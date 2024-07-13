精選台東30家永續友善旅宿！山海景任挑　親子民宿＆渡假村全攻略

首圖／ 台東縣政府交觀處－永續觀光產業輔導計畫

文／ReadyGo

台東這片美麗的土地，不僅擁有壯麗的自然風光，還充滿了多元文化的魅力。隨著環保意識的提高，許多旅宿業者也開始注重永續發展，致力於打造友善環境的住宿體驗。台東縣政府精選了30家台東永續友善旅宿！這些台東住宿業者在永續發展與特色服務上表現優異，每一家都致力於環境保護與社會責任，為旅客提供獨特且友善的住宿體驗。

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台東住宿推薦「山線」永續友善旅宿

日暉國際渡假村

日暉國際渡假村曾獲選為全台最美5星渡假飯店，位於花東縱谷中心，離池上火車站、伯朗大道皆只有5分鐘車程。這裡不僅提供豪華舒適的住宿，還積極響應永續理念，榮獲國際特色旅宿認證。渡假村擁有多樣的設施，包括溫泉、冷泉、稻香、森林浴，以及各式親子遊樂設施，讓旅客可以放鬆身心，享受自然之美。此外，日暉國際渡假村還注重使用在地食材，提供精緻美味的餐點。

圖／日暉國際渡假村官網

地址：台東縣池上鄉新興村新興107號

服務專線：089－861－111

訂房專線：089－862－222

宜興園民宿

宜興園民宿專為家族和親友設計，提供包棟服務，並榮獲2016台東慢食評鑑3星店家。這裡的烘焙和中式餐點皆採用當地當季食材製作，以減少碳足跡。民宿的設計溫馨舒適設施，適合家庭和朋友團聚。宜興園民宿還設有庭院和戶外活動空間，適合舉辦小型聚會和活動。入住宜興園，不僅可以享受與親友共度的美好時光，還能體驗台東當地的獨特風情，並為環保盡一份心力。

圖／台東縣政府交觀處－永續觀光產業輔導計畫



地址：台東縣延平鄉桃源村昇平路6之1號

服務專線：089－561－487

池上民宿－莊稼熟了

池上民宿－莊稼熟了，位於池上伯朗大道和天堂路的中心高點，提供獨特的老屋新意住宿體驗。從事室內設計的老闆使民宿擁有木屋建築的風貌，並融合現代設施，在舒適中感受到混搭風格的建築創作功力。這裡的客房不論是樓中樓或樹屋閣樓，每間房間一出門口就都能居高臨下眺望800公頃的黃金稻浪和南橫山景，風景如畫。莊稼熟了還提供具療癒力的園藝輔助治療的課程，讓您深入了解池上在地綠色療癒的魅力。民宿10年前已具環保遠見的不主動提供盥洗用具，並以綠幣促進小農消費，提倡在地飲食、致力環保、這裡是愛好寜和靜謐和深度遊憩的旅客不可錯過的住宿好選擇。

圖／台東縣政府交觀處－永續觀光產業輔導計畫

地址：台東縣池上鄉萬安村1鄰1－2號

服務專線：0936－865－883

茶田關舍民宿貳館

茶田關舍民宿貳館位於花東縱谷的關山小鎮，是一個舒適而友善的住宿選擇，榮獲觀光局認證的好客民宿稱號。全館不提供一次性備品，餐食容器皆為可重複利用，並以在地新鮮食材為主，縮短食物里程。這裡的無菜單早餐拼盤特別受歡迎，每天早晨都能享受到新鮮現做的美味佳肴。茶田關舍致力於提供高品質的住宿體驗，客房設計簡約而溫馨，在自然環境中享受寧靜與舒適。周圍的自然景觀和田園風光更是讓人流連忘返，是放鬆身心、享受慢生活的理想場所。

圖／台東縣政府交觀處－永續觀光產業輔導計畫

地址：台東縣關山鎮平等路99號

訂房專線：0918－216－171

Line ID：@teabnb

雲舍 Cloud Zen

位於台東鹿野鄉間的雲舍Cloud Zen，是一間蔬食靜心民宿，致力於提供寧靜空間與純淨餐食。這裡使用在地友善環境食材與清潔用品，不提供一次性產品，秉持慢食精神，照顧訪客的身心。民宿的環境優美，四周環繞著綠意盎然的自然景觀，讓您遠離城市的喧囂，享受片刻的寧靜。客房設計簡約而溫馨，提供舒適的住宿體驗，放鬆身心，找回內心的平靜，讓身心如雲般輕盈自在。

