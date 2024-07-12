運將認證百元牛肉麵！捷運象山站旁老饕才知　湯喝不過癮能再續

一個記錄美食、旅遊與生活的雙魚男， 喜歡在平凡的日子裡去寫下生命中的點點滴滴。 總是嚮往著許多人們豐富精彩的故事， 所以也很認真地在網誌裡留下自己的生活點滴， 讓生命裡曾經歷和摸索過的足跡，不止存在於腦..

撰文攝影／WISELY'S 拍拍照寫寫字、整理／實習記者黃亭詠

位於莊敬路上的建忠牛肉麵，是我從80元吃到現在的高CP值100元牛肉麵店，本身鄰近信義國中和象山公園，距離台北101大樓和捷運象山站不會太遠，是在地人和計程車運將常光顧的老字號小吃，我的感覺比較像鐵皮屋時代的林東芳牛肉麵。

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▲店面位置本身鄰近信義國中和象山公園。

店面內用環境

▲別看店面不大，裡頭的座位其實真不少，環境簡單但還算滿乾淨的。

▲店家菜單。

▲價格部份已經有些調漲，如果單吃麵的話平均大約是百元上下，加點小菜就會比較貴些。

▲自家的花椒油還滿多人喜歡的，我個人也覺得還不錯，搭配小菜很不錯。

實際品嚐心得

小菜點了台式泡菜、花生、豆干、滷蛋、花干、豆皮與豬頭皮來吃，整體而言我覺得入味程度是還好，不過配自家的麵食還滿搭的，在早期還有滷牛腸選項，個人偏愛他們的豆干與花生、豬耳朵也頗厚。

▲點了小碗的牛肉麵100元，另外再加牛雜30元，麵條選擇粗麵來品嚐。

▲湯頭本身採台式豆瓣醬燒口味，是濃湯與清湯混合，然後再放麵與肉在裡頭，溫度夠燙口可喝完了再續添。

▲麵條份量給的很多，所以要吃飽絕對沒有問題，選擇粗麵是因為它比較扎實點，不過相對其它家還是煮的較軟糊。

給的牛肉有瘦有筋多部位，一碗大約是5塊左右很划算，口感部份多為偏硬了點的感覺，但是少部份帶油花的部位還是不錯的；牛雜部份是首次加點，我覺得內容還好，口感偏向軟Q一點。

建忠牛肉麵

地址：台北市信義區莊敬路423巷8弄2號

電話：（09）3203－8289

時間：11：30－14：30，17：00－21：30（周一休）

Wisely

一個記錄美食、旅遊與生活的雙魚男，喜歡在平凡的日子裡去寫下生命中的點點滴滴。總是嚮往著許多人們豐富精彩的故事，所以也很認真地在網誌裡留下自己的生活點滴，讓生命裡曾經歷和摸索過的足跡，不止存在於腦海裡。

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