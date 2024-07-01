金門自由行最強攻略！按「鄉鎮分類」推薦30＋行程　三角堡喝咖啡

美食狂熱者!志在發掘各種食物 一個天天喊著減肥卻吃個不停的小胖子 喜歡旅遊熱愛冒險，全世界都是我的遊樂園!

撰文攝影／周花花、整理／實習記者邵筱鈞

這篇「金門自由行攻略」，整理了我所去過吃過、超過30個金門景點美食地圖，依照金門地區分類，讓你可以輕鬆安排金門3天2夜、金門4天3夜的自由行行程，金門旅遊機加酒價格、金門住宿推薦、金門必買伴手禮，一樣全整理在這篇！

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金門適合旅遊的季節

近幾年，總共來過兩次金門都是自由行，一次是12月冬天、一次是5月初夏，大家普遍認為金門最適合旅遊的季節是秋季，主要因為冬天較冷、春天易有濃霧、夏天會有颱風，其實金門一年四季都是適合旅遊的，只要先查好天氣預報、確認航班資訊，或是提前買好旅遊不便險，無論哪個季節都能來金門玩。

金門機加酒

台灣本島飛金門尚義機場的共有華信航空、立榮航空兩家航空公司，可選擇從台灣本島的台北松山、台中、台南、高雄出發，飛行時間約一小時左右。無論哪家航空公司，單程機票價落在2500元上下，平日離峰時段有機會買到1600元左右的促銷票價，金門來回機票通常5000元內可搞定。

金門住宿推薦

兩次去金門分別選了兩種不同類型的住宿，第一次是精緻旅店、第二次是特色老厝民宿。

金門閒事別館精緻旅店

金門閒事別館精緻旅店是2021年才開幕的金門新民宿，設備、房間全都非常新，鄰近金門機場、金城老街、莒光樓、建功嶼等各大金門景點，周邊金門伴手禮店也很多，地理位置可說非常好，還附有免費停車場，合理房價、好吃早餐、親切服務等，都是推薦的原因，親子房型也能滿足親子旅遊金門的需求。

地址：金門縣金寧鄉榜林66號

電話：0905－299－356

悠哉悠古厝民宿

悠哉悠古厝民宿是由百年閩南建築古厝改建而成的金門特色民宿，遠離塵囂、環境靜謐，能讓旅人享受最悠哉的金門假期，結合金門美食的特色早餐更是用心，雖然是老厝改建，但設備都是現代化新購的，所以不用擔心安全或是衛生問題，抱著度假的心情入住就對了。

地址：金門縣金寧鄉南山39號

電話：0922－866－470

金門租車推薦

金門自由行的旅人，除了搞定機加酒外，接下來就是完成金門租車的任務，我兩次來都是選擇金豐租車，車況好、機車汽車選擇多，租金價格也合理，營業據點還很多在金門機場就能取車還車。

金門必買伴手禮推薦

金合利鋼刀觀光工廠

金門菜刀絕對是最能代表金門的伴手禮之一，推薦大家來金合利鋼刀觀光工廠，目前已傳承3代的店家，一直以來都以高品質金門鋼刀聞名，隨著時代的轉變又再加入新元素做設計，不僅實用也很適合當作金門伴手禮送人。

▲每天11：00、14：00各有一場鍛造打刀表演，近距離欣賞金門鋼刀的製作過程，老師傅還會幽默做解說，讓你清楚知道每把菜刀是如何生產。

地址：金門縣金寧鄉伯玉路一段236號

電話：08－232－3999

營業時間：09：00－18：00

敲敲打打金工體驗

時間充裕的人，推薦可以再預約2樓的「敲敲打打金工體驗」，尤其適合親子客群、情侶閨蜜來同樂，透過自己動手做、敲敲打打DIY，帶回最獨一無二的金門菜刀鑰匙圈做紀念，想在上頭刻字、畫圖案、壓日期都能自己決定。

▲體驗時間為10：00、14：30，需提前一日預約。

聖祖食品觀光工廠

來金門旅遊必買伴手禮絕對就是金門貢糖，我們家最常收到的就是「聖祖食品」，相信一定很多人都吃過，這裡可以盡情試吃，超級大方的老闆，就是要讓客人吃過以後，再購買喜歡的口味，完全不會強迫推銷，除了原味以外，還有抹茶、蒜味，甚至是加入海苔肉鬆、海苔小魚的創新版口味，如果猶豫不決也能買綜合貢糖最快。

