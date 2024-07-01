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風雨中依然排滿人！直擊首爾烤腸一條街人氣王　桌邊秀免動手爽吃

Mika出走美食日誌

Mika出走美食日誌 Mika

喜歡旅遊、喜歡美食、喜歡迎接生命中種種不期而遇的感動，希望跟大家一起分享更多生命中各種不期而遇的美好︿︿

▲▼首爾往十里站人氣排隊店 韓星最愛牛烤腸專門店，還有桌邊秀服務，擺盤超藝術。（圖／mika提供）

撰文攝影／Mika、整理／實習記者黃亭詠

雖然疫情前常去韓國，但烤腸真的是我的初次挑戰，這家位於往十里站步行約10分鐘，烤腸一條街這裡，說是韓星最愛，人氣排隊店真的是不誇張，我們足足在風雨中等了一小時無誤，等到我都懷疑人生了，但看到這麼多人陪我們一起等也算不孤單。

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제일곱창 Jeil Gopchang｜交通位置

▲▼首爾往十里站人氣排隊店 韓星最愛牛烤腸專門店，還有桌邊秀服務，擺盤超藝術。（圖／mika提供）

▲往十里站出來步行 8 分鐘即可看到。

▲▼首爾往十里站人氣排隊店 韓星最愛牛烤腸專門店，還有桌邊秀服務，擺盤超藝術。（圖／mika提供）

在地人都會事先來抽號碼牌，然後再去附近逛逛等到差不多時間再過來，但因為雨太大，加上候位人潮太多，號碼牌甚至滿到不給抽，等了快半小時才又排上號。

▲▼首爾往十里站人氣排隊店 韓星最愛牛烤腸專門店，還有桌邊秀服務，擺盤超藝術。（圖／mika提供）

▲▼首爾往十里站人氣排隊店 韓星最愛牛烤腸專門店，還有桌邊秀服務，擺盤超藝術。（圖／mika提供）

▲達到一定候位數後，會不給登記，需要等待再次開放登記後趕緊抽號碼牌。

▲▼首爾往十里站人氣排隊店 韓星最愛牛烤腸專門店，還有桌邊秀服務，擺盤超藝術。（圖／mika提供）

▲最後還是詢問店員幫忙，手寫一個號碼牌給我們才成功登記，但其實可以隨意輸入 ( 長度只要正確即可 )。

▲▼首爾往十里站人氣排隊店 韓星最愛牛烤腸專門店，還有桌邊秀服務，擺盤超藝術。（圖／mika提供）

▲▼首爾往十里站人氣排隊店 韓星最愛牛烤腸專門店，還有桌邊秀服務，擺盤超藝術。（圖／mika提供）

▲店內真的很多韓星簽名牆，加上Google 評價確實也很高，衝著這一點就繼續等待了，這家生意好到甚至還有另一個用餐處分散人潮，就在隔壁。

▲▼首爾往十里站人氣排隊店 韓星最愛牛烤腸專門店，還有桌邊秀服務，擺盤超藝術。（圖／mika提供）

제일곱창 Jeil Gopchang｜MENU

▲▼首爾往十里站人氣排隊店 韓星最愛牛烤腸專門店，還有桌邊秀服務，擺盤超藝術。（圖／mika提供）

▲▼首爾往十里站人氣排隊店 韓星最愛牛烤腸專門店，還有桌邊秀服務，擺盤超藝術。（圖／mika提供）

▲兩個人的話就點第一個雙人套餐即可，其實份量多到三個人也夠吃。

牛烤腸拼盤 모둠구이 （兩人份）
小菜部分比較特別，以生菜、生牛肚、芥末沾醬等為主，生牛肚比我想像中的好吃，沾醬後薄脆爽口，大家就勇敢的吃下去吧。

▲▼首爾往十里站人氣排隊店 韓星最愛牛烤腸專門店，還有桌邊秀服務，擺盤超藝術。（圖／mika提供）

