開箱／機能性超高尖沙咀CP值飯店！出發維多利亞港步行僅10分鐘

香港飯店林立,在這次的香港5天4夜的旅行中,前兩天入住尖沙咀的「瑞生尖沙咀酒店Attitude on granville」,這裡位於香港最繁華的尖沙咀,不管是生活機能還是交通的便利性,整體的住宿體驗與品質CP值可以說是相當的高。尤其是飯店內充滿老派香港元素的風格,更是呈現出一個截然不同的住宿風貌。

瑞生尖沙咀酒店Attitude on granville 尖沙咀飯店 推薦

瑞生尖沙咀酒店Attitude on granville不僅交通方便,而且周邊大夏林立,從白天到晚上基本上根本就不會有「無聊」這個念頭產生出來,離到了香港一定要前往的維多利亞港步行更是只要10分鐘內就可以到達。一下樓就是百貨公司還有美麗華,香港美食的選擇更是多到吃不完,所以這樣的住宿CP值真的非常非常的高。

瑞生尖沙咀酒店Attitude on granville 交通攻略

要前往瑞生尖沙咀酒店可以說是非常的便利,建議各位可以搭乘機場A21巴士,如果照導航顯示裡應要在「金馬倫道」下車,步行3分鐘即可到達。但這邊會建議各位在前兩站的「恆豐中心彌敦道站」就可以先下車了,因為站跟站之間距離都不遠,但因為人潮太多了,加上紅綠燈也多,光是等待的時間是就耗掉一大半,所以不怕走路的話,建議提前2、3站下車,至少會足足省掉接近20分鐘。如果搭港鐵的話,就搭到「尖沙咀站」步行同樣2、3分鐘即可到達。

Attitude on granville 外觀介紹

瑞生尖沙咀酒店Attitude on granville外觀上相較之下比較不明顯,就連招牌也不算大,所以各位走在騎樓上一定要多多注意Attitude on granville的招牌,這棟大樓中每一層樓都是不同的業者,5樓以上才會是Attitude on granville的住宿空間,到的時候先坐電梯到5樓大廳辦理Check in。

瑞生尖沙咀酒店Attitude on granville 大廳

一走進瑞生尖沙咀酒店Attitude on granville中,處處充滿著老香港的風情,從大廳一直到房間都貼滿了懷舊的花磚。整體的大廳空間還算蠻舒適的,還有電腦可以提供給旅人使用。

瑞生尖沙咀酒店Attitude on granville 房型

這次入住的是開放式套房,在空間上將近有8坪的空間,以香港的飯店來說,這樣的空間可以說是相當的寬敞。在住宿上,最講究的就是採光性,好瑞生尖沙咀酒店Attitude on granville的採光性相當的好。在豪華雙人房中,除了有獨立的客廳空間以外,床前也有辦公桌可以使用。如果有買吃的東西回到飯店,就可以在這樣的空間享用一邊看電視。

▲服務也相當的好,房間內都會有礦泉水,續住都會幫各位整理房間,也會額外在補新的水。

▲房間內衛浴空間的設計以黑白磁磚為底色,走進後會發現在角落中也有花磚的元素。在空間內採乾濕分離的設計。

瑞生尖沙咀酒店Attitude on granville 周邊景點

如果是選擇住在瑞生尖沙咀酒店Attitude on granville,可以好好安排一天的時間玩周邊的景點:

The One購物中心:步行1分鐘

九龍公園:步行3分鐘

美麗華商場/地庫的Donki/唐吉訶德:步行5分鐘

維多利亞港:步行10分鐘

星光大道:步行13分鐘

廟街:步行15分鐘

瑞生尖沙咀酒店Attitude on granville

地址:香港尖沙咀加連威老道20號

電話:(+852) 2105-3888

