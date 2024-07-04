背山面湖！台北超紓壓親子寵物友善餐廳　兒童遊憩場溜孩也方便

一個記錄美食、旅遊與生活的雙魚男， 喜歡在平凡的日子裡去寫下生命中的點點滴滴。 總是嚮往著許多人們豐富精彩的故事， 所以也很認真地在網誌裡留下自己的生活點滴， 讓生命裡曾經歷和摸索過的足跡，不止存在於腦..

撰文攝影／WISELY'S 拍拍照寫寫字、整理／實習記者邵筱鈞

2訪的象園咖啡Elephant Garden本身位於台北內湖碧湖公園旁，在地經營15年擁有極佳的人氣口碑，而且本身也是樂齡親子友善餐廳，提供的環境設施相當完善且態度親切。並且提供的菜色內容相當多元，可依喜好單點或是套餐，而且相鄰捷運文德站及附停車位，是許多大人小孩們來此用餐聚會的首選。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

象園咖啡 位置交通

店家本身位於內湖路二段路上，從捷運文德站2號出口步行大約15至20分鐘左右，門口有很顯眼的招牌及彩象，環境走莊園風設計，生意很好建議預約為佳。若是駕車來此用餐的話可以停放在附設的停車場，本身有提供消費滿500元兩小時的免費停放服務，除了室內座外，也有帳蓬式半戶外座，在此可以遠眺湖光山色美景。

象園咖啡 樂齡親子友善餐廳

內部環境乾淨明亮，整體採光相當棒，因為背山面湖的屬性所以給人有種歐的休閒，而且空間設計走木質氛圍很有文青風，服務人員動作迅速且親切有禮。

▲店家一隅有個很漂亮的彩繪牆展示架，在架上有擺放許多跟大象有關的擺飾。

▲每個大象樣式各有不同，這個創立的緣起，其實跟山壁象圖和宗教信仰有關。

▲洗手間部份也做的很到位，除了考量不同年齡層使用便利性之外，還有增設親子友善私密空間。

▲後方還有個兒童遊憩場，可以在這裡盡情使用免費的器材。

象園咖啡 完整菜單

雖然以象園為名的主題咖啡廳，但店家說原本並不是以親子為主打，但從早期提供的品項與設施都很受到父母的歡迎，所以也做了不同的微調和轉變，不過，現在因長輩來客變多，所以整體的菜單內容也做了調整，除了增加更多套餐內容之外，也保留了原本受歡迎的項目，並且更注重攝取營養均衡性。

備註：用餐限2小時單人低消250元加一成，每人需點一個品項且禁帶外食。

象園咖啡 西式套餐

首次初訪是單人前來，趁著端午連假的好天氣出門走走，選擇主菜為熟成牛小排的元力西式套餐595元佐單點冰拿鐵130元、紅莓乳酪麵包65元享用。主菜選擇美國CHOICE等級熟成烤牛小排，個人覺得3至5分熟是最嫩滑好吃，本身以黑椒鹽搭烤蒜片調味，並有青醬彎管麵、水煮菠菜和起司嫩蛋做搭配做品嚐。

▲拿鐵味道很香濃好喝跟西式餐點很搭。

▲麵包略越嚼越香且裡頭的乳酪也很可口，難怪有不少人前來用餐時，一定會指名要選擇這個帶香氣的單點麵包吃。

▲綜合蔬菜沙拉、優格盅、綜合穀物、綜合水果與南瓜馬鈴薯泥做配菜，很豐富且極具營養價值。

象園咖啡 日式套餐

帶父母前來的2訪則選擇日式套餐為主，內容有輕井澤日式套餐與紅楓日式套餐兩個品項，每份套餐附6項配菜不能更換，且同樣是依主食選擇不同則價格不同。另外，加價69元則有8種不同的咖啡茶飲與果汁汽水可續杯享用，但僅提供單人不能共飲，而且冷熱飲無法對調，對吃早午餐的人來說很合適。

加點飲品

當天加點了杯焦糖瑪其朵140元和杉山溪高山茶240元喝，前者讓愛吃甜食的長輩與鬆餅做搭配，隨附紅豆大福可回沖茶葉的熱茶，這份高山茶的茶湯很醇帶奶香，而且尾韻清香十足，茶水沖好大約等個3分鐘左右最好喝，前後大約品嚐了4次回沖都很不錯。

套餐更換主菜

兩個套餐品項皆可自選不同的主菜，當中可換白飯的日式炊飯、哈佛南瓜蔬菜湯與茶碗蒸是相同的配置供應。主菜有6種不同品項可選擇，內容分別為烤銀鮭魚菲力515元、蒸烤龍膽石斑590元、日式醬燒雞腿470元、鹽滷烤雞胸肉450元、韓式牛燒肉片＋泡菜430元，以及熟成烤小排590元，並且同樣可以加價69元選可續杯飲品。

