等到飆汗也要吃到這間湯包！台中在地人狂推、一口咬下湯汁四濺

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撰文攝影／Mika、整理／實習記者張宜樺

這家湯包真的評價超狂！Google將近6千則評價還能維持4.4高分，真的好猛！趁著剛好住附近時，一早起床就衝去吃。生意真的是有夠好，而且沒有招牌更沒有冷氣，不過大家也是飆著汗心甘情願的吃著。一疊疊蒸籠湯包，店員馬不停蹄的一直忙碌著，飲料甚至要客人自助裝。湯包根本是超大顆的包子，但裡面爆多汁又不得不承認是湯包，確實猛！

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天津苟不理湯包環境

位在台中車站附近，位於大勇街與信義街交叉口，大魯閣新時代購物中心後方。真的是生意好到這排隊人龍沒停過。蒸籠裡是一顆顆碩大的湯包，一籠裡面有5顆湯包，如果吃不完的話，別隨便喊一籠喔。旁邊騎樓有內用座位，雖然天氣有點熱，但這家值得飆著汗也要吃。

▲待在蒸籠旁應該會更熱，店員辛苦了。

▲現場製作肉餡、手工包湯包，現做現蒸現賣。

▲很酷的是，店家忙到叫你自己裝飲料，這真的是一種對客人的信任才能做到吧。

湯包

我霸氣的直接買一籠，想說湯包嘛，一籠能有多少！結果上桌發現真的也太大一顆了，這尺寸在我認知根本是包子吧！我還點了古早味紅茶跟蛋餅，兩個人瞬間飽到下午。

▲看起來平凡無奇，咬下去才知道這湯包厲害。

▲吃的時候請小心，咬下去真的是湯汁會噴射到四處。肉餡很扎實，肥瘦比例剛好，包子皮甜甜的也很好吃。

▲喜吃辣的，店家提供甜辣醬跟自製辣汁。加上台中甜辣醬，整個就很在地風味了。

▲膨鬆軟Q的包子皮也很加分，當然扎實肉餡跟爆炸多的湯汁才是重點。

蛋餅

就是樸實無華的古早味蛋餅，淡淡的蔥香跟軟軟的蛋餅皮，很普通但也還行。古早味紅茶則是有點太甜，沒這麼推薦。總之，還是湯包最無敵，必吃！

MENU

這價格也太親民了吧！真的就是銅板價。

天津苟不理湯包

地址：台中市東區信義街63號

電話：042－220－1790

營業時間： 05：30－11：30 周一公休

出走是為了更深刻回到原來的位置

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