▲聖祖食品觀光工廠2樓可以欣賞貢糖製作過程。

▲旁邊還有互動體驗的小遊戲可以玩，這是全金門唯一以體驗做貢糖為主題的互動遊戲。

▲同集團的喬安牧場肉乾、上古厝麵線、紅高粱竹葉貢糖，同樣可在這裡一次買齊。

▲店內擺有超多客人買好裝箱的貨品，大家來到這裡都是一整箱一整箱的買，說是人氣最高的金門商店都不為過。

地址：金門縣金寧鄉伯玉路二段301號

電話：08－2323－456

營業時間：09：00－18：00

金太武一條根本舖

金太武一條根本舖是金門一條根首選品牌，身邊的親朋好友用過都說讚，擁有金門縣農試所一條根契作證明，產品皆通過SGS多項檢驗，不含西藥成分使用更安心，在金門擁有多家分店，我們前往的是模範店，店員會很認真介紹，幫你找到最適合的舒緩酸痛產品。

▲人氣最高的必買產品為金武好貼布、金玉膏，這兩者真的超級好用。

▲按摩神器「凝露滾珠」適合久坐容易腰痠背痛、關節痠的朋友，能夠快速舒暖肌肉，還不用擔心會沾手要一直洗手。

地址：金門縣金城鎮模範街39號

電話：08－237－1853

營業時間：09：00－21：30

金門酒廠

金門高粱酒是使用金門特產「旱地高粱」，並遵循古法釀製，是享譽國際的金門伴手禮，營業時間內不用預約即可免費參觀，參觀完後還可至酒廠福利大樓購買金門高粱酒。

地址：金門縣金寧鄉桃園路1號

電話：08－232－5628

營業時間：09：00－12：00、13：00－17：00

金門縣水產試驗所

喜歡水獺的人，想買到金門水獺伴手禮，推薦來金門縣水產試驗所買最齊全，不定期會推出新產品，水獺娃娃做的真的是有夠可愛，大家有看到喜歡的請趕緊買下去，不然之後可能絕版。

地址：金門縣金城鎮西海路2號

電話：08－232－6408

營業時間：平日08：00－17：30

金門景點地圖

金門行政區共有：金城鎮、金寧鄉、金湖鎮、金沙鎮、烈嶼鄉、烏坵鄉。接下來的金門景點美食地圖，會以金城鎮、金寧鄉、金湖鎮、金沙鎮四大區域為主。金門雖然不算太大，但如果全部要走完，3天2夜、4天3夜是絕對不夠的，建議大家可以依照區域為主軸，選自己有興趣的景點美食，一區一區玩起來才不會花太多時間在交通移動上。

金門金城鎮景點

得月樓

得月樓興建於西元1931年，是當時水頭聚落最高的建築，當時金門治安不少，常會發生強盜事件，所以得月樓刻意打造許多防禦設施，入能參觀就能明白所有美麗的建築外觀、富機能性的空間設計，讓得月樓曾獲得台灣歷史建築百景之一。

地址：金門縣金城鎮前水頭45號

電話：08－232－1103

營業時間：08：30－17：00

金城民防坑道

因為戰火的關係，金門有著很多民防坑道，其中金城民防坑道有開放一般民眾參觀，每日導覽時間為10：00、11：00、13：30、14：30、15：30、16：30、17：30、19：30、20：30，總長1285公尺、導覽時間約30分鐘，其中一段還有燈光秀，能感受當年打仗時的氣氛相當有趣。

地址：金門縣金城鎮民生路7號

電話：08－232－1547

營業時間：09：00－22：00

莒光樓

莒光樓坐擁金城美景，同時為金門精神象徵，是初訪金門一定要到訪的景點，最初興建是為了表彰在金門戰役中的英勇官兵，3層樓皆有不同的展示主題，最有名的就是胡璉將軍的青天白日勳章。

地址：金門縣金城鎮賢城路1號

電話：08－232－5632

營業時間：08：00－22：00

翟山坑道

翟山坑道為民國52年為因戰爭所需而開挖的坑道，耗費5年才辛苦鑿出這條，能夠容納42艘水道小艇進出、迴轉的壯闊工程，又被譽為「地下金門」傑作之一。

地址：金門縣金城鎮90號

電話：08－231－3241

營業時間：08：30－17：00

建功嶼

建功嶼是一座位在金門本島與烈嶼之間海面的衛哨，現已轉作觀光用途，潮退時可以順著石板道登上建功嶼，因此又有著金門版「摩西分海」之稱，夕陽時分尤其浪漫。





金門金寧鄉景點

慈湖落日觀海平台

慈湖落日觀海平台是非常推薦金門看夕陽的景點，日落時分美的非常浪漫，天氣好的時候，金門大橋、中國廈門都能看的很清楚，也是看金門夜景的好去處。

北山播音牆

「親愛的大陸同胞你們好，我是鄧麗君」，這段經典聲音就是來自「北山播音牆」，這裡是戰爭時期用來喊話打心理戰的設備，48組揚聲器組成的方陣，聲音可傳播25公里遠，現在則成為熱門IG金門景點，特殊的造型強很適合拍照打卡留下金門網美照。

