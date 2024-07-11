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開箱評價兩極燒臘便當！招牌四寶淋蔥油大加分　台中北區港味小店

飛天璇的口袋

飛天璇的口袋 飛天璇

我用輕鬆的筆調紀錄我生活中的吃喝玩樂與喜怒哀樂⋯

▲▼香港京華燒臘正反評價很兩極。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供，勿擅自翻攝）

撰文攝影／飛天璇的口袋、整理／實習記者張宜樺

這間香港京華燒臘是看社團網友推薦才知道的，Google了一下發現網路上相關文章並不多，不過評價都很不錯，但是查了一下Google上面的評價居然只有3.2顆星，正反評價很兩極，不過我們這天外帶了兩個便當是都覺得不錯，所以就參考看看囉！

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香港京華燒臘便當介紹

▲▼香港京華燒臘正反評價很兩極。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼香港京華燒臘正反評價很兩極。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼香港京華燒臘正反評價很兩極。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼香港京華燒臘正反評價很兩極。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供，勿擅自翻攝）

▲餐點的種類比想像中的還多。

▲▼香港京華燒臘正反評價很兩極。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供，勿擅自翻攝）

▲讓我印象最深刻的是，香港京華燒臘是把菜和飯分開裝的，就是子母盒的設計。

▲▼香港京華燒臘正反評價很兩極。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供，勿擅自翻攝）

▲大的這盒是放菜，小的是放白飯的。

招牌四寶飯140元
如果不知道要點什麼的時候，我通常是直接點四寶飯啦！這樣什麼都吃得到。

▲▼香港京華燒臘正反評價很兩極。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼香港京華燒臘正反評價很兩極。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼香港京華燒臘正反評價很兩極。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼香港京華燒臘正反評價很兩極。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼香港京華燒臘正反評價很兩極。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供，勿擅自翻攝）

▲四寶飯的話，就是有燒鴨、叉燒、油雞和香腸，這四種都不錯吃，而且淋上蔥油之後就更香了。

脆皮燒肉飯180元

▲▼香港京華燒臘正反評價很兩極。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供，勿擅自翻攝）

▲這個燒肉皮好酥，肉的鹹度比較高一點，不過還滿軟嫩的。

▲▼香港京華燒臘正反評價很兩極。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供，勿擅自翻攝）

▲另外還附了三種配菜，分別是：四季豆、豆乾和豆芽菜。

▲▼香港京華燒臘正反評價很兩極。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供，勿擅自翻攝）

食用心得
京華香港燒臘便當的燒臘部份都很好吃，價格確實是偏高，不過真的很有香港味。Google評價正反兩極，不喜歡的大概都是說環境不好、態度不好，我這天是沒遇到老闆態度不好，不過如果說是香港人的話也不奇怪了。至於環境呢！確實沒有很好，也跟香港很多數的燒臘店差不多，另外還有人說很貴，這也是事實，所以看大家的接受度囉！

香港京華燒臘便當菜單

▲▼香港京華燒臘正反評價很兩極。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼香港京華燒臘正反評價很兩極。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供，勿擅自翻攝）

▲拿起點單點好之後插在插單檯上，等取餐的時候再結帳就可以了。

香港京華燒臘便當

地址：台中市北區忠明路471號
電話：04－2316－6586
營業時間：10：30－14：00－17：00－19：30

飛天璇
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