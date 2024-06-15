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微甜清香！120元當歸豬腳麵線CP值高　滷煮4小時保留最Q滋味

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一個記錄美食、旅遊與生活的雙魚男， 喜歡在平凡的日子裡去寫下生命中的點點滴滴。 總是嚮往著許多人們豐富精彩的故事， 所以也很認真地在網誌裡留下自己的生活點滴， 讓生命裡曾經歷和摸索過的足跡，不止存在於腦..

▲▼這家口袋名單裡的曾記當歸豬腳麵線簡單吃。（圖／部落客WISELY`S 拍拍照寫寫字授權提供，勿擅自翻攝）

撰文攝影／WISELY'S 拍拍照寫寫字、整理／實習記者張宜樺

前陣子帶W爸媽外宿，晚上三人相偕步行到不遠的雙城美食一條街／晴光市場去覓食。當天其實我們中午都吃的挺飽的，所以走了一圈後，我挑了這家口袋名單裡的曾記當歸豬腳麵線簡單吃，並且在離開前又去買晴光車輪餅當甜點，以少少的消費價格飽足一頓。

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曾記當歸豬腳麵線介紹
這家小吃攤位置就在晴光夜市（雙城街夜市）的屈臣氏斜對面，本身主打的是就是當歸藥膳湯底所製作的豬腳麵線，但他們家的排骨湯與羊肉湯其實也很不錯；另外，還有豬腳飯與羊肉泡飯可選擇，平均單人消費大約100元出頭。

▲▼這家口袋名單裡的曾記當歸豬腳麵線簡單吃。（圖／部落客WISELY`S 拍拍照寫寫字授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼這家口袋名單裡的曾記當歸豬腳麵線簡單吃。（圖／部落客WISELY`S 拍拍照寫寫字授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼這家口袋名單裡的曾記當歸豬腳麵線簡單吃。（圖／部落客WISELY`S 拍拍照寫寫字授權提供，勿擅自翻攝）

豬腳經4小時滷煮
他們家的豬腳都是很用心地處理洗淨去毛，本身以十多種中藥材經4小時滷煮之後晾乾放在外頭，所以肉質部份會跟我們一般吃的長時間燉煮軟爛腿庫有些不同；店家有整隻帶骨豬腳販售，也有預先切塊處理的帶皮肉，主要是為了保留本身的彈性滋味。

▲▼這家口袋名單裡的曾記當歸豬腳麵線簡單吃。（圖／部落客WISELY`S 拍拍照寫寫字授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼這家口袋名單裡的曾記當歸豬腳麵線簡單吃。（圖／部落客WISELY`S 拍拍照寫寫字授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼這家口袋名單裡的曾記當歸豬腳麵線簡單吃。（圖／部落客WISELY`S 拍拍照寫寫字授權提供，勿擅自翻攝）

▲隨附的沾醬為蒜頭辣椒醬油，它是那種偏向古早味的口感。

當歸豬腳麵線120元CP值高
當歸豬腳麵線120元CP值算是滿高的，湯頭有微甜清香而且喝完可以再續；麵線是傳統那種不會黏口的風味，裡頭還有黑棗與九層塔提味，配上帶皮的切片豬腳肉很夠味，以前小時候吃的是大骨白湯的味道，這種藥膳湯更加親民。

▲▼這家口袋名單裡的曾記當歸豬腳麵線簡單吃。（圖／部落客WISELY`S 拍拍照寫寫字授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼這家口袋名單裡的曾記當歸豬腳麵線簡單吃。（圖／部落客WISELY`S 拍拍照寫寫字授權提供，勿擅自翻攝）

當歸羊肉湯100元
這碗當歸羊肉湯100元是適合愛吃的饕客，本身給了大量的薑絲去沖淡羊肉的味道，但我自己吃倒覺得沒有什麼腥羶味；羊肉給的份量我覺得中規中矩，但有點煮太老略可惜，不過肉片算厚吃起來很夠本，而且店家經營了約十年品質都很穩定。

▲▼這家口袋名單裡的曾記當歸豬腳麵線簡單吃。（圖／部落客WISELY`S 拍拍照寫寫字授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼這家口袋名單裡的曾記當歸豬腳麵線簡單吃。（圖／部落客WISELY`S 拍拍照寫寫字授權提供，勿擅自翻攝）

晴光車輪餅
最後，我們走回晴光市場裡的這家晴光車輪餅買紅豆與奶油兩種口味吃，菜脯當天又賣完了；原則上，在歷經不知道多少手經營之後，以單個價格15元來看，我覺得沒有啥誇張的走鐘，這個從我高中吃到現在的爆漿回憶，其實也就只有存在過去當中了。

▲▼這家口袋名單裡的曾記當歸豬腳麵線簡單吃。（圖／部落客WISELY`S 拍拍照寫寫字授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼這家口袋名單裡的曾記當歸豬腳麵線簡單吃。（圖／部落客WISELY`S 拍拍照寫寫字授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼這家口袋名單裡的曾記當歸豬腳麵線簡單吃。（圖／部落客WISELY`S 拍拍照寫寫字授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼這家口袋名單裡的曾記當歸豬腳麵線簡單吃。（圖／部落客WISELY`S 拍拍照寫寫字授權提供，勿擅自翻攝）

曾記當歸豬腳麵線（晴光夜市）

地址：台北市中山區雙城街夜30號攤位
電話：0933－909－662
營業時間：周一至周五17：30－23：00、周六日休or賣完不定休

＊部落客《WISELY'S 拍拍照寫寫字》現有經營：粉絲團部落格

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