金門金湖鎮景點

太武山風景區

來到金門旅遊時，若是時間充裕的話，推薦可以來爬太武山，雖然高度僅有253公尺，但已經是金門最高山，上頭「毋忘在莒」四個大字，絕對是金門必拍景點。

地址：金門縣金湖鎮玉章路

電話：08－231－3100

營業時間：05：00－18：00

特約茶室展示館

特約茶室展示館前身為「八三夭（831）」，亦稱為「軍中樂園」來到這裡可以感受當年時代背景下的無奈，希望大家都能謹記戰爭的殘酷，期許能永遠世界和平。

地址：金門縣金湖鎮126號

電話：08－233－7839

營業時間：08：30－17：00

陳景蘭洋樓

陳景蘭洋樓是旅居新加坡僑商「陳景蘭」興建的宅第，也是金門規模最大的洋樓，氣派的洋樓設計、細緻雕花、對稱拱門，更成為現在金門IG打卡大熱門，能輕鬆拍出吸睛的網美照。

地址：金門縣金湖鎮

電話： 08－233－4915

營業時間：08：30－17：00

金門縣畜產試驗所

金門縣畜產試驗所是這幾年很紅的金門新景點，還是個免門票的免費金門景點，自產自銷的產品有青草地鮮乳、冰棒、冰淇淋等產品，很多人都會專程到此拍照打卡買鮮奶，除了可以和草地上的大鮮奶盒拍照外，園區內還有很多動物，要說是金門動物園都可以。

地址：金門縣金湖鎮惠民富康農莊17號

電話：08－233－2621

營業時間：08：00－17：00

金門金沙鎮景點

沙美摩洛哥

沙美摩洛哥是位在沙美老街內的金門網美景點，很多人都會專程前往拍照，沙黃色的頹屋建築還真有置身北非沙漠的感覺，周圍還藏著不少壁畫、藝術創作，建議多花點時間停留走走。

陽翟老街軍中樂園

陽翟老街是電影「軍中樂園」拍攝地，現仍保存的拍攝時的電影場景，來到這裡彷彿墜入時光隧道，每個佈景、商店賣店都很好拍，金東電影院內還有可愛的樂高模型。

電話：08－235－2150

馬山播音站

「馬山」距離對岸的角嶼僅2100公尺，退潮時更只剩1800公尺，是兩岸間最靠近的據點，馬山播音站裡頭設有槍堡、望遠鏡等設施，還保留了部分當時播音室的設備，有著濃濃軍事特色。

電話：08－233－0086

營業時間：08：00－17：00

獅山砲陣地

獅山砲陣地是現存唯一坑道式榴彈砲陣地，又名為震東坑道，代表「威震金東」的意思，現已開放參觀內部戰備室、庫房、砲彈室、砲堡等區域，每天還有好幾場臨場感十足的真人砲操表演。

電話：08－235－5697

營業時間：08：00－17：30

金門美食地圖

標記小吃店

標記小吃店是金門在地人推薦一定要去試試的金門美食，金門麵線、廣東粥、蛋餅、燒餅等金門特色小吃全吃得到，就算餐餐吃也不會膩，味道真的蠻棒的。

地址：金門縣金城鎮民族路93巷5弄1號

電話：08－232－5118

營業時間：06：00－13：30（周四公休）

俊輝燒烤

俊輝燒烤是人氣很高的金門宵夜推薦，營業時間開到凌晨一點，各式燒烤、蛋餅都蠻好吃的，店內裝潢也有結合戰地特色，半夜肚子餓可以來這吃宵夜。

地址：金門縣金城鎮民權路98號

電話：08 232 3535

營業時間：17：00－01：00（周一公休）

新大廟口活海鮮

新大廟口活海鮮是位在金城鎮外武廟戲臺旁的金門海鮮餐廳，當年會來吃晚餐是因為訂不到「記德海鮮餐廳」，如果住宿在金城鎮，晚餐不想跑太遠的話，仍可以選擇這裡，還能順遊模範街夜景。

