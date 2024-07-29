開箱／富士山「跟團一日遊」全過程！優缺點評價一次看

美食狂熱者!志在發掘各種食物 一個天天喊著減肥卻吃個不停的小胖子 喜歡旅遊熱愛冒險，全世界都是我的遊樂園!

撰文攝影／周花花、整理／實習記者柯珮萱

富士山一日遊想要同時去河口湖大石公園、忍野八海、御殿場Outlet、木之花之湯溫泉，建議直接跟團最方便，我們這次選擇跟「KKday富士山一日遊」，專車接送從東京銀座出發，省下很多景點間的移動時間和交通費用，隨車的中文導遊細心又專業，會根據天氣情況彈性調整行程，努力讓客人都能看到富士山。

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中文導遊導覽服務

我們這天的導遊張小姐是台灣人，所以全程都是中文解說，完全不用擔心聽不懂，除了專業的導覽和解說外，還會主動根據天氣情況調整行程，這點我也給予高度肯定，但因為這天是多雲的天氣，張小姐和司機先生討論後，決定先帶大家到河口湖大石公園看富士山，下午再去御殿場Outlet購物。

▲但跟團一日遊相對的還是有缺點存在，就是每個景點停留時間較短，可能無法每個點都玩得盡興，這點大家再自行斟酌優缺點。

東京銀座出發省交通費＆移動時間

如果你曾自己自由行去過富士山的話，應該知道要一天內從東京出發，走完御殿場Outlet、忍野八海、河口湖大石公園這三個點，是幾乎不可能的事，如果你這三個地方都想去，又想在一日遊的時間內完成的話，直接選擇「KKday富士山一日遊」絕對是最方便又省錢的決定。

富士山一日遊上下車地點

集合地點在「銀座東急Plaza」，從東京地下鐵銀座站C2／C3出口出來，只需步行1分鐘就抵達，到達一樓後，就會看到穿著KKday背心的人員，接著告知訂單資訊、完成核對，一日遊的回程時間大約落在晚上18：00－19：00，讓你有充裕的時間可以在銀座吃晚餐，光是這棟「銀座東急Plaza」就有好多美食可吃。

▲夏天的薰衣草。

河口湖大石公園

很經典的河口湖景點，不同季節來有著不同景色，我曾在夏天、秋天、冬天多次來訪，搜集了不少版本的「大石公園」富士山，而這趟來的2024年6月正值春末夏初，薰衣草還未完全開花，稍微可惜了點，但另一頭還有藍色的粉蝶花，也是這個季節才會有的植物，所以才說是個一年四季都可以來。

▲秋天的蘆葦和紅葉。

▲拍完富士山後，可以到「河口湖自然生活館」一樓的商店賣場逛逛。

▲這裡有販售很多富士山周邊伴手禮，或是山梨縣的農特產品，我自己是覺得蠻好逛的，一不小心就會買一大堆回家。

▲多種口味的冰淇淋也非常有名，二樓還有一間隱藏版咖啡廳。

▲二樓的咖啡廳是欣賞富士山的隱藏版景點，很多人都不知道，所以可以悠閒的好好拍照。

忍野八海

第二站來到有著「日本九寨溝」之稱的「忍野八海」，位在日本山梨縣山中湖與河口湖之間，是富士山發生延曆噴發時，所造成的八座清泉，八座清泉分別為底抜池、銚子池、御釜池、濁池、湧池、鏡池、菖蒲池、出口池，除了較遠的出口池外，其他七座池塘都有充裕的時間能夠走完 （底拔池為私人土地進入需收費）。

▲御釜池。

▲銚子池。

▲湧池。

▲鏡池。

▲菖蒲池。

▲附近有很多店家、商家，所以是整個「忍野八海」最熱鬧的區域，人潮多到很像是來到遊樂園，應該很難有機會拍到空景。

▲中間有一座較大的池塘名為「中池」，但這座非富士山噴發所造成，而是後來人工建照的池塘。



▲▲天氣好的時候，這個角度望出去，背景應該要是壯麗的富士山，可惜這天中午過後雲就越來越厚了，完全把富士山都遮蔽住，只能之後再找時間來補考。

▲中間的這個原池可以從商店那側走進去參觀，雖然是人工建造的，但還是相當漂亮。

▲湧池的泉水相當乾淨，已被日本環境省列為全國最優質泉水之一，不少人都會帶瓶子來裝水，現場也有販售空瓶，讓大家都能品嚐日本百名水的甘甜好滋味。

▲最後可以來商店區採買伴手禮，肚子餓的話也能買點食物解解饞。

▲池本名物草餅是很多人都會買的「忍野八海」美食，身為紅豆控的我覺得蠻好吃的。

御殿場Outlet

總面積達12萬坪的「御殿場Premium Outlets」，是日本規模最大的暢貨中心，分成EAST ZONE、WEST ZONE、HILL SIDE，總計三大區域，超過200個品牌店鋪，真的逛上一整天都逛不完，停留時間有限（約2.5小時），建議大家可以提前做做功課，如果有特別想買的品牌，一定要先查好在哪個區域，不然光是走上一圈都會花上很多時間。

▲天氣好的時候，「御殿場Premium Outlets」一樣可以看到富士山，照理說這個角度應該是富士山，但越到下午雲層就變得更厚了。

▲安排在「御殿場Premium Outlets」享用午餐，除了分布在各區的美食餐廳外，主要集中在美食街裡面，方便大家一次選擇想要吃的餐點。

▲原本打算吃靜岡超人氣漢堡排「炭焼きレストランさわやか」，時間有限的情況下，只好改吃美食街的另一家「本気の薪焼きステーキ 」，牛排飯的味道也還算可以。

木之花之湯溫泉

若是選擇「KKday富士山一日遊」C、D方案的話，還能去「木之花之湯」泡溫泉，露天溫泉池、室內溫泉大浴場、個室風呂包廂（費用另計），同樣可以欣賞到美麗的富士山，如果喜歡泡溫泉的人，記得訂購時要選擇C、D方案。

結語

行程內容就是這麼豐富，專車接送才有辦法一天內跑這麼多點，能在河口湖大石公園、忍野八海欣賞富士山，又可到御殿場Outlet血拼購物、木之花之湯泡溫泉，滿足了各種旅行享受，沒有時間或懶得自己做功課，又想去看富士山的話，推薦直接跟懶人行程最快。

『周花花，甲飽沒』吃飽再減肥！

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