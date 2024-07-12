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直擊／台東熱氣球嘉年華超美！大耳狗、KITTY現身夜空　還有煙火

▲▼ 2024臺灣國際熱氣球嘉年華。（圖／記者周姈姈攝）

▲「2024台灣國際熱氣球嘉年華」自即日起至8月19日於台東鹿野高台夢幻登場。（圖／記者周姈姈攝，以下皆同）

記者周姈姈／台東報導

萬眾矚目的「2024台灣國際熱氣球嘉年華」自即日起至8月19日於台東鹿野高台展開，昨（11）日迎來超盛大的熱氣球光雕音樂會，媽祖、小王子、熊讚共11顆熱氣球結合三麗鷗無人機及煙火，點亮台東夜空，本篇就帶大家直擊這場夏季盛事，趕快把握時間衝台東追球了。

今年台灣國際熱氣球嘉年華聯名「HELLO KITTY 50周年生日慶」，共預計辦理12場熱氣球光雕音樂會，其中8場將與500架無人機以及煙火秀進行聯合展演，為歷年來最多場次，而HELLO KITTY、布丁狗、美樂蒂、酷企鵝及大耳狗喜拿一起加入無人機展演，萌翻台東夜空。

▲▼ 2024臺灣國際熱氣球嘉年華。（圖／記者周姈姈攝）

▲▼「2024台灣國際熱氣球嘉年華」活動期間每天上午05:30至07:00及下午17:00至18:30兩個時段，都可以看到來自國內外的大型熱氣球展演。

▲▼ 2024臺灣國際熱氣球嘉年華。（圖／記者周姈姈攝）

▲▼ 2024臺灣國際熱氣球嘉年華。（圖／記者周姈姈攝）

▲昨（11）日鹿野高台迎來熱氣球光雕音樂會，吸引逾2萬5千人到場觀看。

昨（11）日鹿野高台迎來熱氣球光雕音樂會，活動一開始由熱氣球團隊以噴火器繞場，並由台灣知名十鼓擊樂團及連續13年榮獲全國學生舞蹈比賽特優的台東東商原舞團帶來精彩開場；接著500架無人機緩緩升空擔任指揮官，以箭頭方式進行「指球演出」，搭配快樂頌，帶領民眾進入夢幻世界，再來三麗鷗人氣角色隨著音樂陸續現身在夜空中，五彩煙火也陸續綻放，現場民眾也不斷驚呼「超可愛」。

▲▼ 2024臺灣國際熱氣球嘉年華。（圖／記者周姈姈攝）

▲昨日熱氣球光雕音樂會出動500架無人機，點亮台東夜空。

▲▼ 2024臺灣國際熱氣球嘉年華。（圖／記者周姈姈攝）

▲HELLO KITTY也現身跟民眾打招呼。

▲▼ 2024臺灣國際熱氣球嘉年華。（圖／記者周姈姈攝）

▲今年適逢HELLO KITTY 50周年生日，HELLO KITTY也帶著蛋糕與大家一同慶祝。

▲▼ 2024臺灣國際熱氣球嘉年華。（圖／記者周姈姈攝）

▲大耳狗喜拿在空中潛水。

▲▼ 2024臺灣國際熱氣球嘉年華。（圖／記者周姈姈攝）

▲超帥的酷企鵝在空中衝浪。

▲▼2024台東熱氣球嘉年華。（圖／記者周姈姈攝）

▲美樂蒂、大眼蛙一起搭火車。

最後由全能天王周湯豪帶來壓軸表演，全場進入最高潮，多首耳熟能詳的經典歌曲嗨翻鹿野高台，而昨日的活動也吸引逾2萬5千人到場參加。

台東縣政府表示，台東一切安好請大家放心前來，「2024台灣國際熱氣球嘉年華」從7月6日正式登場後，活動期間每天上午05:30至07:00及下午17:00至18:30兩個時段，不僅可以看到來自國內外的造型球展演，還有機會可以購票搭乘熱氣球繫留體驗，接下來的熱氣球光雕音樂會，分別在成功三仙台、太麻里曙光園區及市區國際地標登場，每場都是歷年經典場次，而在鹿野高台的「熱氣球光雕FEAT無人機與煙火」的活動更是場場不能錯過，更有多位重量級大咖將進行壓軸演出。

▲▼ 2024臺灣國際熱氣球嘉年華。（圖／記者周姈姈攝）

▲現場還有機會可以購票搭乘熱氣球繫留體驗。

▲▼ 2024臺灣國際熱氣球嘉年華。（圖／記者周姈姈攝）

▲活動現場也有擺設市集，美食、飲料通通都有，且還有賣地墊，方便民眾坐在鹿野高台上欣賞熱氣球。

＊「2024台灣國際熱氣球嘉年華」光雕音樂會剩餘場次如下：

(1)7/15 (一) 04：00 太麻里鄉 太麻里曙光園區(曙光)【日出場光雕】
(2)7/18 (四) 19：00 鹿野鄉 鹿野高台【熱氣球光雕FEAT無人機】
(3)7/22 (一) 04：00 成功鎮 三仙台(曙光)【日出場光雕】
(4)7/25 (四) 19：00 鹿野鄉 鹿野高台【熱氣球光雕FEAT無人機+煙火】
(5)8/01 (四) 19：00 鹿野鄉 鹿野高台【熱氣球光雕FEAT無人機】
(6)8/08 (四) 19：00 鹿野鄉 鹿野高台【熱氣球光雕FEAT無人機+煙火】
(7)8/12 (一) 19：00 台東市 國際地標【熱氣球光雕+煙火】
(8)8/15 (四) 19：00 鹿野鄉 鹿野高台【熱氣球光雕FEAT無人機】
(9)8/19 (一) 19：00 鹿野鄉 鹿野高台【熱氣球光雕FEAT無人機+煙火】

＊「2024台灣國際熱氣球嘉年華」熱氣球繫留體驗：

(1)活動日期：2024年7月06日至8月19日
(2)活動地點：台東鹿野高台
(3)活動時間：
●上午場：上午05:30-07:00 | 上午05:00現場售票
●下午場：下午17:00-18:30 | 下午16:00現場售票
●為配合鹿野高台光雕音樂會活動，當日下午繫留體驗僅開放現場購票

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