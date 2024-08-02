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老司機帶路玩茨城一日遊！打卡最美海上鳥居、漁市狂嗑CP值海鮮

商妮吃喝遊樂

商妮吃喝遊樂 商妮

喜歡用美食旅遊紓解工作壓力，當遇到無法盡如人意時，就用文字與圖片療癒生活中的不完美吧！

▲▼茨城KKday一日遊行程。（圖／部落客商妮提供）

撰文攝影／商妮吃喝遊樂、整理／實習記者柯珮萱

這次東京自由行我們安排了兩個一日遊行程，繼前天去富士箱根，今天則是「茨城花海美食一日遊」，先去大洗磯前神社看海上鳥居，再前往那珂湊海鮮市場品嚐鮮甜海味，最後到長陸海濱公園看花海拍美照，直接買KKday票券，一整天吃喝玩樂由老司機帶路，專車接送非常輕鬆。

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▲▼茨城KKday一日遊行程。（圖／部落客商妮提供）

茨城花海美食一日遊賞花行程
這一篇就來分享茨城一日遊行程，KKday平台非常友善，下單時就有清楚標示集合地點，這個行程比較特別，還包含了東京12區酒店接送，只要住宿在指定區域就有專車到酒店接送。不過我們住宿地點不在範圍內，就自行到東京車站集合。

▲▼茨城KKday一日遊行程。（圖／部落客商妮提供）

▲4人以上就可成團，我們這一團共5個人，搭乘9人座巴士，由老司機帶路簡直就像是包車自由行，價位還比包車便宜。

▲▼茨城KKday一日遊行程。（圖／部落客商妮提供）

大洗磯前神社
擁有1,000年以上歷史的大洗磯前神社，神社依海而建，我喜歡這裡的古老建築與寧靜氣氛，門口有青蛙石雕及福神雕像，別忘了摸一摸，可以帶來好運，位於海濱上的海上鳥居是大洗磯前神社最著名的景點，尤其是在朝陽初升或是夕陽西沉之時，景觀最漂亮。

▲▼茨城KKday一日遊行程。（圖／部落客商妮提供）

▲這裡的繪馬很特別，除了一般常見的祈福字句，還有好多漫畫畫在上面，仔細看每一個都很精緻。

▲▼茨城KKday一日遊行程。（圖／部落客商妮提供）

▲▼茨城KKday一日遊行程。（圖／部落客商妮提供）

▲真的是美極了（圖／翻攝KKday）。

▲▼茨城KKday一日遊行程。（圖／部落客商妮提供）

▲我們到訪的這一天是上午時分，雖然沒有看到太陽升起及黃昏景色，但是看到海浪拍打海上鳥居岩石的景觀，還是很漂亮。

▲▼茨城KKday一日遊行程。（圖／部落客商妮提供）

▲可以走到海上鳥居旁邊的石岸上，一邊欣賞海岸風光，一邊看著海上鳥居以及壯闊的大洗磯前神社，真的很愜意。

▲▼茨城KKday一日遊行程。（圖／部落客商妮提供）

那珂湊海鮮市場
第二站來到那珂湊海鮮市集，這裡有很多新鮮魚貨，人潮非常多，來到日本逛這種當地人超愛的海鮮市集就對了，位在海港的那珂湊海鮮市集真的是超好逛，每一家商店的標價都無敵便宜。

▲▼茨城KKday一日遊行程。（圖／部落客商妮提供）

▲▼茨城KKday一日遊行程。（圖／部落客商妮提供）

▲螃蟹也是便宜到不行，好想通通帶回去吃，這裡也有現場烤的大草蝦，1隻只要700日圓，新鮮好吃。

▲▼茨城KKday一日遊行程。（圖／部落客商妮提供）

▲還有茨城特產的哈密瓜也是一定要買，不僅味道甜，價格還特別便宜。

▲▼茨城KKday一日遊行程。（圖／部落客商妮提供）

▲路上看到好多人排隊，原來是大顆生蠔，現場剖開直接品嘗，肥美又飽滿，鮮甜海味果然厲害。

▲▼茨城KKday一日遊行程。（圖／部落客商妮提供）

▲那珂湊海鮮市集還有很多餐廳可以品嚐海味，各種海鮮丼的照片好誘人，重點是價格超便宜。

▲▼茨城KKday一日遊行程。（圖／部落客商妮提供）

水產直營迴轉壽司
我們的司機非常熱心，推薦我們入口處這一家市場壽司，生意超好候位區滿滿人潮，建議大家一下車就趕快來這家登記號碼，等候時間先去逛市集，差不多一小時左右在回來用餐剛剛好，水產公司直營的迴轉壽司，真的很新鮮，而且生魚片又大又厚，吃起來就是過癮。

