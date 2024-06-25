開箱／機能性超高尖沙咀CP值飯店！出發維多利亞港步行僅10分鐘

一位不受拘束嚮往自由的男孩 喜歡美食、喜歡旅遊 更喜歡把眼前的最美的人事物 撰寫成有溫度的故事

撰文攝影／黑皮的旅遊筆記、整理／實習記者邵筱鈞

香港飯店林立，在這次的香港5天4夜的旅行中，前兩天入住尖沙咀的「瑞生尖沙咀酒店Attitude on granville」，這裡位於香港最繁華的尖沙咀，不管是生活機能還是交通的便利性，整體的住宿體驗與品質CP值可以說是相當的高。尤其是飯店內充滿老派香港元素的風格，更是呈現出一個截然不同的住宿風貌。

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瑞生尖沙咀酒店Attitude on granville 尖沙咀飯店 推薦

瑞生尖沙咀酒店Attitude on granville不僅交通方便，而且周邊大夏林立，從白天到晚上基本上根本就不會有「無聊」這個念頭產生出來，離到了香港一定要前往的維多利亞港步行更是只要10分鐘內就可以到達。一下樓就是百貨公司還有美麗華，香港美食的選擇更是多到吃不完，所以這樣的住宿CP值真的非常非常的高。

瑞生尖沙咀酒店Attitude on granville 交通攻略

要前往瑞生尖沙咀酒店可以說是非常的便利，建議各位可以搭乘機場A21巴士，如果照導航顯示裡應要在「金馬倫道」下車，步行3分鐘即可到達。但這邊會建議各位在前兩站的「恆豐中心彌敦道站」就可以先下車了，因為站跟站之間距離都不遠，但因為人潮太多了，加上紅綠燈也多，光是等待的時間是就耗掉一大半，所以不怕走路的話，建議提前2、3站下車，至少會足足省掉接近20分鐘。如果搭港鐵的話，就搭到「尖沙咀站」步行同樣2、3分鐘即可到達。

Attitude on granville 外觀介紹

瑞生尖沙咀酒店Attitude on granville外觀上相較之下比較不明顯，就連招牌也不算大，所以各位走在騎樓上一定要多多注意Attitude on granville的招牌，這棟大樓中每一層樓都是不同的業者，5樓以上才會是Attitude on granville的住宿空間，到的時候先坐電梯到5樓大廳辦理Check in。

瑞生尖沙咀酒店Attitude on granville 大廳

一走進瑞生尖沙咀酒店Attitude on granville中，處處充滿著老香港的風情，從大廳一直到房間都貼滿了懷舊的花磚。整體的大廳空間還算蠻舒適的，還有電腦可以提供給旅人使用。

瑞生尖沙咀酒店Attitude on granville 房型

這次入住的是開放式套房，在空間上將近有8坪的空間，以香港的飯店來說，這樣的空間可以說是相當的寬敞。在住宿上，最講究的就是採光性，好瑞生尖沙咀酒店Attitude on granville的採光性相當的好。在豪華雙人房中，除了有獨立的客廳空間以外，床前也有辦公桌可以使用。如果有買吃的東西回到飯店，就可以在這樣的空間享用一邊看電視。

▲服務也相當的好，房間內都會有礦泉水，續住都會幫各位整理房間，也會額外在補新的水。

▲房間內衛浴空間的設計以黑白磁磚為底色，走進後會發現在角落中也有花磚的元素。在空間內採乾濕分離的設計。

瑞生尖沙咀酒店Attitude on granville 周邊景點

如果是選擇住在瑞生尖沙咀酒店Attitude on granville，可以好好安排一天的時間玩周邊的景點：

The One購物中心：步行1分鐘

九龍公園：步行3分鐘

美麗華商場／地庫的Donki／唐吉訶德：步行5分鐘

維多利亞港：步行10分鐘

星光大道：步行13分鐘

廟街：步行15分鐘

瑞生尖沙咀酒店Attitude on granville

地址：香港尖沙咀加連威老道20號

電話：（＋852） 2105－3888

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