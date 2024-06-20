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首爾必吃蘇志燮代言炸雞！營業到深夜超方便　外酥內嫩辣度滿分

Mika出走美食日誌

Mika出走美食日誌 Mika

喜歡旅遊、喜歡美食、喜歡迎接生命中種種不期而遇的感動，希望跟大家一起分享更多生命中各種不期而遇的美好︿︿

▲▼ 北倉洞美食街必吃深夜炸雞！蘇志燮代言的連鎖炸雞店。。（圖／部落客Mika提供）

撰文攝影／Mika、整理／實習記者柯珮萱

疫情前最愛吃的就是這家炸雞，是蘇志燮代言的連鎖炸雞店，這家台灣人比較少聽過，但我們是無意中吃到後驚為天人，從此每次去首爾一定會來吃，而且這家開到深夜，又位於北倉洞美食街上，晚上會有布帳馬車林立，可以來這裡吃晚餐或宵夜，加上這家炸雞辣度超夠，爽度很高，推薦必吃。

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▲▼ 北倉洞美食街必吃深夜炸雞！蘇志燮代言的連鎖炸雞店。。（圖／部落客Mika提供）

交通位置
店面好像有稍微改一下位置，不過還是在同一條街上，就在「市廳站」7號出口後過馬路直行左轉即可看到。

▲▼ 北倉洞美食街必吃深夜炸雞！蘇志燮代言的連鎖炸雞店。。（圖／部落客Mika提供）

▲▼ 北倉洞美食街必吃深夜炸雞！蘇志燮代言的連鎖炸雞店。。（圖／部落客Mika提供）

▲下午來這裡吃炸雞的話比較沒人，通常深夜這裡生意會特別好，也是在地人居多。

▲▼ 北倉洞美食街必吃深夜炸雞！蘇志燮代言的連鎖炸雞店。。（圖／部落客Mika提供）

▲裝潢倒是沒什麼變。

MENU
這裡的炸雞通常會搭配薯條或炸年糕，有一種雙主餐的感覺。對外國人來說，這裡有圖文對照，點餐無障礙，至於韓文翻譯可以下載APP Papago，韓翻中準確度比較高。

▲▼ 北倉洞美食街必吃深夜炸雞！蘇志燮代言的連鎖炸雞店。。（圖／部落客Mika提供）

▲▼ 北倉洞美食街必吃深夜炸雞！蘇志燮代言的連鎖炸雞店。。（圖／部落客Mika提供）

▲▼ 北倉洞美食街必吃深夜炸雞！蘇志燮代言的連鎖炸雞店。。（圖／部落客Mika提供）

▲▼ 北倉洞美食街必吃深夜炸雞！蘇志燮代言的連鎖炸雞店。。（圖／部落客Mika提供）

▲搭配炸雞的是韓國傳統餅乾，應該是蔬菜口味，淡淡的香氣，口感很脆，還有熟悉的醃蘿蔔，酸甜酸甜的，搭配炸雞很解膩。

▲▼ 北倉洞美食街必吃深夜炸雞！蘇志燮代言的連鎖炸雞店。。（圖／部落客Mika提供）

▲每次必點啤酒，韓國啤酒比較淡，很爽口。

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辣味無骨雞腿炸雞
我喜歡搭配炸年糕的炸雞套餐，然後這一款超辣，而且是無骨雞腿肉更嫩口，不過朋友喜歡吃脆皮的，這一款有裹辣醬，比較沒這麼脆。

▲▼ 北倉洞美食街必吃深夜炸雞！蘇志燮代言的連鎖炸雞店。。（圖／部落客Mika提供）

▲光看這色澤就知道有多辣了，還好我有點啤酒，還蠻解辣的。

▲▼ 北倉洞美食街必吃深夜炸雞！蘇志燮代言的連鎖炸雞店。。（圖／部落客Mika提供）

▲炸年糕很酥脆好吃，裹辣醬炸雞還是雞腿肉，怎可能不好吃。

▲▼ 北倉洞美食街必吃深夜炸雞！蘇志燮代言的連鎖炸雞店。。（圖／部落客Mika提供）

▲怕辣的建議不要點這道，真辣無誤。

▲▼ 北倉洞美食街必吃深夜炸雞！蘇志燮代言的連鎖炸雞店。。（圖／部落客Mika提供）

▲▼ 北倉洞美食街必吃深夜炸雞！蘇志燮代言的連鎖炸雞店。。（圖／部落客Mika提供）

▲裡面肉質很嫩口，果然還是我最愛的炸雞連鎖店。

Kkanbu Chicken Bukchangdong｜깐부치킨 북창동점

地址：78 Sejong－daero, Jung－gu, Seoul, 南韓
電話：+82 27－779－282
時間：平日 12：00－01：00　假日會有所調整

出走是為了更深刻回到原來的位置
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