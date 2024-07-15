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台中新開幕！宜蘭爆紅吃到飽火鍋　最低388元「肉階梯」超浮誇

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喜歡用美食旅遊紓解工作壓力，當遇到無法盡如人意時，就用文字與圖片療癒生活中的不完美吧！

▲▼台中火鍋吃到飽388元起，宜蘭爆紅名店中部唯一分店，浮誇肉盤加上50種生熟食自助吧。（圖／商妮提供）

撰文攝影／商妮吃喝遊樂、整理／實習記者黃亭詠

宜蘭爆紅的吃到飽火鍋到台中開店了，9種特色湯頭加上生熟食自助吧包括蔬菜、滷肉飯、麵食、餅乾、點心、飲料、水果等超過50種食材無限供應吃到飽，最低只要388元起，雙人套餐巨無霸大肉盤更是浮誇，絕對能滿足大胃王。

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饗點鍋台中文心店在哪

▲▼台中火鍋吃到飽388元起，宜蘭爆紅名店中部唯一分店，浮誇肉盤加上50種生熟食自助吧。（圖／商妮提供）

饗點鍋台中文心店位在大墩十八街靠近文心路口，白色的招牌明顯好找，鄰近市政府捷運站，開車的朋友把車子停在市政府停車場再走過來用餐只要幾分鐘。

▲▼台中火鍋吃到飽388元起，宜蘭爆紅名店中部唯一分店，浮誇肉盤加上50種生熟食自助吧。（圖／商妮提供）

▲一進門就是挑高空間，白色牆面加上綠色草皮看起來非常清新有質感。

▲▼台中火鍋吃到飽388元起，宜蘭爆紅名店中部唯一分店，浮誇肉盤加上50種生熟食自助吧。（圖／商妮提供）

▲位在路邊角間採光非常良好，長型用餐空間以4人、6人方桌為主，後方也有單人座位。

▲▼台中火鍋吃到飽388元起，宜蘭爆紅名店中部唯一分店，浮誇肉盤加上50種生熟食自助吧。（圖／商妮提供）

▲自助吧取餐區位在餐廳中央，取餐相當方便，桌面夠大即使擺滿食材也不會覺得擁擠。

饗點鍋豐盛自助吧

▲▼台中火鍋吃到飽388元起，宜蘭爆紅名店中部唯一分店，浮誇肉盤加上50種生熟食自助吧。（圖／商妮提供）

▲饗點鍋生熟食自助吧，種類超多光是蔬菜根莖葉類、菇類、還有火鍋料、豆皮就將近30種。

▲▼台中火鍋吃到飽388元起，宜蘭爆紅名店中部唯一分店，浮誇肉盤加上50種生熟食自助吧。（圖／商妮提供）

▲茶飲、果汁、咖啡、冰沙，口味也不少。

▲▼台中火鍋吃到飽388元起，宜蘭爆紅名店中部唯一分店，浮誇肉盤加上50種生熟食自助吧。（圖／商妮提供）

▲▼台中火鍋吃到飽388元起，宜蘭爆紅名店中部唯一分店，浮誇肉盤加上50種生熟食自助吧。（圖／商妮提供）

▲火鍋沾醬佐料、滷肉飯、雞蛋、麵食通通有，竟然還有現蒸的包子。

▲▼台中火鍋吃到飽388元起，宜蘭爆紅名店中部唯一分店，浮誇肉盤加上50種生熟食自助吧。（圖／商妮提供）

▲古早味餅乾菜脯餅、玉米餅、捲心酥也很加分。

▲▼台中火鍋吃到飽388元起，宜蘭爆紅名店中部唯一分店，浮誇肉盤加上50種生熟食自助吧。（圖／商妮提供）

▲後方還有一區甜點櫃，裡頭有蛋糕、季節水果、中華豆花及統一布丁，可以搭配甜點或是冰淇淋一起吃。

▲▼台中火鍋吃到飽388元起，宜蘭爆紅名店中部唯一分店，浮誇肉盤加上50種生熟食自助吧。（圖／商妮提供）

▲杜老爺品牌冰淇淋共有6種口味。

▲▼台中火鍋吃到飽388元起，宜蘭爆紅名店中部唯一分店，浮誇肉盤加上50種生熟食自助吧。（圖／商妮提供）

饗點鍋菜單
饗點鍋菜單品項很多，點火鍋就有附生熟食自助吧吃到飽，飲品、冰淇淋、甜點、零食點心等都是自助取用。每人低消為一份火鍋套餐，加收一成服務費，用餐時間100分鐘（未客滿可彈性調整）。

