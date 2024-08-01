3航空優惠！飛日本6500起「免費2件托運行李」　國泰16航點85折起

▲日本航空推出日本機票優惠。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡玟君／綜合報導

搶攻下半年出國旅遊商機，各大航空紛紛推出機票優惠，例如日本航空就推出日本來回機票未稅價6500元起，亞洲航空即日起開飛「台北－大阪」，且天天有航班，並推出8折優惠。

日本航空

日本航空為了歡慶台日航線運航65周年，即日起至8月16日為止推出官網優惠價，日本來回經濟艙最低未稅價6500元起，適用出發日為即日起至2025年1月17日前，票價包括2件免費23公斤托運行李，還能免費選位，讓旅客買好買滿。

▲國泰航空推出指定艙等85折起優惠。（圖／記者蔡玟君攝）

國泰航空

國泰航空繼機票買一送一後再推官網獨家優惠。即日起至8月11日期間，凡於國泰航空官網訂購由台北或高雄出發至亞洲、歐洲及澳洲等16個指定航點及艙等來回機票，經濟艙85折起、商務艙95折起，登入國泰會員還有機會享有全球航點1000元折扣。

業者表示，8月11日前，國泰航空為會員帶來專屬購票優惠，官網每天上午10點提供國泰會員限量50張千元機票折扣，只要登入國泰會員，輸入優惠編號「FLYCX1000」並預訂由台北或高雄出發至全球航點，每張機票享最高新台幣1000元票價折扣，每日限首50張機票，此波優惠適用出發期間為即日起至2024年12月31日為止。

▲亞洲航空8月1日起開航「台北－大阪」航線。（圖／亞洲航空提供）

亞洲航空

亞洲航空（AirAsia）宣布集團旗下長程運輸「AirAsia X」即日起開飛「台北－大阪」，且天天都有航班，午去晚回的時間帶，讓旅客更能玩好玩滿。為慶祝首航順利起飛，AirAsia推出「台北-大阪」航班8折優惠，特價為即日起至8月4日為止，適用出發日為即日起至2024年10月26日為止。