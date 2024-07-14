醬飯無限續！台中后里「大份量」板燒料理　川香麻辣豬是白飯殺手

我是水晶，從兼職部落客到專職吃喝玩樂，生活中最重要的事就是計劃下一次旅行 ； 最開心的事就是吃美食發掘新餐廳，記錄生活值得紀念的每件事， 美食、旅遊、購物，分享愛吃、愛買、愛旅遊的心得感想！

撰文攝影／水晶安蹄不務正業過生活、整理／實習記者柯珮萱

台中后里CP值超高的板燒料理，午餐時間來用餐客滿還要候位，套餐平均170～220元，老闆還很怕客人吃不飽，除了味噌湯、飲料無限喝、白飯可再續外，點咖哩飯的話連咖哩醬也是可以再加的，特色板燒料理吃到最後一口都還是熱騰騰，配料蔬菜給的好豐富，整鍋端上桌份量驚人，雞排、炸物也都非常優秀，難怪高評價生意那麼好。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

牧釜燒后里總店位置

位於成功路上，中午來吃午餐，成功路上還真的塞到不行，往前開就是后里火車站，平常比較少假日來到這，沒想到這一條路那麼熱鬧，不少餐廳都開在這，開車來的話可以停在一旁的公安路一段上，路邊停車格不少，停車算是很方便。

▲牧釜燒的用餐空間寬敞明亮，中午用餐時間客人真的多，客滿狀態還要候位，很多都是全家人來用餐，氣氛真的很熱絡。

▲環境很乾淨，自助吧台的取餐檯也是乾乾淨淨的。

自助吧台無限取用

飲料有乳酸菌飲料以及冬瓜檸檬可以自取，豆腐味噌湯也是無限喝的，不得不說老闆真的很有誠意，通常店家自取的例湯都沒什麼配料，沒想到用湯勺一撈起來，滿滿的都是豆腐跟海帶芽，配料超豐富，老闆很怕客人吃不飽。

牧釜燒后里總店菜單

使用自助點餐機點餐，餐點以飯類為主，品項很多有點選擇困難，主餐外還可以搭配炸物小食，有日式板燒料理也有日式丼飯，白飯吃不夠可以續，點咖喱飯的話醬汁不夠同樣也可加醬料，時不時地就聽到老闆在旁邊問要不要加飯、要不要加咖哩，真的很貼心。

川香麻辣板燒豬

吱吱作響的板燒料理沒有另外再加油料理，比印象中的鐵板料理要健康很多，就算是看起來是重口味的川香麻辣，口味上也是偏清爽不油膩的，肉品可以選牛或豬，底下鋪上滿滿清甜高麗菜與豆芽菜，還有洋蔥的甜味、豆豉的醬香味，豬肉片的口感出乎意料之外的軟嫩，川香麻辣有刺激味蕾的小辣辣度，吃起來爽口又非常下飯，還好可以續白飯，不怕不夠吃。

▲搭配的甜品是紅棗銀耳湯，銀耳燉煮到一抿就化開，吃得到紅棗跟枸杞的甜，每吃一口就是吃進滿滿的膠質，味道非常棒，根本就可以當作單品賣了。

失控起司阪燒牛

感覺老闆失控加了很多起司，起士預熱後直接融化在牛肉片上，吃起來香滑濃郁又帶有醬香味，搭配爽口蔬菜，真的會吃到欲罷不能，起士控必點。

泰式酸辣歐姆蛋咖哩豬排

咖哩歐姆蛋加上泰式酸辣豬排的組合，剛炸好的豬排另外裝盤，可以保有酥脆的口感，咖哩的口味是偏甜的口味，泰式酸辣豬排的調味有夠開胃，酸甜夠味，還有檸檬的清新香氣，完全泰式風味，與軟嫩蛋包加白飯搭配，吃了會一口接一口停不下來，白飯跟咖哩醬都是可以續的。

激辛墨西哥丼飯雞排

爽口辣度的激辛墨西哥丼飯，超級喜歡他們家的雞排，厚切酥脆肉質又非常軟嫩，口感不會柴柴，丼飯有親子丼的感覺，還鋪上滑嫩蛋汁以及洋蔥，雞排老闆說是每天使用溫體雞現做，口感吃起來果然很不一樣。

牛奶QQ條／起司可樂餅

不得不說，他們家的炸物真的都很優秀，就算冷掉吃依舊很好吃，牛奶QQ條的味道跟口感很像放大版地瓜球的味道，甜甜的香氣，酥脆涮嘴。

▲起司可樂餅則是香濃的馬鈴薯泥，口感細緻香滑，沾點蕃茄醬非常對味。

食後心得

牧釜燒的餐點種類多，重點是價格不高又好吃，不論是鐵板板燒料理或者是丼飯、咖喱飯的味道都是一家大小會喜歡的口味，加上有飲料、湯品以及白飯無限續，真的好久沒看到CP值這麼高的餐飲了，值得大大推薦一下。

牧釜燒 后里總店

地址：台中市后里區成功路586號

電話：04－2558－0113

營業時間：每日11：00－20：30

水晶安蹄 不務正業過生活

IG、FB、部落格

【你可能也想看】

►大阪美食開箱！收錄「心齋橋＋道頓堀」超過30間地方美食

►開箱大阪「梅田＋大阪站」7間美食！酥脆千層酥燒、水果塔一次看

►大阪「難波、日本橋」美食懶人包！收錄超過30店 釣船茶屋超有趣