▲▼茨城KKday一日遊行程。（圖／部落客商妮提供）

▲▼茨城KKday一日遊行程。（圖／部落客商妮提供）

▲份量十足新鮮又好吃，難怪生意這麼好，推薦大家一定要吃這家迴轉壽司。

▲▼茨城KKday一日遊行程。（圖／部落客商妮提供）

▲看看這份量多麼實在。

▲▼茨城KKday一日遊行程。（圖／部落客商妮提供）

▲依照盤子顏色計價，最便宜一盤130日圓有夠讚。

▲▼茨城KKday一日遊行程。（圖／部落客商妮提供）

▲我們3個人午餐吃了24盤，超級滿足。

茨城常陸海濱公園
茨城常陸海濱公園被CNN評選為「日本最美之地31選」之一，每個季節都有其獨特的花卉盛開，春季綻放粉蝶花、水仙和鬱金香，夏迎來虞美人和玫瑰，仲夏滿園的百日菊和向日葵，秋天則是掃帚草和波斯菊的世界，冬季則有水仙花鬱金香等植物美景。

▲▼茨城KKday一日遊行程。（圖／部落客商妮提供）

▲▼茨城KKday一日遊行程。（圖／部落客商妮提供）

▲▼茨城KKday一日遊行程。（圖／部落客商妮提供）

▲公園內設有大摩天輪和多樣的遊樂設施，加上一年四季的花卉盛開，整個公園融合天、海、山一體很適合安排一日遊。

分季節票價／一般票價
季節性門票為春季（四月和五月）、秋季（10月）：成人（15歲以上）800日元／老人（65歲以上）560日元
一般門票：成人（15歲以上）450日元／老人（65歲以上）210日元
600日元可以無限次搭乘，因為園區很大，導遊推薦我們一入園就先買這個遊園車周遊券。

▲▼茨城KKday一日遊行程。（圖／部落客商妮提供）

▲▼茨城KKday一日遊行程。（圖／部落客商妮提供）

▲搭乘遊園車繞一圈，沿路有不同景觀，看到喜歡的景點就下車走走，散步拍照非常舒服。

▲▼茨城KKday一日遊行程。（圖／部落客商妮提供）

▲▼茨城KKday一日遊行程。（圖／部落客商妮提供）

▲公園內也有提供自行車租借服務，很適合全家大小同遊。

▲▼茨城KKday一日遊行程。（圖／部落客商妮提供）

▲我們搭到噴水池附近就下車散步，經過了這個有許多藝術裝置的森林區，超美。

▲▼茨城KKday一日遊行程。（圖／部落客商妮提供）

▲繼續逛還有大草原，藍天綠地真是漂亮，在這裡野餐也很不錯。

▲▼茨城KKday一日遊行程。（圖／部落客商妮提供）

▲茨城海濱公園最有名的就是掃帚草以及粉蝶花海，可惜我們6月來這邊，沒有遇到掃帚草及粉蝶花海。（圖／翻攝KKday）

▲▼茨城KKday一日遊行程。（圖／部落客商妮提供）

▲不過有看到許多玫瑰花，各種顏色的玫瑰花盛開，拍照也是很好看。（圖／翻攝KKday）

▲▼茨城KKday一日遊行程。（圖／部落客商妮提供）

▲隨處走都有各種花卉，色彩繽紛的花朵與大型摩天輪合影，真的超美超好拍。

▲▼茨城KKday一日遊行程。（圖／部落客商妮提供）

▲我們在公園裡散步，欣賞各種繽紛的花卉，光是拍照就拍得好開心，這裡真的太美了，喜歡拍照的朋友，絕對要充飽電才夠拍。

▲▼茨城KKday一日遊行程。（圖／部落客商妮提供）

▲▼茨城KKday一日遊行程。（圖／部落客商妮提供）

▲▼茨城KKday一日遊行程。（圖／部落客商妮提供）

▲逛花海、拍美照之外，想要玩遊樂設施也有很多選擇。

▲▼茨城KKday一日遊行程。（圖／部落客商妮提供）

▲▼茨城KKday一日遊行程。（圖／部落客商妮提供）

茨城花海美食一日遊評論
東京自由行沒有自駕，真的很推薦KKday一日遊行程，行程超多選擇，而且不用自己開車真的輕鬆許多，今天茨城花海美食一日遊由老司機帶路，走訪大洗磯前神社、那珂湊海鮮市場、國營海濱公園，一整天好充實，尤其是海鮮市集吃到新鮮好吃的迴轉壽司，還有海濱公園拍許多美照好開心，吃喝玩樂大滿足。

▲▼茨城KKday一日遊行程。（圖／部落客商妮提供）

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