圖／台東縣政府交觀處－永續觀光產業輔導計畫

地址：台東縣鹿野鄉永安村5鄰鹿寮路33巷106號

電話：0933－191－650



有點田民宿

有點田民宿位於台東縣關山鎮，距離火車站僅10分鐘路程，鄰近自行車道和自然景點。這裡榮獲ISQM國際服務品質、FTH友善運動賽事旅宿、ISFE樂齡親善環境旅宿，響應永續和可持續發展的理念，全館未使用一次性用品，提供在地茶包及浴品。民宿由老闆設計裝潢現代而溫馨，周圍的美麗自然景觀和清新的空氣讓您能夠放鬆身心，享受一段慢活的假期。

圖／台東縣政府交觀處－永續觀光產業輔導計畫



地址：台東縣關山鎮中華北路32號

服務專線：0927－422－033

台東住宿推薦「市區」永續友善旅宿

娜路彎大酒店

娜路彎大酒店是台東縣第一家獲得銀級環保旅館標章認證的酒店。集團深耕永續旅遊，致力於提供有助永續發展的住宿體驗。這裡設有多樣化的設施和服務，包括室內外游泳池、健身房、兒童遊樂區和多功能會議室，適合家庭度假和商務旅行，是東台灣最棒的親子飯店。客房寬敞舒適，設計現代化，並提供免費Wi－Fi和多種娛樂選擇。酒店的餐廳提供豐富的美食選擇，以新鮮的在地食材為主，滿足各類旅客的需求。娜路彎大酒店還積極參與社區活動和環境保護，為旅客提供一個充滿樂趣且環保的假期。

圖／台東縣政府交觀處－永續觀光產業輔導計畫

地址：台東縣台東市連航路66號

訂房專線：089－239－666

台東桂田喜來登酒店

與萬豪集團合作的台東桂田喜來登酒店是東台灣第一家國際級酒店，位於台東市區中心，交通便利。台東市區最具指標性之國際級酒店延續桂田心、在地情的初衷，結合質樸詩意的市區氛圍，為旅客提供一流的住宿體驗。這裡擁有多種房型選擇，設施完善，包括健身中心、游泳池、商務中心和多功能會議室，滿足商務和休閒旅客的需求。酒店餐廳提供豐富的美食選擇，使用當地新鮮食材製作，讓您品味台東的美味。台東桂田喜來登酒店秉持永續發展的理念，推動環保措施，致力於成為一個綠色旅遊的標杆。

圖／台東縣政府交觀處－永續觀光產業輔導計畫

地址：台東縣台東市正氣路316號

訂房專線：周一至周六089－322－438、總機089－328－858

中華典藏商旅

中華典藏商旅位於台東市最繁華的商業區，周圍環繞著10大在地美食和熱門景點，為旅客提供便捷的住宿選擇。酒店設計現代溫馨，提供舒適的客房和高品質的服務，確保您能享受愉快的住宿體驗。此外，中華典藏商旅還提供免費自行車租借服務，住客可以騎乘飯店提供的自行車悠遊繞行鄰近區域。舒適、愉悅、潔淨、溫馨，中華典藏商旅是您最佳的住宿選擇。

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地址：台東縣台東市中華路一段420號

服務專線：089－322－369

凱旋星光酒店

凱旋星光酒店榮獲特色旅宿認證，位於台東市最臨海的區域，距離森林海濱公園和黑森林琵琶湖僅需幾分鐘車程。酒店坐落於台東市區主要幹道上，交通便利，讓旅客輕鬆探索周邊美景。全館採用大型落地窗、LED燈飾和智能空調系統，並不使用一次性備品，為您提供舒適且環保的住宿體驗。每間房間都擁有大面落地窗，讓您日看日出，夜觀市區夜景，從不同角度欣賞台東之美。跟著天光閃爍，從星開始，尋找光的旅程。

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地址：台東縣台東市臨海路一段38號

服務專線：089－329－588

伊塔原旅 臺東縣原住民文化會館

伊塔原旅位於台東森林公園旁，榮獲ISQM國際服務品質、FTH友善鐵人旅宿、KLS親善Long Stay旅宿等多項國際認證。這裡不僅提供舒適的住宿環境，還展示台灣東部原住民族的美學文化，兩人房最低1600元起，讓旅人在休憩之餘，能深入了解當地的獨特文化魅力。旅館內部設計融合了原住民藝術元素，並且提供部落特色料理及在地伴手禮，藉由伊塔的空間、餐飲的分享及旅遊生活推廣，讓大家看見原民生活的美學文化。