地址：金門縣金城鎮外武廟戲臺

電話：08－232－0753

營業時間：17：30－23：00

蜉蝣咖啡

蜉蝣咖啡以外帶性質為主，店內僅有少數幾席座位，販售著平價咖啡、手作甜點，氣氛小巧而溫馨，很適合金門旅行的下午茶時光前往。

地址：金門縣金城鎮富康一村6巷15號

電話：08－232－7184

營業時間：07：30－17：00（周末公休）

百花洋樓喫茶

百花洋樓喫茶是由歷史建築「古崗學校洋樓」改建的老屋咖啡廳，喜歡老物件的人千萬別錯過，2樓陽台座位區非常漂亮，每個座位都能看出主理人用心，餐飲價格算是平價，並不會因為老屋而賣比較貴。

地址：金門縣金城鎮54號

營業時間：周五至周一11：30－17：30

金門金寧鄉美食

圓頭肉乾金門農牧概念館

金門美食絕對要推薦這家，擁有全台唯一溫體全牛火鍋吃到飽的「圓頭肉乾金門農牧概念館」，老闆是擁有金門酒糟牛教父之稱的「薛承琛」先生，全台第一碗鮮沖溫體酒糟牛肉麵就是他發想的，金門溫體牛肉火鍋吃到飽只要888元真的很划算，如果很能吃肉的人，專程搭飛機來金門吃都可以。

地址：金門縣金寧鄉伯玉路二段169號

電話：08－232－9918

營業時間：10：30－20：00

記德海鮮餐廳

愛吃海鮮的人來到金門，絕對必吃金門高粱嗆蟹，其中評價人氣最高的就屬「記德海鮮餐廳」，這裡生意非常好，強烈建議一定要提前預約訂位，不然即使現場排隊候位還是可能吃不到，菜單各式海鮮選擇非常多，價格平價、份量大，吃過一次以後完全可以理解為什麼大家會推薦。

地址：金門縣金寧鄉慈湖路二段105號

電話：08－232－4461

營業時間：11：00－14：00、17：00－21：00

金門慈堤三角堡咖啡屋

金門慈堤三角堡咖啡屋是位在「慈湖三角堡」，結合軍事特色的金門景觀咖啡廳，咖啡飲料都很平價，推薦一定必點好吃特別的混蛋，舒適坐著欣賞金門慈湖夕陽夜景，這樣才叫做享受人生，這邊景觀真的超美，天氣好的時候還能清晰看見金門大橋、中國廈門！

金門金湖鎮美食

合泉購物中心

外觀看起來就是傳統柑仔店的合泉購物中心，在金門IG美食上擁有極高人氣，網友推薦必點蛋狗、雜七雜八、炒泡麵，雖說餐點組合相當簡單，但味道卻是意外好吃。

地址：金門縣金湖鎮村63號

電話：08－233－2908

營業時間：09：00－17：00（周三公休）

三言兩語鮮茶咖啡美食館

傳承3代的三言兩語鮮茶咖啡美食館，是很多金門人的童年回憶，餐點招牌推薦八二三砲彈潛艇堡、戰地炒泡麵，份量十足還附飲料，CP值非常高，同時也是一家有賣軍服臂章、金門紀念品的雜貨小店，充滿金門戰地特色好吃也好玩。

地址：金門縣金湖鎮復興路116號

電話：08－233－3222

營業時間：周二至周五09：30－15：00、16：30－21：00，周六09：30－21：00、周日08：00－21：00

海角之東36

位在金湖鎮復國墩的海角之東36有著很好吃的高水準直火燒烤料理，基本上採預約制，想吃一定要提前預約訂位，隱身小漁村的海景景觀也非常漂亮，來到金門旅遊想要品嚐高級牛排料理的話，推薦可以來「海角之東36」吃晚餐，享受不一樣的金門美食！

地址：金門縣金湖鎮復國墩36號

電話：0963－555－588

營業時間：周二至周五18：00－21：00，周末11：30－14：30、18：00－21：00（周一公休）

金門金沙鎮美食

閩式燒餅專賣店

金門有很多賣閩式燒餅的小店，我目前吃過最好吃的是沙美老街的「閩式燒餅專賣店」，生意非常好，營業時間門口總是大排長龍，不久排隊記得提早電話預約，甜鹹燒餅都推薦。

地址：金門縣金沙鎮博愛街48號

電話：08－235－2922

營業時間：07：00－15：00（周六公休）

愜意甜點工作室

愜意甜點工作室是隱身於金沙鎮后浦頭閩式聚落內咖啡店，古色古香的環境非常漂亮，咖啡、甜點皆有著不錯水準，還有不少結合季節特色的原創甜點，愜意氛圍營造更是一大加分。

地址：金門縣金沙鎮后浦頭60號

電話：08－235－3585

營業時間：13：00－18：00 （周二公休）

『周花花，甲飽沒』吃飽再減肥！

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