甜甜圈，據傳早上是賣包子饅頭的傳統早點，而甜甜圈與營養三明治則是下午3點開賣。

▲▼ 台南飄香40年早點 在地味的甜甜圈＆饅頭價格超親民。（圖／美熊很愛吃攝）

▲▼ 台南飄香40年早點 在地味的甜甜圈＆饅頭價格超親民。（圖／美熊很愛吃攝）

▲▼ 台南飄香40年早點 在地味的甜甜圈＆饅頭價格超親民。（圖／美熊很愛吃攝）

▲▼ 台南飄香40年早點 在地味的甜甜圈＆饅頭價格超親民。（圖／美熊很愛吃攝）

▲古早味的甜甜圈以每天手工製作的麵團為基底，放入油鍋裡酥炸到金黃色澤，接著裹上糖粉帶出香甜感。

甜甜圈
古早味的甜甜圈在地人的好味道，外皮香酥裡頭扎實飽滿帶點Q感，糖粉的香甜襯托出甜甜圈的麵香氣，大口咬下彈牙的回饋感超過癮。

▲▼ 台南飄香40年早點 在地味的甜甜圈＆饅頭價格超親民。（圖／美熊很愛吃攝）

▲▼ 台南飄香40年早點 在地味的甜甜圈＆饅頭價格超親民。（圖／美熊很愛吃攝）

營養三明治
酥炸麵包覆入小黃瓜、水煮蛋並擠上美乃滋，餡料塞好塞滿，鹹甜滋味帶水煮蛋的蛋香氣，酥脆的外皮咬起來很滿足。

▲▼ 台南飄香40年早點 在地味的甜甜圈＆饅頭價格超親民。（圖／美熊很愛吃攝）

直興早點

地址：台南市佳里區進學路120號
營業時間：05：30－09：00，15：00－17：00（周六公休）

＊部落客《美熊很愛吃》現有經營：粉絲團部落格Instagram

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