圖／台東縣政府交觀處-永續觀光產業輔導計畫

地址：台東縣台東市中山路10號

服務專線：089－340－605

禾風新棧度假飯店

台東首選親子飯店「禾風新棧度假飯店」坐落於台東火車站前，獲得國際特色旅宿三項認證。一房一景，坐擁山海美色，設有無邊際泳池、親子禾童樂園攀爬探索以及全台唯一的氣墊賽車，讓家庭旅客享受多元的休閒活動。飯店的餐廳提供健康美味的在地食材餐點，讓您和家人在舒適的環境中，享受台東的美味佳餚。除此之外，酒店還安排了親子互動活動，讓孩子們能在專業人員的帶領下，探索自然，學習環保知識。

圖／台東縣政府交觀處－永續觀光產業輔導計畫

地址：台東縣台東市新興路29號

服務專線：089－229－968

丰綺會館

丰綺會館位於台東市區，鄰近觀光景點與夜市小吃，榮獲ISQM國際服務品質認證。這裡提供物超所值的住宿選擇，是經濟實惠的理想選擇。館內裝潢簡約現代，雙人房最低1500元起，附贈早餐，並提供免費腳踏車使用，亦有電動機車租用服務，讓您在旅途中享受舒適便捷的住宿體驗。丰綺會館還提供在地旅遊資訊，推薦旅客參觀台東的熱門景點和美食，讓您深入體驗台東的獨特魅力。

圖／台東縣政府交觀處－永續觀光產業輔導計畫

地址：台東縣台東市和平街146號

服務專線：089－342－288

緣羊軒民宿

緣羊軒民宿位於台東市區，鄰近多個觀光景點，車程僅10分鐘。該民宿獲得好客民宿、環保標章及ISQM國際特色旅宿認證，並響應環保理念，不使用一次性用品，提供在地迎賓果茶，支持永續行動。每間房間均設計溫馨舒適，並提供包棟服務，是家庭或團體出遊的理想選擇。民宿內設有庭院花園，旅客可以在這裡享受悠閒的時光，品味在地特色小吃，感受台東的慢活生活。

圖／台東縣政府交觀處－永續觀光產業輔導計畫

地址：台東縣台東市南一街96號

電話：0930－133－763

陽光滿屋民宿

陽光滿屋民宿距離台東森林公園和海濱公園僅步行5分鐘，館內不提供一次性用品，免費提供本地茶農製作的紅烏龍與清香烏龍茶包，為環保愛好者提供舒適選擇。每間客房均設計簡約，雙人房最低1280元起，讓您在享受台東美景的同時，體驗舒適的住宿環境。民宿周圍環境清幽，適合早晨散步或傍晚漫步，是放鬆心情的絕佳選擇。

圖／台東縣政府交觀處－永續觀光產業輔導計畫



地址：台東縣台東市馬亨亨大道61號

服務專線：0931－177－246

自由之丘民宿

自由之丘民宿位於台東市區，鄰近鐵花村和正氣路觀光夜市等景點。榮獲觀光局好客民宿獎章，並多次榮獲國際特色旅宿認證，響應永續理念，不提供一次性備品，適合家庭與寵物友善旅客。客房設計融合了日式簡約風格，提供舒適的住宿體驗，並設有親子遊樂區和寵物友善設施，讓全家大小及毛小孩都能享受愉快的住宿體驗。

圖／台東縣政府交觀處－永續觀光產業輔導計畫

地址：台東縣台東市文山路38巷11號

訂房專線：0988－133－203

歐拉民宿

歐拉親子民宿距離火車站僅5分鐘步行，交通非常方便，雙人含早餐1800元起。民宿內設有孩童遊戲區與親子手作課程，是親子旅遊的最佳選擇。房間內配有現代化設施，並提供健康美味的早餐，讓您和孩子在悠閒的氛圍中，享受愉快的家庭時光。歐拉民宿還安排了多種親子活動，如手工製作、自然探索等，讓孩子們在寓教於樂中，增進親子關係。

