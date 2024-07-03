JR電車呼嘯而過！直擊東京絕美河岸咖啡　春天還能邊划船邊賞櫻

美食狂熱者!志在發掘各種食物 一個天天喊著減肥卻吃個不停的小胖子 喜歡旅遊熱愛冒險，全世界都是我的遊樂園!

撰文攝影／周花花、整理／實習記者邵筱鈞

東京神樂坂美食推薦這家，地下鐵、JR飯田橋車站附近的超美東京河邊咖啡廳「Canal Cafe」，店家在日本美食網站tabelog上擁有3.58高分，春天的時候更是人氣極高的東京櫻花咖啡廳，如此漂亮、交通又方便的東京景觀咖啡廳，餐點價格意外平價，鐵道迷還能來追電車呢！

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Canal Cafe 交通方式

Canal Cafe地址位在東京都新宿區神樂坂1－9，附近東京景點有東京大神宮、東京巨蛋、皇居，前往的交通方式相當簡單，搭乘東京地下鐵至「飯田橋站」B2a出口出來，僅需1分鐘路程即可抵達，若是搭JR中央線前往的話，一樣是在「飯田橋站」下車，西口出口出來步行時間也僅需2分鐘而已。

Canal Cafe 用餐區域

Canal Cafe總共分成Restaurant side、Deck side，兩個不同的用餐區域，Restaurant side多為室內座位，分成午餐、晚餐兩個餐期，服務和用餐環境都是正規餐廳的格局，價格會比較高一，Deck side則是戶外區，主打有輕食甜點的咖啡廳，採自助式用餐方式，價格就會相對平價點，此行就是選擇在Deck side用餐。

Canal Cafe 菜單

這個菜單是Deck side版本，餐點有窯烤披薩、義大利麵，和各式甜點、冰淇淋、咖啡、茶飲、啤酒、紅白酒、調酒等飲品，價格以東京景觀咖啡廳來說相當平價，重點是味道蠻好的，在日本美食網站tabelog上可是擁有3.58高分。

▲Canal Cafe的Restaurant side菜單一並附上給大家參考，價格就會比較高，但仍屬很平價的東京美食。

Canal Cafe Deck side

選擇在Deck side用餐的話，會先在入口處點餐結帳，接著再自己找喜歡的座位，用餐完畢也須自行回收。天氣好的時候，Canal Cafe戶外區的景色非常漂亮，每個位子都能欣賞到超美東京河邊景色，而這條也就是皇居外護城河。

▲身為鐵道迷會如此推薦Canal Cafe的另一個原因，是可以欣賞到JR電車經過。

▲河岸兩旁種滿了櫻花樹，春天櫻花開的時候，變身人氣極高的東京櫻花咖啡廳，還能邊划船邊賞櫻。

▲1至2人搭乘一艘船，費用為30分鐘1000元，3人搭乘的話，價格則是30分鐘1200元。

Canal Cafe Restaurant side

另一邊就是Canal Cafe的Restaurant side，這天天氣蠻好的，不少人也選擇坐在戶外座位，如果想要好好品嚐午餐晚餐，建議可以選擇Restaurant side較為舒適，若是僅想要悠閒放鬆一下，選擇坐在Deck side，是更平價的不錯選擇。

▲Canal Cafe菜單的招牌餐點為窯烤披薩，是真的用柴燒出來的，香氣表現十分出色。

瑪格麗特披薩 1370日圓

瑪格麗特是部落客最喜歡的披薩口味，正因為食材組合簡單，最能吃出美味真實力，番茄醬、瑪茲瑞拉起司、羅勒葉三大元素，食材用的都很好，尤其是有著濃郁奶香的瑪茲瑞拉起司，Q彈口感讓人印象深刻。披薩份量兩個人合吃一份剛剛好，還能再點杯飲料、甜點做搭配，如果當天非常餓，很容易不知不覺一人吃光一整份，味道是真的很棒。

▲富有彈性與Q度的披薩餅皮同樣優秀，會讓人一片接一片吃個不停。

Canal Cafe 用餐心得

夏天天色黑的比較晚，大約傍晚抵達還能欣賞了一小段東京夕陽，營業時間到晚上10點的Canal Cafe，越晚生意越好，不少人都會點杯啤酒，吹著微風愜意聊天，非常推薦這家東京河邊咖啡廳，景觀真的非常漂亮，餐點平價又好吃，實在找不到理由不推薦。

東京河邊咖啡廳

Canal Cafe



地址：東京都新宿區神樂坂1－9

電話：03－3260－8068

營業時間：11：30－22：00

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