▲▼首爾往十里站人氣排隊店 韓星最愛牛烤腸專門店，還有桌邊秀服務，擺盤超藝術。（圖／mika提供）

▲▼首爾往十里站人氣排隊店 韓星最愛牛烤腸專門店，還有桌邊秀服務，擺盤超藝術。（圖／mika提供）

▲套餐內還附上泡菜海鮮豆腐鍋，有一隻生章魚。

▲▼首爾往十里站人氣排隊店 韓星最愛牛烤腸專門店，還有桌邊秀服務，擺盤超藝術。（圖／mika提供）

▲而且還有桌邊煮服務，紅辣鮮甜，章魚也很脆口，豆腐更是嫩，總之就是一鍋好喝的海鮮豆腐湯。

▲▼首爾往十里站人氣排隊店 韓星最愛牛烤腸專門店，還有桌邊秀服務，擺盤超藝術。（圖／mika提供）

▲▼首爾往十里站人氣排隊店 韓星最愛牛烤腸專門店，還有桌邊秀服務，擺盤超藝術。（圖／mika提供）

▲可以點一瓶啤酒搭配著享受。

《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

▲▼首爾往十里站人氣排隊店 韓星最愛牛烤腸專門店，還有桌邊秀服務，擺盤超藝術。（圖／mika提供）

▲蔬菜部分有韭菜、豆芽菜、馬鈴薯、菇類，綜合牛肉臟有牛的大小腸、牛瘤胃、牛心。

▲▼首爾往十里站人氣排隊店 韓星最愛牛烤腸專門店，還有桌邊秀服務，擺盤超藝術。（圖／mika提供）

▲▼首爾往十里站人氣排隊店 韓星最愛牛烤腸專門店，還有桌邊秀服務，擺盤超藝術。（圖／mika提供）

▲牛大腸剪成適口大小後，看到本人真面目真的被油花給嚇到。

▲▼首爾往十里站人氣排隊店 韓星最愛牛烤腸專門店，還有桌邊秀服務，擺盤超藝術。（圖／mika提供）

▲都炒熟烤熟後，一樣擺的很藝術，桌邊服務真的很行雲流水，是很華麗的一場桌邊秀。

▲▼首爾往十里站人氣排隊店 韓星最愛牛烤腸專門店，還有桌邊秀服務，擺盤超藝術。（圖／mika提供）

▲兩片吐司是給我們吸油用的。

▲▼首爾往十里站人氣排隊店 韓星最愛牛烤腸專門店，還有桌邊秀服務，擺盤超藝術。（圖／mika提供）

▲牛大腸真的是最肥最油的，看看這流出來滿滿的牛油，有把我給嚇到。

▲▼首爾往十里站人氣排隊店 韓星最愛牛烤腸專門店，還有桌邊秀服務，擺盤超藝術。（圖／mika提供）

▲滿滿的油花，咬下去就跟咬油差不多，軟嫩噴油的概念。

▲▼首爾往十里站人氣排隊店 韓星最愛牛烤腸專門店，還有桌邊秀服務，擺盤超藝術。（圖／mika提供）

▲可以搭配芥末跟沾醬吃比較解膩。

▲▼首爾往十里站人氣排隊店 韓星最愛牛烤腸專門店，還有桌邊秀服務，擺盤超藝術。（圖／mika提供）

▲牛小腸脆口有嚼勁還沒什麼油脂。

▲▼首爾往十里站人氣排隊店 韓星最愛牛烤腸專門店，還有桌邊秀服務，擺盤超藝術。（圖／mika提供）

▲可以搭配生菜或沾醬一起吃更解膩，其實整體真的偏油，所以很難完食，然後吃完真的不建議去哪裡，因為滿身牛腸味真的很難避免。

▲▼首爾往十里站人氣排隊店 韓星最愛牛烤腸專門店，還有桌邊秀服務，擺盤超藝術。（圖／mika提供）

▲飯後我堅持要加點炒飯，然後桌邊服務一樣很華麗。

▲▼首爾往十里站人氣排隊店 韓星最愛牛烤腸專門店，還有桌邊秀服務，擺盤超藝術。（圖／mika提供）

▲海苔很加分，但炒飯本身也很夠味。

제일곱창｜ Jeil Gopchang

地址：대한민국 서울특별시 성동구 고산자로 281
電話：010－8690－9792
時間：12：00－22：00 （日休）

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