圖／台東縣政府交觀處－永續觀光產業輔導計畫

地址：台東縣台東市新站路98巷35號

服務專線：0919－320－722

拉芬朵兒民宿

拉芬朵兒民宿位於台東火車站附近，鄰近市區觀光景點，是台東最熱門推薦包棟民宿。獲得好客民宿獎章、銅級環保標章、ISQM國際服務品質認證、MFS健康照護友善職場（旅宿）認證及FTH友善鐵人旅宿認證。這裡提供舒適的包棟住宿，是多人旅遊的理想選擇。每間客房均設計現代，配備齊全的設施，讓您和您的團隊在台東度過一個愉快的假期。民宿還設有共用廚房和客廳，方便團體旅客聚會和交流。

圖／台東縣政府交觀處－永續觀光產業輔導計畫

地址：台東縣台東市興安路一段200巷21弄23號

服務專線：0905－656－929

民宿庫民宿

民宿庫民宿位於台東火車站附近，提供各種主題房間，其中部分房型設有溜滑梯，是台東第一間擁有溜滑梯民宿。早餐搭配在地原住民美食和手作早餐，不提供一次性備品，適合家庭旅遊。每間房間均設計有趣，讓孩子在房間內就能玩得不亦樂乎，是家長們夢寐以求的住宿選擇。房間內也設有兒童遊戲區和親子互動活動，讓孩子們在安全的環境中盡情玩耍。

圖／台東縣政府交觀處－永續觀光產業輔導計畫

地址：台東縣台東市志航路一段412巷27弄20號

訂房專線：0905－131－151

台東快樂海民宿

台東快樂海民宿秉持希望將愛與關懷延續到社會不同角落的理念，長期進行公益活動，並與在地小農合作推廣食材，響應永續理念，讓旅客感受到濃濃的社會責任感。每間客房布置得非常溫馨，讓你就像回到自己家一樣舒適放鬆。提供健康美味的在地早餐，讓你在台東享受一個充滿愛與關懷的假期，歡迎大家來探索台東的美。

圖／台東縣政府交觀處－永續觀光產業輔導計畫

地址：台東縣台東市正氣路316號

訂房專線：周一至周六089－322－438、總機089－328－858

好舒適民宿

「好舒適民宿」就像是在台東擁有一個家，空間寬敞、乾淨明亮，全新的家電和床，住起來的感想很簡單，就是「好舒適」！旅宿附近早餐店、餐廳林立，琵琶湖也近在咫尺，生活機能方便，鄰近觀光夜市、鐵道藝術村，民宿主人親切提供在地美食及遊程建議，響應永續理念，民宿除了榮獲觀光局認證的「好客民宿」稱號，亦為遠端智能節電示範民宿，並榮獲HFS健康照護友善，以及ISQM國際服務品質和FTH友善鐵人共3項認證。且提供廚房，可在當地市場採買在地食材，享受自炊的樂趣，在寬敞的餐桌上圍聚分享美食，增添更多旅遊的回憶。

圖／台東縣政府交觀處－永續觀光產業輔導計畫

地址：台東縣台東市杭州街220巷30號

服務專線：0917－574－707、0976－061－488

木木宿宿

木木宿宿位於台東市中心外圍，擁有安靜街巷和療癒的田園美景。使用智能節電APP，提供在地茶包與零食，至市中心鬧區只需6分鐘車程，讓旅客享受舒適與環保的住宿體驗。老闆本身是設計師，房間設計精美舒適，是尋求寧靜和美學的理想選擇，不接待未成年人旅客。民宿周圍環境優美，適合散步和冥想，是放鬆身心的絕佳場所。

圖／台東縣政府交觀處－永續觀光產業輔導計畫

地址：台東縣台東市中華路二段618巷129號

服務專線：0905－360－456

台東住宿推薦「南迴」永續友善旅宿

知本金聯世紀酒店

知本金聯世紀酒店面對知本斜張景觀橋，鄰近知本國家森林遊樂區、天山農場，提供付費接駁服務。酒店餐廳使用在地食材，響應永續結合在地化特色理念。每間房間均設計現代，提供舒適的住宿環境及有趣的設施體驗，是享受台東自然之美的理想選擇。酒店所有客房，備有天然溫泉，讓旅客在旅遊充實的一天後，能夠放鬆身心，享受天然的溫泉療癒。