▲▼台中火鍋吃到飽388元起，宜蘭爆紅名店中部唯一分店，浮誇肉盤加上50種生熟食自助吧。（圖／商妮提供）

▲▼台中火鍋吃到飽388元起，宜蘭爆紅名店中部唯一分店，浮誇肉盤加上50種生熟食自助吧。（圖／商妮提供）

饗點鍋餐點

▲▼台中火鍋吃到飽388元起，宜蘭爆紅名店中部唯一分店，浮誇肉盤加上50種生熟食自助吧。（圖／商妮提供）

▲極寵和牛雙人套餐18盎司1688元 ，光是階梯肉盤就非常吸睛，狂吃五種和牛再加上特色湯頭。

▲▼台中火鍋吃到飽388元起，宜蘭爆紅名店中部唯一分店，浮誇肉盤加上50種生熟食自助吧。（圖／商妮提供）

▲▼台中火鍋吃到飽388元起，宜蘭爆紅名店中部唯一分店，浮誇肉盤加上50種生熟食自助吧。（圖／商妮提供）

▲麵食種類不少，還有各種零食餅乾以及現蒸包子、滷肉飯。

▲▼台中火鍋吃到飽388元起，宜蘭爆紅名店中部唯一分店，浮誇肉盤加上50種生熟食自助吧。（圖／商妮提供）

▲滷肉飯鹹香回甘又不會太過油膩。

▲▼台中火鍋吃到飽388元起，宜蘭爆紅名店中部唯一分店，浮誇肉盤加上50種生熟食自助吧。（圖／商妮提供）

▲韓式泡菜鍋的湯頭味道甘甜，帶有泡菜酸香滋味夏天喝很開胃，加上蔬菜一起煮越煮越甘甜。

▲▼台中火鍋吃到飽388元起，宜蘭爆紅名店中部唯一分店，浮誇肉盤加上50種生熟食自助吧。（圖／商妮提供）

▲胡椒雞湯鍋屬於藥膳雞白湯，胡椒香氣加上雞白湯喝起來相當濃郁甘甜，涮煮葉菜類特別好吃。

▲▼台中火鍋吃到飽388元起，宜蘭爆紅名店中部唯一分店，浮誇肉盤加上50種生熟食自助吧。（圖／商妮提供）

▲極寵和牛套餐共有5種和牛重達18盎司，依序鋪在環狀階梯上。

A5日本和牛上後腰脊蓋肉

▲▼台中火鍋吃到飽388元起，宜蘭爆紅名店中部唯一分店，浮誇肉盤加上50種生熟食自助吧。（圖／商妮提供）

▲▼台中火鍋吃到飽388元起，宜蘭爆紅名店中部唯一分店，浮誇肉盤加上50種生熟食自助吧。（圖／商妮提供）

▲A5和牛的油花真是漂亮，下鍋後油花轉變成香氣與甜味，軟嫩到接近入口即化無敵好吃。

安格斯牛小排

▲▼台中火鍋吃到飽388元起，宜蘭爆紅名店中部唯一分店，浮誇肉盤加上50種生熟食自助吧。（圖／商妮提供）

▲▼台中火鍋吃到飽388元起，宜蘭爆紅名店中部唯一分店，浮誇肉盤加上50種生熟食自助吧。（圖／商妮提供）

▲安格斯牛小排油花分佈均勻也是很漂亮，口感也是超級軟嫩。

頂級肩小排

▲▼台中火鍋吃到飽388元起，宜蘭爆紅名店中部唯一分店，浮誇肉盤加上50種生熟食自助吧。（圖／商妮提供）

▲▼台中火鍋吃到飽388元起，宜蘭爆紅名店中部唯一分店，浮誇肉盤加上50種生熟食自助吧。（圖／商妮提供）

▲Prime級肩小排肉質相當不錯，下鍋涮煮幾秒鐘變成粉嫩色澤就可以開吃，軟嫩又多汁。

美國霜降背肩牛

▲▼台中火鍋吃到飽388元起，宜蘭爆紅名店中部唯一分店，浮誇肉盤加上50種生熟食自助吧。（圖／商妮提供）

▲▼台中火鍋吃到飽388元起，宜蘭爆紅名店中部唯一分店，浮誇肉盤加上50種生熟食自助吧。（圖／商妮提供）

▲肉質軟嫩味道香甜。

▲▼台中火鍋吃到飽388元起，宜蘭爆紅名店中部唯一分店，浮誇肉盤加上50種生熟食自助吧。（圖／商妮提供）

▲低脂板腱牛油花沒有前面幾種那麼多，但是肉質一樣軟嫩，帶點Q度越咬越出汁。

▲▼台中火鍋吃到飽388元起，宜蘭爆紅名店中部唯一分店，浮誇肉盤加上50種生熟食自助吧。（圖／商妮提供）

▲▼台中火鍋吃到飽388元起，宜蘭爆紅名店中部唯一分店，浮誇肉盤加上50種生熟食自助吧。（圖／商妮提供）

▲記得留一點胃吃甜點及冰淇淋，統一布丁隨你吃到飽，還有水果、蛋糕。

▲▼台中火鍋吃到飽388元起，宜蘭爆紅名店中部唯一分店，浮誇肉盤加上50種生熟食自助吧。（圖／商妮提供）

▲大胃王拼盤足足有35盎司，重達1公斤的巨無霸大肉盤真的浮誇，無肉不歡的人一定要點這道。

饗點鍋台中文心店

地址：台中市西屯區大墩十八街132號
電話：（04）2328－2323
營業時間：平日17：00－22：00、假日12：00－15：00、17：00－22：00

商妮吃喝遊樂
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