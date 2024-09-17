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淺草超值4星飯店！交誼廳喝啤酒近賞晴空塔　富士山也能盡收眼底

『周花花，甲飽沒』吃飽再減肥！

『周花花，甲飽沒』吃飽再減肥！ 周花花

美食狂熱者!志在發掘各種食物 一個天天喊著減肥卻吃個不停的小胖子 喜歡旅遊熱愛冒險，全世界都是我的遊樂園!

▲▼東京淺草住宿推薦這家，位在淺草寺雷門大燈籠斜對面的雷門大門飯店，緊鄰淺草站交通非常方便。（圖／部落客周花花授權提供，勿擅自翻攝）

撰文攝影／周花花、整理／實習記者張宜樺

東京淺草住宿推薦這家，位在淺草寺雷門大燈籠斜對面的雷門大門飯店，緊鄰淺草站交通非常方便，無論是到東京都內旅行，或是往返成田、羽田機場都有很多車子可搭。雷門大門飯店景觀非常漂亮，交誼廳可以看到晴空塔、富士山，飯店早餐還非常好吃呢！

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雷門大門飯店位置
雷門大門飯店位置就在雷門大燈籠斜對面，附近生活機能非常方便，便利商店、藥妝店都有好幾家，各種有名的東京淺草美食，皆在周邊走路就可以到的距離，距離淺草站更是只有170公尺，步行時間不用3分鐘即可抵達。

飯店的觀景臺景觀更是遼闊，所有房客都可以自由進入
白天可以來看看美景、拍拍照，晚上的話同樣是看東京夜景的好去處，很適合喝瓶啤酒、吹風放空。

▲▼東京淺草住宿推薦這家，位在淺草寺雷門大燈籠斜對面的雷門大門飯店，緊鄰淺草站交通非常方便。（圖／部落客周花花授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼東京淺草住宿推薦這家，位在淺草寺雷門大燈籠斜對面的雷門大門飯店，緊鄰淺草站交通非常方便。（圖／部落客周花花授權提供，勿擅自翻攝）

▲飯店大門口蠻低調的，要先搭電梯至13樓的大廳櫃檯，辦理入住手續。

▲▼東京淺草住宿推薦這家，位在淺草寺雷門大燈籠斜對面的雷門大門飯店，緊鄰淺草站交通非常方便。（圖／部落客周花花授權提供，勿擅自翻攝）

▲13樓大廳景觀非常漂亮，能看到晴空塔、朝日啤酒雲。

▲▼東京淺草住宿推薦這家，位在淺草寺雷門大燈籠斜對面的雷門大門飯店，緊鄰淺草站交通非常方便。（圖／部落客周花花授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼東京淺草住宿推薦這家，位在淺草寺雷門大燈籠斜對面的雷門大門飯店，緊鄰淺草站交通非常方便。（圖／部落客周花花授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼東京淺草住宿推薦這家，位在淺草寺雷門大燈籠斜對面的雷門大門飯店，緊鄰淺草站交通非常方便。（圖／部落客周花花授權提供，勿擅自翻攝）

▲天氣好的時候，在另外一頭可以看到富士山唷。

▲▼東京淺草住宿推薦這家，位在淺草寺雷門大燈籠斜對面的雷門大門飯店，緊鄰淺草站交通非常方便。（圖／部落客周花花授權提供，勿擅自翻攝）

▲晚上的夜景也是很漂亮。

▲▼東京淺草住宿推薦這家，位在淺草寺雷門大燈籠斜對面的雷門大門飯店，緊鄰淺草站交通非常方便。（圖／部落客周花花授權提供，勿擅自翻攝）

房間介紹
雙人房空間十分寬敞，窗邊還有設置小沙發區。雷門大門飯店是一家4星飯店，所有設備、服務都有著不錯水準，不會有陳舊的感覺，平日晚上雙人房房價大約3000多元，我覺得非常划算，光是開在這個位置就值得這個錢了。

▲▼東京淺草住宿推薦這家，位在淺草寺雷門大燈籠斜對面的雷門大門飯店，緊鄰淺草站交通非常方便。（圖／部落客周花花授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼東京淺草住宿推薦這家，位在淺草寺雷門大燈籠斜對面的雷門大門飯店，緊鄰淺草站交通非常方便。（圖／部落客周花花授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼東京淺草住宿推薦這家，位在淺草寺雷門大燈籠斜對面的雷門大門飯店，緊鄰淺草站交通非常方便。（圖／部落客周花花授權提供，勿擅自翻攝）

▲床鋪、枕頭的舒適度都很棒。

▲▼東京淺草住宿推薦這家，位在淺草寺雷門大燈籠斜對面的雷門大門飯店，緊鄰淺草站交通非常方便。（圖／部落客周花花授權提供，勿擅自翻攝）

▲該有的設備、備品全都有，房間內甚至就有獨享的膠囊咖啡機。

▲▼東京淺草住宿推薦這家，位在淺草寺雷門大燈籠斜對面的雷門大門飯店，緊鄰淺草站交通非常方便。（圖／部落客周花花授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼東京淺草住宿推薦這家，位在淺草寺雷門大燈籠斜對面的雷門大門飯店，緊鄰淺草站交通非常方便。（圖／部落客周花花授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼東京淺草住宿推薦這家，位在淺草寺雷門大燈籠斜對面的雷門大門飯店，緊鄰淺草站交通非常方便。（圖／部落客周花花授權提供，勿擅自翻攝）

▲浴室有浴缸、淋浴兩種選擇，看你想要怎麼洗都可以。

精緻早餐
雷門大門飯店早餐採半自助形式，自助區的品項雖然不到非常多，但每一種都十分精緻。麵包配奶油、蜂蜜、果醬就是簡單美味的一餐。

▲▼東京淺草住宿推薦這家，位在淺草寺雷門大燈籠斜對面的雷門大門飯店，緊鄰淺草站交通非常方便。（圖／部落客周花花授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼東京淺草住宿推薦這家，位在淺草寺雷門大燈籠斜對面的雷門大門飯店，緊鄰淺草站交通非常方便。（圖／部落客周花花授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼東京淺草住宿推薦這家，位在淺草寺雷門大燈籠斜對面的雷門大門飯店，緊鄰淺草站交通非常方便。（圖／部落客周花花授權提供，勿擅自翻攝）

▲果汁供應的還是現榨柳橙汁。

▲▼東京淺草住宿推薦這家，位在淺草寺雷門大燈籠斜對面的雷門大門飯店，緊鄰淺草站交通非常方便。（圖／部落客周花花授權提供，勿擅自翻攝）

▲早餐除了自助吧以外，可以任選一種位上主餐。

▲▼東京淺草住宿推薦這家，位在淺草寺雷門大燈籠斜對面的雷門大門飯店，緊鄰淺草站交通非常方便。（圖／部落客周花花授權提供，勿擅自翻攝）

結語
東京淺草住宿推薦這家雷門大門飯店，無論硬體軟體都很讓人滿意，房價以東京物價來說，算是合理不貴，加上地理位置極佳、景觀又好，皆是值得推薦的原因啊！

THE GATE HOTEL雷門 by HULIC

地址：東京都台東区雷門2丁目16－11
電話：＋81－3－5826－3877
最早可辦理入住的時間：14：00
最遲可辦理退房的時間：11：00

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關鍵字： THE GATE HOTEL雷門 by HULIC 日本旅遊 達人旅遊 旅遊情報 國外特色系列 周花花 淺草住宿

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