香港旅遊「注意事項」攻略！怎麼買車票更便宜＆交通懶人包一次懂

一位不受拘束嚮往自由的男孩 喜歡美食、喜歡旅遊 更喜歡把眼前的最美的人事物 撰寫成有溫度的故事

撰文攝影／黑皮的旅遊筆記、整理／實習記者張宜樺

這是我第一次來到香港旅行，找了許多香港美食跟一定要去的香港景點，再來就是搞定了香港交通的方式，而這一篇幫各位整理了來到香港「一定要注意」的事項。裡頭包含了怎麼買車票比較便宜，還有香港簽證問題，與香港電壓與插座，這裡整理一篇香港旅遊攻略讓各位簡單秒懂。

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香港需要簽證嗎？

自從2019年開始，台灣人如果要到香港旅行，港簽只需要在線上「台灣居民預辦入境登記」申請即可，非常的簡單，申請完只需要將電子擋印出來帶在身上，抵達香港後出示證明就可以入境了。到網站後點選「台灣居民辦入境登記」，然後就依序填資料。切記！最後一定要將電子擋印出來。

香港交通

在香港旅行真的超級方便，在香港總共有五大交通，不管哪一個都方便，重點是也不貴。所以在前往香港之前請購買一張八達通卡，所謂「一卡在手、到哪都有」。

KLOOK購買八達通卡，香港機場哪裡領？

我原本不覺得這個應該要介紹，但因為我自己到了現場真的找了非常久，詢問了當地的機場人員才找到，所以才覺得應該單獨拿出來講一下。因為以往出國，都會有一個專屬的KLOOK專櫃，或是有明顯的Klook告示牌。但如果有買八達通卡在香港機場領取的話，一出境，在機場大廳，請尋找藍色的A13牌子，寫OBS的英文字母就是了。

抵達香港該坐什麼比較好？

通常抵達香港大部分的遊客會選擇兩種搭乘方式，第一個為機場快綫，第二個則是巴士。機場快綫：如果到香港旅遊是住在市區的話，大部分都是直接坐機場快綫，但真的有比較快嗎？因為需要算走到機場快綫還要再換乘地鐵，來來回回時間加一加其實跟坐巴士的A車差沒有太多的時間，但價格卻是高非常多。

巴士也是另一選擇

而另一種則是搭乘巴士前往各站，而在巴士中又分為Ａ車及E車，若要搭乘巴士的話，建議選擇A車，價格僅僅高一些而已，但至少會快20分鐘以上。雖然巴士用八達通卡是最方便的，但這裡要跟各位小資族講一個很優惠的交通方式。



如果想要買比八達通更便宜的票

機場接近出門的地方，會看到這個大看板，麻煩請往左後方邊走不到15步會看到販售車票的窗口。然後會看到A車的售票口，直接跟他們買要前往的車次，因為一次都要購買來回票，所以比起來相對划算很多，原本以為省沒有多少，但來到這邊買來回票，足足省了快十塊的港幣。

香港住宿推薦

若要來香港旅行的話，這裡的住宿價格真的太高了，所以如果沒有要深度旅遊的話，真心建議待個三天兩夜就好，除非想要順遊澳門，那就在建議多留兩天在澳門，不然在香港如果住超過三天的話，光是住宿費用都可以在前往韓國日本，或是海島國家旅行了。

這次自己一個人前往香港旅行五天四夜，前兩天是入住Attitude on Granville，後兩天則是入住山林捨，兩間都是位於尖沙咀，這裡是香港最熱鬧的地方，這邊的價格的單價也會稍微高一些，如果想要機能性好又相對便宜一點，可以選擇佐敦的住宿。如果要詢問澳門有沒有推薦的住宿，那我真的要大推特推澳門銀河酒店。

香港電壓是多少？香港轉接頭是哪一種？

到了每一個國家，首相要注意的絕對就是電壓。如果有來到香港的話，這裡所使用的單向電壓為120／220伏特，三相電壓為220伏特。供電網路頻率為50赫茲。

而這裡的插頭跟台灣不同，採用英式插座，為三腳扁型插座，即火線、零線（中性線）、地線合並。如果想要給手機、筆記本電腦、相機等電器充電，就需要自備一個轉換插頭。但如果真的忘記帶了，其實香港大部分的飯店都會有提供，可以到櫃檯借。

香港怎麼換錢比較便宜

每一次說到換錢，就是另外一門學問，在出發之前很多人都會一直上網查哪間銀行的匯率比較好，就去哪間換。但各位都忽略了，如果沒有要換很大量的錢，兩萬以內的，其實換下來真的沒有落差多少，所以真的不用浪費時間在找匯率。

最划算就是刷卡，刷卡可以直接換算當地的匯率，而且又有點數回饋，所以出國只要能刷卡就刷卡，如果真的要換錢，台灣銀行絕對有在匯率最好的前三名。如果要去香港換錢的話，幫各位找到這四間，是這幾年中匯率最好的銀行，分別是：香港找換 （尖沙咀）、極博 （上環）、銀豐 （荔枝角）、華強 （長沙灣）。

香港生活習慣

一定要帶衛生紙在身上、店家不要待太久、走路要快，別擋在路中間、無時無刻都會被冷氣機排出的水滴到、處處是驚嚇。

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