台東絕美燈祭來了！5展區快看　巨型太空人、整片行星燈海超夢幻

▲台東「2024鐵花燈之祭」第二季作品以「璀璨星際」為主題，打造5大展區，自即日起至9月30日登場。（圖／記者周姈姈攝）



記者周姈姈／台東報導

夏天的台東超熱鬧，除了有「2024臺灣國際熱氣球嘉年華」正在鹿野高台盛大展出中之外，台東市區則有超夢幻「2024鐵花燈之祭」，以「璀璨星際」為主題打造5大展區，像是有6公尺高巨大月球、巨型太空人與行星燈海等，絕對會讓你拍到停不下來。

台東「2024鐵花燈之祭」第二季作品以「璀璨星際」為主題，共打造5大展區，自即日起至9月30日於鐵花新聚落（閃閃PARK燈區+鐵花步道）展出，活動期間每晚18:30至22:30點燈。

▲▼主燈為「月之魅影」，是一顆6公尺高的月球，推薦可以拍一張美美的剪影照。（圖／記者周姈姈攝）



「2024鐵花燈之祭-璀璨星際」的主燈為「月之魅影」，是一顆6公尺高的巨大月球，民眾不必舉頭望明月，在這裡能跟月球近距離合影，而「太空忘憂」展區有超萌巨大太空人，在一片星海中以放空姿態遙望月球，彷彿帶領民眾在浩瀚的星空中展開太空之旅。

▲「太空忘憂」展區有巨型太空人，坐在星海上眺望月球，拍起來超可愛。（圖／記者周姈姈攝）



「行星圓舞曲」復刻八大行星以太陽為中心環繞，伴著夜空，營造宛如圍繞在太陽系漫步的氛圍；隨著光線與空間的變化的「流星隧道」也彷彿時空之門緩緩流動，如果是星座迷的朋友千萬別錯過「12星座長廊」，漫步在12星座的投影廊道，找尋屬於自己的星座。

▲▼「行星圓舞曲」以八大行星環繞太陽為概念設計，整片行星燈海超夢幻。（圖／記者周姈姈攝）



▲樹木、草皮也披上燈海，整片閃閃動人。（圖／記者周姈姈攝）

▲此為「流星隧道」展區，漫步其中，流星會從身邊劃過。（圖／台東縣政府提供）



▲民眾可在「12星座長廊」找尋自己的星座。（圖／台東縣政府提供）

另外，夏季最盛大「2024臺灣國際熱氣球嘉年華」也正於台東鹿野高台登場，活動時間自即日起至8月19日為止，詳細報導可看《直擊／台東熱氣球嘉年華超美！大耳狗、KITTY現身夜空 還有煙火》，推薦民眾現在就趕快安排假期來台東玩，早上可以在鹿野高台欣賞熱氣球升空的療癒模樣，晚上則來到鐵花新聚落沉浸在奇幻的太空世界。

▲「2024臺灣國際熱氣球嘉年華」自即日起至8月19日在鹿野高台夢幻展出。（圖／記者周姈姈攝）

▲「2024臺灣國際熱氣球嘉年華」活動期間還有機會看見超美的熱氣球光雕音樂秀。（圖／記者周姈姈攝）