輕井澤日式套餐 配菜

輕井澤日式套餐提供的配菜另3項為季節時蔬、柚香蘿蔔與蔬菜煲，當天上桌的內容除了柚香蘿蔔外，另兩項是胡麻山葵與清蒸紅杞絲瓜豆腐會不定調整。整體感覺偏夏風清爽系，適合搭配清淡飲食而且著重於高纖食材的饕客享用。

紅楓日式套餐 配菜

紅楓日式套餐提供的配菜另3項為XO醬炒山菜、燉白菜與醬燒南瓜，當天上桌的內容則依名單裡的菜色推出，口味上相對較多葉菜類的部份，口味比較平均，對於喜歡著重料理調味的饕客，跟這回點的日式醬燒雞腿就很合拍。

炊飯

日式套餐的炊飯裡頭以綜合菇、銀杏和柴魚搭配豬高湯做炊煮，並且還有花蓮紅藜麥、台東芋香米、紫米和新社香菇乾，所以嚐起來口感香氣一流都是相當好的食材，在品嚐時就可以感受到店家的用心與誠意。

蔬菜湯＆茶碗蒸

隨附的哈佛南瓜蔬菜湯與茶碗蒸也是滿滿好料，前者內含了南瓜、板豆腐、番茄碎、馬鈴薯、洋蔥與高麗菜在裡頭，後者則是有雞蛋、蕈菇、毛豆仁與海鮮等，讓內容不單只是豐富而且元素搭配很適合，看似簡單但卻是相當地實在。

象園咖啡 美食推薦

蒸烤龍膽石斑

主菜人氣第一名是這道蒸烤龍膽石斑，本身單點價300元且份量十足！調味上同樣以清淡為走向，以豆鼓和清醬油做調味，再搭配青蔥絲做點綴；品嚐起來口感略帶彈性很細緻，而且微微的膠質感很迷人，是多數年長來客的最愛首選。

日式醬燒雞腿

主菜人氣第2名的是日式醬燒雞腿，本身單點價195元是嚴選台灣在地食材，去骨雞腿肉預做醃漬處理，再以偏甜帶鹹味的照燒醬汁做調味，令味道呈現皮香肉嫩的好滋味，並且油脂本身也很豐富，混融到醬汁裡相當地下飯。

其他推薦

主菜

另兩道是單點的韓式牛燒肉片＋泡菜170元，以及鹽滷烤雞胸肉180元，都是屬於平價特色主菜；前者以肥瘦兼具的五花肉以韓式甜辣醬做料理，後者則是未做舒肥以鹽滷製作保留口感，對於注重高纖蛋白質飲食的朋友來說再適合不過。

點心

3式組合

象式小品饗宴中最多人點的3式組合258，含雞米花、薯條與洋蔥圈三種不同炸物以供品嚐，其酥炸的口感很涮嘴，父母也都很愛吃適合各年齡層，搭配濃郁香甜的青醬塔塔醬做品嚐，會讓人有一口接一口吃不停的衝動。

可愛象形鬆餅

外酥內紮實的可愛象形鬆餅裡，還有麻糬讓驚喜也增加風味，再搭配沽溜的焦糖布丁、細滑鮮奶油與OREO碎鋪底，上頭還有蝴蝶、象形巧克力和巧克力棒做點綴，看起來超可愛也難怪成為來此必選的經典選項很適合拍照打卡。

▲最後結尾甜品選擇的是人氣招牌小象樂園290元，不單是吸睛而且也很好吃。

用餐心得

整體環境風光明媚而且天氣好時拍起照來很漂亮，走完一圈不用一個小時，而且裡頭還有兒童公園、多個洗手間與休憩涼亭座椅，並且還能走登山步道佇望遠景。對於來到象園咖啡Elephant Garden的我們來說，除了可以品嚐享用營養可口的健康美食之外，還有美不勝收的碧山綠水可欣賞，真的是相當地舒心。

象園咖啡 Elephant Garden（EG Cafe）



地址：台北市內湖區內湖路二段192號

電話：02－2792－6080

時間：11：00－21：00

＊部落客《WISELY'S 拍拍照寫寫字》現有經營：粉絲團、部落格

【你可能也想看】

►百年皇宮裡喝咖啡！開箱泰國首間咖啡館 龍眼燉豬肉湯饕客極推薦

►河口湖5間絕美富士山景飯店！房內看逆富士全景 還有私人風呂

►安布拉斯城堡巡禮！近看中古騎士精美盔甲 一窺奧地利王室風采