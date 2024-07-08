老爺酒店線上旅展！住宿券2688起　住礁溪送早晚餐吃到飽

▲礁溪老爺酒店改裝重新開幕。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／綜合報導

2024台北國際夏季旅展將從7月12日登場，老爺酒店集團宣布，將同步於12日中午12點起推出線上旅展，包括全面升級的礁溪老爺限量600張「1萬7300元悠然假期三天兩夜」，雙人入住再加贈一次自助晚餐；台南老爺行旅推出5張一套住宿券，平均每晚2688元起，還有老饕必買的2080元聯合餐飲券，可適用集團旗下12家餐廳。

▲礁溪老爺酒店改裝後重新開幕。（圖／記者蔡玟君攝）



此次住宿券一定要搶的，就是全新改裝升級的礁溪老爺酒店，限量600套的「悠然假期三天兩夜住宿券」，雙人入住含早餐，每套1萬7300元起，加贈雲天自助晚餐2客一次，為回饋消費者，暑假小旺日每日限20間房不加價，等同再省2000元。

▲台南老爺行旅。（圖／台南老爺行旅提供）

其他飯店住宿券方面，還包括：

1.台南老爺行旅：五張一套的「行旅客房住宿套券1萬3440元」，平均雙人每晚只要2688元起，8月底前再享旺日不加價。

2.台東知本老爺酒店：四人玩台東住宿券9900元，再送館內消費抵用金2000元。

3.新竹老爺酒店：風城迎夏住宿券3099元，持2張券即可入住四人豪華家庭客房，再加贈手作米粉課程兌換券體驗DIY樂趣。

4.北投老爺酒店：住宿券5999元，再加贈雙人仲夏下午茶。

5.台中大毅老爺行旅：FUN肆遊台中住宿券3099元，雙人入住加價900元還可升等風格套房。



同時，老爺酒店集團首次推出「2080元聯合餐飲券」，可任選旗下12家餐廳使用，買10張送1張、買20送2張，以此類推。持券任選台北老爺Le Café咖啡廳自助式午餐或晚餐2客、中山日本料理廳午間套餐2客或晚間套餐1客、明宮粵菜廳午間套餐2客或晚間套餐1客、台中大毅老爺行旅ZEBRA餐廳午間或晚間義式雙人套餐等。

▲礁溪晶泉丰旅推出線上旅展。（圖／業者提供，下同）

晶華國際酒店集團旗下礁溪晶泉丰旅搶搭暑假出遊商機，即日起至7月15日於官網推出線上旅展優惠，住宿券每張6600元可入住雅緻客房，並含早晚餐吃到飽，或是一家四口入住家庭套房含早餐，持券於官網訂房加購高鐵車票享全台最低7折起優惠。

▲礁溪晶泉丰旅推出住宿券「一個價格、兩種選擇」。

此次業者推出6600元住宿券，主打一個價格、兩種選擇，旅客可選擇「雅緻雙人客房一泊二食」，包括館內三燔礁溪日式鍋物料理餐廳享用溫泉蕃茄壽喜燒放題作為晚餐，以及隔日早餐吃到飽。

▲頂樓無邊際溫泉泳池夜晚還有星空電影院。

或也可選擇「家庭套房一泊一食」專案者，可以四位同行、入住兩中床的寬敞套房，並於翌日享用與米其林綠星餐廳—小小樹食聯名的輕日式自助早餐，套房內另備有專屬半露天景觀湯池，不出房門即可獨享碳酸氫鈉美人湯泉的極致體驗，頂樓露天溫泉泳池白天可以遠眺龜山島美景，夜間則可在滿天星斗下觀賞星空電影院。