每一口都是新鮮甘甜！首爾明洞超夯醬蟹料理　肉多不死鹹口感飽滿

喜歡旅遊、喜歡美食、喜歡迎接生命中種種不期而遇的感動，希望跟大家一起分享更多生命中各種不期而遇的美好︿︿

撰文攝影／Mika、整理／實習記者張宜樺

被韓國稱為偷飯賊的醬蟹料理，還是來韓國吃最正宗，這家也是韓星最愛，常上電視很紅的人氣名店，位於明洞，換完錢順便來吃，吃完還可以逛街，完美。醬甘蟹甜，搭配海苔拌飯真的好吃死，尤其葡萄柚燒酒蘇打讓我們好驚艷，必點。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram



烏達里家 오다리집 간장게장交通位置

新店面更接近明洞四號出口，烏達里家搬家後的位置就在Savoy Hotel Seoul的二、三樓，Google Map 如果沒有更新的話，只要往前走約500公尺就會看到很明顯招牌了，距離舊位置不遠。

生意真的好到爆炸！

最吸引我注意的是還有現場LIVE演唱，只是不曉得何時來才會有表演就是了。明星簽名牆，聽說老闆以前也是歌手？所以跟韓星關係很好，也常上電視，很紅的名店。

▲跟著指示往二樓走就對了。

MENU

除了醬蟹、生蝦外，還有烤肉，但兩個人也沒辦法太貪心，因此只點了兩人份的醬蟹套餐即可，加上兩隻醬蟹、蒸蛋、紫菜飯兩份、泡菜湯，還有一堆小菜。

後來我們有追加4隻醬蝦，本來想點6隻被勸退，我真的感謝店員欸！上桌才知道原本套餐就有醬蝦了啊，根本不需要加點，結果果然追加的醬蝦也吃不完，畢竟吃生的也無法吃太多。建議加點葡萄柚燒酒蘇打，非常好喝而且解膩，好喝到我都想加點了。

餐點介紹

▲真的是有點華麗的出場，瞬間就滿滿一桌了，尤其是海苔拌飯好好吃。

▲海苔、芝麻、蝦卵拌飯，可以單吃，更可以搭配醬蟹一起吃更完美。

▲海苔包飯我超愛。



▲兩人套餐會有蒸蛋，很鮮很好吃。

▲泡菜湯就普普。

▲兩人套餐會有兩隻醬蟹還有兩隻醬蝦。

▲小菜可以免費續喔。

▲醬蟹很飽滿而且新鮮甘甜，肉真的很多，重點是不死鹹喔。

▲醬蝦真的比較生且腥一點。

▲有附上手套讓你盡情擠出蟹肉。

▲然後直接放在蟹殼裡，搭配海苔拌飯一起吃，簡直人間美味。

▲也可以搭配海苔自己包飯吃。

▲或者直接拌飯一起吃也很讚。

▲一直吃生的會很膩，喝點啤酒爽口一下。

▲葡萄柚燒酒蘇打更是讓人驚艷，搭配醬蟹一起吃更完美。

▲附上價格僅供參考。

烏達里家오다리집 간장게장

地址：서울 중구 명동8나길 28 2、3F

電話：＋82 2－778－6769

營業時間：09：00 – 23：00

備註：明洞站（명동역）5號出口行3分鐘

出走是為了更深刻回到原來的位置

MIKA出走美食日誌部落格、粉絲團

【你可能也想看】

►九州門司港景點！復古咖啡廳還是親子友善 經典復古昭和硬布丁必吃

►首爾限定！開箱被「薄荷巧可力」填滿的延南洞咖啡 爆漿泡芙必吃

►首爾美食尋寶！華成行宮旁的黃色小韓屋 紅豆剉冰＋年糕是經典