圖／台東縣政府交觀處－永續觀光產業輔導計畫

地址：台東縣卑南鄉龍泉路30號

服務專線：089－515－688

太麻里曙光渡假酒店

太麻里曙光渡假酒店位於太麻里金針山下，設計簡單樸實，南迴秘境，兩人房2500元起，每房均享半山半海美景。酒店響應永續理念，未使用一次性用品，讓旅客享受自然之美。每間客房均配有現代化設施，提供舒適的住宿環境，讓您在享受台東美景的同時，體驗自然與環保的魅力。酒店周邊環境清幽，是享受靜謐時光的理想選擇。

圖／台東縣政府交觀處－永續觀光產業輔導計畫

地址：台東縣太麻里鄉太峰路147號

服務專線：089－782－489

麻茶屋民宿 machawu B＆B

麻茶屋民宿背山面海，每天迎接太麻里的第一道曙光，是觀賞日出的絕佳位置，2人同行1500元起，附贈特色早餐。該民宿榮獲好客民宿評選，致力於推廣部落文化和在地食材，並販售當地農特產品及手工藝品，積極響應永續觀光理念。入住麻茶屋，不僅能享受舒適的住宿，還能深入了解當地文化，品味由在地食材製作的美味早餐。

圖／台東縣政府交觀處－永續觀光產業輔導計畫

地址：台東縣金峰鄉64號

服務專線：089－782－419

夫魯克民宿

夫魯克民宿以農活體驗、產地餐桌和分享排灣魯凱文化為核心理念。旅客可以通過住宿、料理和農活體驗來認識部落文化，這裡不僅是一個住宿的地方，更是一個傳承Vuvu智慧技藝的平台。民宿以實踐永續環境和文化精神為使命，讓每位旅客都能感受到台東的獨特魅力和文化深度，從土地到餐桌，以料理實踐永續。

圖／台東縣政府交觀處－永續觀光產業輔導計畫

地址：台東縣金峰鄉3鄰127號

電話：0930－241－125

台東住宿推薦「海線」永續友善旅宿

夏卡爾民宿 SHIACARE B＆B

綠島夏卡爾民宿坐落於依山傍海的溫泉村，鄰近著名的朝日溫泉、大白沙與小長城等絕美景點。擁有百坪庭園及公用的中島廚房設施提供住客們使用，也貼心提供客制化完善的遊程及活動安排，包括浮潛、潛水和自然生態導覽，讓您全方位體驗綠島之美。

圖／台東縣政府交觀處－永續觀光產業輔導計畫

地址：台東縣綠島鄉公館村溫泉48號

服務專線：089－672－800

南八里民宿

南八里民宿以自然生活為核心，提供舒適的住宿和貼心的服務。這裡的特色活動包括星空導覽和瑜伽舒壓，讓旅客能夠徹底放鬆身心，融入當地的自然環境。遠離都市的喧囂，自然生活，心靈放鬆的世外桃源！在這裡享受一段寧靜愜意的時光，並留下美好的回憶。

圖／台東縣政府交觀處－永續觀光產業輔導計畫

地址：台東縣東河鄉興昌村南八里11－5號

訂房專線：0913－560－553

竹湖山居自然生態休閒農場

竹湖山居自然生態休閒農場位於長濱海岸山脈，全區自2006年起通過慈心有機驗證。這裡提供3間房間，並擁有30公頃的生態園區，讓旅客能夠盡情探索自然之美。園區內設有全台最長的樹冠層滑索，讓冒險愛好者體驗到與眾不同的刺激感受，同時也感受大自然的壯麗與神秘。

圖／台東縣政府交觀處－永續觀光產業輔導計畫

地址：台東縣長濱鄉竹湖村1鄰41號

服務專線：089－832－383、0937－975－692

奧麗雅安莊園民宿

奧麗雅安莊園民宿坐落於台東東海岸，擁抱壯麗的山海景致，3天2夜兩人房8880元起。莊園內種植有機茶樹、香草及蔬果，並將這些原材料製成香氛及餐點，以產地到餐桌的概念，為旅人帶來全方位的感官體驗。這裡不僅是一個舒適的居所，更是一個實踐永續理念的場所，讓每位旅客都能在此享受到大自然的恩賜與美好。

圖／台東縣政府交觀處－永續觀光產業輔導計畫

地址：台東縣成功鎮小馬路134－18號

服務專線：0905－878－885

台東景點｜吃關山便當，到親水公園踏青，放慢腳步探索關山

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