東京隱藏版「舊公園」爆紅！3層樓高溜滑梯同框晴空塔超美

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撰文攝影／橘子狗愛吃糖、整理／實習記者黃亭詠

京島南公園是一座相當隱密但在地人相當喜歡的舊公園，就位在東京墨田區東武鐵道曳舟站附近，說是附近其實也要步行走個約12－13分鐘，基本上觀光客應該沒事不會來這邊，但最近在IG跟Tiktok上悄悄開始爆紅，因為京島南公園有一 座高達3層樓的溜滑梯。

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京島南公園│鄰近地鐵站及位置

距離最近的地鐵站應該就是東武鐵道曳舟站，用GOOGLE MAP導航是找得到的，但說是最近車站走過來也要個12－13分鐘，建議從東口出來。

▲會先經過一個小公園的兒童遊戲區，這一帶在路上幾乎看不到觀光客，道路兩邊多是住宅或是一些小商店，人車都不多。

京島南公園│設施介紹

如同動畫中的公園

京島南公園是隱藏在住宅區包圍的超隱密舊公園，從GOOGLE評論看到，似乎是50年前就蓋好的，雖然現在比較乏人問津，但那三層樓高的溜滑梯放眼現今公園還是相當獨特少見，整體就像是在日本動畫裡會看到的公園樣貌。

盪鞦韆、方格攀登架、動物造型的石雕，沒有蹺蹺板有點可惜。正中午來的人當然不多，但應該多是附近住戶，像我們這樣帶著相機的觀光客顯得有點突兀。

▲公園裡面還可以看到那座日本動畫裡常見的時鐘矗立。

京島南公園│3層樓高溜滑梯

▲主角還是那座高達三層樓的鐵製溜滑梯，看起來有點斑駁陳舊。

▲鐵製滑梯的整個滑梯道並沒有完整包覆防護架，下方還是水泥高台，滑到底部是偏硬的泥地。

▲上方的站立處也偏狹小擁擠，更不用說要爬上頂端的階梯也是完全無防護設計，滑梯相當陡也滑。

▲實際上走上來才發現真的是差不多有三層樓之高。但背景就是完全沒有被遮蔽的東京晴空塔與湛藍天空，爬到高處就好像近距離站在晴空塔旁邊一樣。

京島南公園│晴空塔拍照景點

▲滑梯本身相當長，滑道偏窄，大人也可以玩但如果體重偏重真心不建議上去玩。

▲京島南公園是被住宅包圍的空地，太大聲可能會吵到附近住戶，建議過來拍照或來公園玩的人還是要控制一下音量。

心得

京島南公園是個相當舊的在地小公園，卻意外地蓋了一座3層樓高的刺激溜滑梯，如果不是為了拍照而來，來玩個溜滑梯也是相當刺激的，只是小朋友如果不敢玩是不太建議勉強上去玩，大人的話體重過重也不建議上去玩。

Kyojima South Park

地址： 2 Chome－20－17号 Kyojima, 墨田区 Sumida City, Tokyo 131－0046

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